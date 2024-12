Divulgação Musical, feira, concerto e mais: Natal domina programação do fim de semana A menos de duas semanas para o Natal, é difícil não entrar no clima de luzes, músicas e cores que toma conta de São Paulo, o que reflete diretamente na agenda cultural. Papai Noel vira protagonista de muitas atrações, voltadas para todas as idades e explorando a aura de magia desta época do ano. Tem musicais temáticos, feirinha natalina, concerto e até um inédito castelo de gelo para quem busca fugir das tradições e quer curtir experiências diferentes. Ah! Muitos eventos são gratuitos! Como o fim de semana paulista não é só isso, seguindo a veia plural da cidade, há alternativas para quem quer passar o dia curtindo shows musicais ao ar livre ou conferindo exposições e teatro (também com opções grátis) ou mesmo um cineminha. Confira a seleção especial de Nossa para você aproveitar a cidade neste fim de semana. Divulgação Magia e tecnologia O Teatro Claro Mais recebe o musical 'Natal Mágico', em que Papai Noel sai da Lapônia para realizar o sonho de crianças no Brasil. A produção mistura encantamento e efeitos especiais e inclui projeções 3D, 70 personagens, 200 figurinos e 5 cenários. Sessões sábado (14), às 15h e 17h30, e domingo (15), às 11h30 e 17h30. Ingressos a partir de R$ 37,50. Vai lá: R. Olimpíadas, 360, Shopping Vila Olímpia. Mais informações Divulgação Musical gratuito Aos sábados e domingos (até dia 22), o Shopping West Plaza promove o musical 'O Natal dos Brinquedos Mágicos'. O protagonista Júlio, indeciso sobre o que quer de presente, escreve uma carta ao Papai Noel pedindo ajuda. Quando os brinquedos ganham vida, sobram confusão e diversão. Sessões gratuitas, às 18h, no Boulevard (área aberta). Vai lá: Av. Francisco Matarazzo, s/n, Água Branca. Mais informações Divulgação Neve e gelo em SP Abre sábado (14) o 'Castelo de Neve e Gelo do Ártico' na Arena de Eventos do Parque Ibirapuera. São 8 m de altura por 15 m de comprimento, 4 mil blocos de gelo e escadas que levam a níveis diferentes, salas com esculturas, escorregadores e nevasca artificial. A atração chega a até -20 ºC e exige roupas adequadas para visitação. Ingressos: a partir de R$ 89,90. Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Moema. Acesso pelo portão 10. Mais informações Divulgação Feirinha O Mercado de Pinheiros realiza sua tradicional feira natalina na sexta e no sábado, das 10h às 18h. São 40 expositores, comercializando produtos presenteáveis para os gourmets de plantão - de queijos e charcutaria a chás. Tem também joias, cerâmicas, artesanato, chocolates e outras opções voltadas para o Natal. A entrada é gratuita. Vai lá: R. Pedro Cristi, 89, Pinheiros. Mais informações Divulgação O Quebra-Nozes O clássico que conta a história de Clara e seu príncipe encantado nos Reinos das Neves e dos Doces vem sendo encenado pela companhia de dança Cisne Negro no Parque do Ibirapuera. O espetáculo ocupa o Auditório Ibirapuera na sexta, às 20h; sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h e 19h. Ingressos a partir de R$ 21,18. Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Moema. Acesso pelo portão 2. Mais informações Divulgação Repertório black O Sesc 24 de Maio é palco para a apresentação gratuita do Coro Luther King, no sábado. O show 'Black Christmas' é uma celebração ao período natalino e à diversidade cultural, com MPB, canções afro-american spirituals e uma missa jazz no repertório. Apresentações gratuitas às 13h e às 15h, na praça, andar térreo. Vai lá: R. 24 de Maio, 109, República. Mais informações NÃO PERCA Divulgação Denise Fraga de graça De sexta (13) a domingo (15), a CAIXA Cultural São Paulo recebe Denise Fraga no espetáculo gratuito 'Eu de você', idealizado e criado pela própria atriz. A peça traz histórias reais, combinadas com música, poesia, imagens, humor e literatura. Uma banda só de mulheres acompanha a atriz no palco. Às 19h, com ingressos distribuídos 1 hora antes do espetáculo. Vai lá: Praça da Sé, 111, Centro. Mais informações Divulgação Festa na biblioteca Para celebrar dez anos de atividades, tem festa na Biblioteca Parque Villa-Lobos no sábado, das 11h às 17h. A programação inclui oficinas para crianças, rodas de conversa para jovens e adultos, lançamentos simultâneos de livros e atividades pensadas para pais e filhos aproveitarem juntos. Às 16h, tem o musical infantil Bailamos com Tiquetê, tudo gratuito. Vai lá: Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Frozen versão Natal Para a turminha apaixonada por Elsa, Anna e Olaf, o teatro Bibi Ferreira recebe sábado (14) o musical infantil especial 'Uma aventura na neve'. As irmãs princesas, o boneco de neve e outros personagens embarcam em uma nova aventura, bem na noite de Natal. O espetáculo com música, coreografias e neve explora a ideia do amor verdadeiro. Às 15h, com duração de 50 minutos e ingressos a partir de R$ 35. Vai lá: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931, Bela Vista Mais informações Divulgação Arnaldo Baptista para crianças A CaSa SLAMB está recebendo a exposição 'Gurum Gudum - Entre Fadas e Travesseiros Travessos', com obras do artista visual e músico Arnaldo Baptista. São 76 pinturas em acrílico e mixed media sobre papelão paraná, uma pequena parte das mais de 3 mil obras que um dos fundadores de Os Mutantes já produziu. Das 15h às 18h, todos os dias (exceto terças-feiras), com entrada gratuita. Vai lá: R. Mateus Grou, 106, Pinheiros. AO AR LIVRE Divulgação Afropunk em SP O evento itinerante AFROPUNK estreia em São Paulo, com sua versão experience, no sábado (14). Com Ludmilla, Rachel Reis, Anelis Assumpção, Yago Oproprio e Amaare no line-up, o festival de música movimenta o Parque Villa-Lobos. Os shows acontecem das 14h às 21h e os ingressos custam a partir de R$ 148 (mais taxas). Vai lá: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações Divulgação Comida e música no parque Sábado e domingo, o Parque da Água Branca recebe a etapa Capital do Festival Sabor de São Paulo. O evento celebra a diversidade gastronômica, turística e cultural do estado. Além de estandes com produtos e pratos de comidas regionais, a programação gratuita inclui aulas-shows com chefs de cozinha e atrações musicais, como o grupo Demônios da Garoa, no domingo. Das 11h às 20h, com acesso livre. Vai lá: Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca. Mais informações CINEMA Divulgação Kraven - O Caçador Baseado nos quadrinhos da Marvel, o filme mergulha na história de vingança e dramas familiares de Sergei Kravinoff e seu pai, o gângster Nikolai. A trama mostra a jornada de vingança e consequências brutais, tornando Kraven um dos maiores e mais temidos caçadores do mundo. Com Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe. Ingressos Divulgação Um homem diferente O drama envolve Edward, aspirante a ator que, para transformar drasticamente sua aparência, passa por um procedimento médico radical. Seu novo rosto, entretanto, vira pesadelo quando ele perde um papel que sonhava e a garota pela qual havia se apaixonado - deixando-o obcecado para recuperar o que perdeu. Com Sebastian Stan. Ingressos