Foto: Divulgação | Governo de SP Museu do Ipiranga celebra 130 anos com festa gratuita no domingo Glau Gasparetto Aberto ao público em 1895 e originalmente dedicado às ciências naturais, o Museu do Ipiranga celebra 13 décadas de atividades neste domingo. A instituição cultural começou a se transformar em museu histórico no início do século 20 e atualmente conserva e expõe documentos e objetos que reconstituem a história do país do ponto de vista de São Paulo. Para comemorar a data, durante todo o domingo (7), a programação do festival anual batizado de 'Museu em Festa' inclui diferentes ações culturais, valorizando a diversidade, a inclusão e a riqueza da cultura popular. A movimentação começa às 9h, em frente ao museu, com performance cênica circense. Daí em diante, acontecerão várias atrações simultâneas, tanto na área interna como externa — e tudo gratuito, inclusive o acesso às três atuais exposições em cartaz. Vai lá: R. dos Patriotas, 100, Ipiranga. Veja programação Publicidade Levi Fanan ESPECIAL Começa a 36ª Bienal de São Paulo O fim de semana também contempla a abertura da 36ª edição da Bienal de São Paulo, que abre as portas a partir de amanhã. Neste ano, além do tema 'Nem todo viandante anda estradas — Da humanidade como prática', inspirado em verso da escritora Conceição Evaristo, a mostra coletiva e gratuita inova ao estender a programação por quatro meses (até 11 de janeiro). A proposta é atingir ainda mais visitantes, considerando o recesso escolar do fim/início de ano. Com conceito desenvolvido pelo camaronês Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, ao lado dos co-curadores Alya Sebti, Anna Goetz, Thiago de Paula Souza e Keyna Eleison, a edição de 2025 reúne 120 artistas de diversos países no Pavilhão da Bienal e outros 5 artistas na Casa do Povo, na região central de São Paulo. A expectativa é reunir um público de 800 mil pessoas até o fim do evento. Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Ibirapuera, no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, acesso pelo Portão 3 do Parque do Ibirapuera. Já a Casa do Povo fica à R. Três Rios, 252, Bom Retiro. Mais informações EXPOSIÇÕES Marcos Paim Cultura em meme A cultura digital ganha protagonismo na mostra "MEME: no Br@sil da memeficação", em cartaz no CCBB SP. Com seis núcleos temáticos, reúne vídeos, neons, esculturas, quadrinhos, instalações sonoras e interativas, convidando o público a refletir sobre humor, crítica social e linguagem no Brasil moderno. De hoje a domingo, das 9h às 20h. Ingressos gratuitos. Vai lá: R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Mais informações Divulgação Arte e luta A trajetória de Ailton Krenak inspira a nova "Ocupação" no Itaú Cultural - ou "Men am-ním Ailton Krenak", na língua Borum, falada pelo homenageado. Escritor, filósofo e ativista, o primeiro indígena na ABL ganha mostra que reúne pinturas, poemas, vídeos e objetos que celebram sua produção e sua luta. Hoje e amanhã, das 11h às 20h; domingo, das 11h às 19h. Grátis. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações Divulgação Natureza mágica A Casa Bradesco abre sábado (6) a mostra "Re-Selvagem ? Natureza Inventada", da francesa Eva Jospin. São 14 obras de grande escala (instalações, bordados, vídeos e esculturas), que recriam florestas místicas e simbólicas, feitas com papelão, seda e linho. D.as 12h às 20h. Amanhã e domingo tem entrada gratuita. Vai lá: Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista. Mais informações Divulgação Voz colombiana Com mais de 100 obras, a exposição "Beatriz González: a imagem em trânsito" ocupa as sete salas do edifício Pina Luz, da Pinacoteca de São Paulo, e revisita seis décadas de carreira da artista colombiana, referência em crítica social e releituras da história da arte. Das 10h às 18h com entrada gratuita amanhã. Hoje e domingo, os ingressos custam a partir de R$ 15. Vai lá: Pça. da Luz, s/n, Bom Retiro. Mais informações Artes Cênicas Renam Christofoletti Riso materno "Mães, o Musical" estreia hoje, na versão brasileira produzida por Claudia Raia e dirigida por Jarbas Homem de Mello. Com Jéssica Ellen, Helga Nemeczyk, Maria Bia e Giovana Zotti, a peça mistura humor e emoção ao retratar diferentes fases da maternidade com canções pop rock originais. No Teatro das Artes, hoje e amanhã, às 20h; domingo, às 18h. Preços a partir de R$ 25. Vai lá: Av. Rebouças, 3970, Pinheiros. Mais informações Renan Livi Ballet e instrumentos Neste fim de semana, a São Paulo Companhia de Dança sobe ao palco do Theatro São Pedro para espetáculo que une duas artes. A "Suíte de O Sonho de Dom Quixote", apresentada pelos bailarinos, terá música executada ao vivo pela Orquestra do Theatro São Pedro, em conjunto com a Banda Jovem do Estado. Hoje e amanhã, às 20h; e domingo, às 17h. Ingressos a partir de R$ 41. Vai lá: R. Barra Funda, 161, Barra Funda. Mais informações Ronaldo Gutierres Filosofia no palco Numa Atenas em que tradição e pensamento livre estão sempre em disputa, o filósofo Sócrates é levado ao tribunal, acusado de corromper jovens e profanar deuses. O espetáculo que exibe o manifesto sobre liberdade, no Teatro Itália, estreia hoje com sessão às 20h, e repeteco amanhã (20h) domingo (19h). Os ingressos começam em R$ 50. Vai lá: Av. Ipiranga, 344, República. Mais informações Divulgação Sons da cidade O 4º Festival SP Choro in Jazz ocupa o Teatro Paulo Eiró com homenagens a Hector Costita e Laércio de Freitas. Na programação, recital de piano, aula-show de percussão e shows de grupos como Paulistânea Jazz Band e Quarteto Fora de Contexto. Hoje e amanhã, shows às 21h; domingo, às 18h e 19h. Preços a partir de R$ 15. Vai lá: Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro. Mais informações Publicidade AO AR LIVRE Divulgação Pista aberta O vão livre do Masp recebe a DJ Cinara hoje (5) em uma noite gratuita de discotecagem. Duas vezes campeã do Red Bull 3Style Brasil e eleita Melhor DJ no Women Music Event Awards, a artista traz ao público sua mistura de beats e referências que já conquistou palcos no Brasil e no exterior. Gratuito, das 18h às 22h. Vai lá: Av. Paulista, 1578, Bela Vista. Mais informações Divulgação Paladares do mundo O festival Gastromundi 2025 reúne sabores de mais de 25 países em dois dias de programação no Modelódromo do Ibirapuera. Além da gastronomia internacional, o evento inclui shows, dança cigana, DJs, boardgames, espaço kids e o espetáculo noturno Jardim das Luzes. Amanhã e domingo, das 10h às 21h, com entrada gratuita. Vai lá: R. Curitiba, 290, Paraíso. Mais informações Clayton Felizardo/Brazilnews Carisma pra sempre O Jardim Botânico recebe a Caravana do Silvinho, com 45 esculturas estilizadas de Silvio Santos, criadas por artistas de diferentes partes do país, como Eduardo Kobra. A mostra conecta a memória afetiva do apresentador à paisagem verde do espaço. Sexta das 9h às 17h; sábado e domingo, visitação até às 18h. Preços a partir de R$ 19,90. Vai lá: Av. Miguel Estéfano, 3031, Água Funda. Mais informações Reprodução/Instagram Legado musical A Praça do Patriarca será tomada pelo samba neste sábado (6), a partir das 12h, com a roda de samba gratuita em homenagem a Arlindo Cruz. Entre os quatro shows previstos está o de Arlindinho, que celebra o legado de seu pai e um dos maiores nomes do gênero. O show promete emoção, música boa e festa no coração da cidade. Acesso gratuito. Vai lá: Praça do Patriarca, s/n, Centro Histórico. Mais informações COM CRIANÇAS Glauber Silva Brasil encantado O projeto Domingo no Teatro apresenta "Lendas do Brasil - O Folclore" no Teatro J. Safra. Três primos brincam e, com muita imaginação, "viajam" pela Mata Atlântica, Floresta Amazônica e Caatinga, resgatando lendas e manifestações culturais brasileiras em espetáculo musical para toda a família. Domingo, às 11h. Preços a partir de R$ 10. Vai lá: R. Josef Kryss, 318, Barra Funda. Mais informações João Caldas Filho Sertão em cena "Procurando Luiz", do Grupo Cena Teatral, celebra 10 anos em cartaz com temporada gratuita no Teatro Arthur Azevedo. Inspirado no universo poético de Luiz Gonzaga, o espetáculo conta a história da amizade de Luiz e João e resgata a memória do Rei do Baião com música e muita emoção. Amanhã (6) e domingo, às 16h. Ingressos gratuitos. Vai lá: Av. Paes de Barros, 955, Mooca. Mais informações CINEMA Reprodução Invocação do Mal 4: O Último Ritual No último capítulo da franquia de terror, inspirada em acontecimentos reais, os investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) enfrentam o caso mais enigmático de suas carreiras. Ao lado da filha Judy (Mia Tomlinson) e de Tony Spera (Ben Hardy), eles encaram uma manifestação maligna que desafia tudo o que já enfrentaram. Fim de semana com MPB Patrocínio: Natura A 11° edição do Coala Festival começa hoje e vai até domingo, no Memorial da América Latina. Hoje, sobem ao palco Liniker e Marina Sena. Já no sábado, o público aproveita os shows de Black Alien e Nando Reis juntos com Chico Chico. No último dia, para encerrar o festival, Caetano Veloso e BK' se apresentam. Vai lá: Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda. 