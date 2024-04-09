Patrocínio Vista do antigo complexo industrial da Antarctica Paulista na Mooca Eduardo Knapp/Folhapress Mooca faz 469 anos, ganha festa e roteiro especial para explorar o bairro Glau Gasparetto Foi em 17 de agosto de 1556 que a Mooca, um dos bairros mais conhecidos da zona leste, teve sua primeira referência na história de São Paulo. Ocupada, no final do século 19, por fábricas e operários, hoje predominam ali as residências e um ar interiorano, com grande influência de imigrantes italianos. Os 469 anos serão celebrados de hoje até domingo no 'Mooca Mia 2025', festival gratuito que movimenta o CEE Mooca (R. Taquari, 549) das 10h em diante, com sabores, artes e memórias afetivas. A programação inclui feira criativa com mais de 70 expositores, bazar, praça de alimentação e cerca de 30 opções gastronômicas (incluindo bar suspenso a 40m do chão), atividades infantis, ativações nostálgicas, performances e shows musicais. Domingo, às 17h, sobe ao palco o grupo Demônios da Garoa, nascido na Mooca em 1943. Para quem quer explorar mais a região, a criadora de conteúdo Lia Camargo, mooquense que nasceu e ainda reside no bairro, compartilha alguns endereços que valem a visita. Em outros cantos da cidade, o fim de semana reserva atrações variadas, de festival coreano à exposição supercolorida homenageando Ziraldo. Confira tudo abaixo. MOOCA POR LIA CAMARGO Divulgação No palco Na cena artística destaca-se o Teatro Gamaro, com quase 800 lugares no auditório. "É bem estruturado e confortável, ao lado da universidade onde estudei. Ambos ficam no lugar da antiga fábrica da Alpargatas, marca clássica fundada na Mooca. Ele recebe musicais, espetáculos de dança, peças teatrais e stand-up comedy", conta Lia Camargo. Vai lá: R. Dr. Almeida Lima, 1176. Mais informações Reprodução/Google Street View Futebol raiz "Meu país Mooca tem até time de futebol! O estádio do Juventus é pequeno, parece uma volta no tempo. A torcida é apaixonada e ver um jogo tem clima de futebol raiz. Não deixe de provar os famosos cannoli que eles vendem lá!", recomenda. O Estádio Conde Rodolfo Crespi foi construído em 1925 e sua capacidade oficial é para 4.000 torcedores. Vai lá: R. Javari, 117. Mais informações Reprodução Pizza premiada "Aqui no nosso bairro italiano, é obrigatório que você coma una bella pizza! A Pizza da Mooca já esteve até em ranking das melhores pizzas do mundo. É um ambiente descolado, com pizza estilo napolitana, massa de fermentação lenta e ingredientes de qualidade", diz Lia. A pizzaria aberta em 2011 é comandada pelo chef e proprietário Fellipe Zanuto. Vai lá: R. da Mooca, 1747. Mais informações Divulgação Registros históricos O Museu da Imigração fica na Mooca. "Tem uma arquitetura linda e várias exposições relacionadas aos italianos que imigraram para o Brasil no passado. No fim de semana, o passeio de trem Maria Fumaça é bem legal pra fazer com crianças. Em setembro, a Festa do Imigrante vale a visita, cheia de bancas com comidas de várias nacionalidades". Vai lá: R. Visconde de Parnaíba, 1316. Mais informações Lia Camargo Clima nostálgico A Casa Prétola Café é pausa bem-vinda para momentos de relax, em um ambiente que lembra os lares de avós. Segundo Lia, "esse café fica numa casinha antiga dos anos 1920, com quintal de caquinhos vermelhos, bem típico de bairros tradicionais de São Paulo. Tem opções de brunch e almoço, tudo servido num ambiente supercharmoso". Vai lá: R. Comendador Roberto Ugolini, 341. Divulgação Acervo gigante O Casarão do Vinil ocupa um prédio dos anos 1940 e possui um acervo de 1 milhão de discos, dos quais 200 mil estão à venda. "Uma casa antiga tombada cheia de discos! São salas repletas de LPs nacionais e internacionais, bem organizado por estilos, com vitrolas pra você testar o disco" É um passeio imperdível para os fãs de música e de vinil". Vai lá: R. dos Trilhos, 1212. Mais informações Lia Camargo Carne no capricho "Especializado em churrasco texano, o Cadillac BBQ tem uma decoração muito divertida do Velho Oeste. Adoro os drinks e as comidas e meu filho sempre se diverte explorando o ambiente!". A proposta da casa é a experiência do verdadeiro "american barbecue", numa imersão do autêntico sabor do churrasco defumado ao estilo americano. Vai lá: R. Borges de Figueiredo, 60. Mais informações Lia Camargo De tudo um pouco O Garagem 55 é um centro de entretenimento temático (com museu de automóveis, motos e bikes) e gastronômico, pensado para receber famílias. "Combina exposição de carros, com restaurantes e parque infantil. É um espaço enorme, bem família, bem agitado, tem dias que tem show, dias que tem feijoada, tem até boliche", conta Lia. Vai lá: R. Borges de Figueiredo, 1098. Mais informações NÃO PERCA Divulgação Direto da Transilvânia Estreia hoje, no Teatro Bravos, "Drácula - Um terror de comédia", a versão brasileira do espetáculo off-Broadway. O cantor e ator Tiago Abravanel encarna o papel do lendário vampiro no texto que traz muitas referências da cultura pop e dá nova roupagem ao clássico conto gótico. Hoje, às 21h; sábado, às 17h e 21h; e domingo, às 18h. Os ingressos começam em R$ 25. Vai lá: R. Coropé, 88, Pinheiros. Mais informações Alê Virgilio Em nome da paz "Heiwa, um apelo de paz", exposição na Japan House SP, relembra os 80 anos das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, mostrando a recuperação e resiliência japonesa. Entre os destaques, um dos mil tsurus de origami feitos pela garota Sadako Sasaki e a instalação que simula um jardim suspenso. Grátis, a partir das 10h; hoje até 18h, amanhã e domingo até 19h. Vai lá: Av. Paulista, 52, Bela Vista. Mais informações Divulgação Na Pinacoteca A Pina Estação recebe a exposição individual sobre Flávio Império, artista que marcou a cena cultural nas décadas de 1960 e 1970. São quase 300 obras, incluindo projetos do figurino "Fogo" e do show "Pássaro da Manhã", para Maria Bethânia, e estudos para a capa do disco "Doces Bárbaros". Das 10h às 18h. Ingresso a partir de R$ 15 (grátis no sábado). Vai lá: Largo General Osório, 66, Santa Ifigênia. Mais informações Leekyung Kim Shakespeare à brasileira É a última chance de assistir o espetáculo "ORioLEAR", no Itaú Cultural. A peça é inspirada em Rei Lear, clássico shakespeariano e, nesta versão, aborda temas locais, como a divisão das terras brasileiras e o clima. Apresentação gratuita, hoje e amanhã às 20h e domingo, às 19h. Ingressos online esgotados. Vagas presenciais liberadas pouco antes do espetáculo. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações AO AR LIVRE Divulgação Cultura coreana O "18° Festival da Cultura Coreana" agita o Bom Retiro a partir de amanhã, com atrações na Praça Fernando Prestes. Shows, danças, comidas e bebidas típicas, feira cultural, workshops e sarau não vão faltar. A atração maior é o grupo de k-pop Younite, sábado e domingo, com shows gratuitos às 19h. O festival começa às 10h e terá ainda atividades no Edifício Oswald de Andrade. Vai lá: ao lado da estação de metrô Tiradentes. Mais informações Divulgação Festa na rua No bairro do Ipiranga, tem mais uma edição do "Quintalzinho" amanhã e domingo. O evento é gratuito e a programação prevê rodas de samba, show de pagode, feira criativa com mais de 50 empreendedores, em torno de 30 barracas de comidas e bebidas e área para recreação infantil. O ambiente também é pet friendly. As atividades acontecem das 11h às 20h no sábado e das 11h às 19h, no domingo. Vai lá: R. Lino Coutinho, 900. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Mundo encantado Chegou a vez de São Paulo receber a exposição "Mundo Zira", celebrando a obra, a vida e a memória do multiartista Ziraldo. A mostra ocupa o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), unindo interatividade, tecnologia e arte tradicional. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos às sextas-feiras para a semana seguinte. De hoje a domingo, das 9h às 20h. Vai lá: R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico (Espaço Anexo) Mais informações André Pasquini O reizinho No Sesc Bom Retiro, o espetáculo Rumboldo, adaptado da obra homônima de Eva Furnari, apresenta um príncipe autoritário e com mania de grandeza. Ao herdar o trono após a morte repentina do pai, ele se perde nos desmandos e delírios de poder, criando leis absurdas e prendendo quem o contesta, até ficar sozinho e desprotegido. Ingressos a partir de R$ 12 e sessão no domingo, às 12h. Vai lá: Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos. Mais informações CINEMA Divulgação Os Caras Malvados 2 Na animação de ação e comédia, os antigos vilões tentam manter a vida e a pose de bons moços até serem capturados pelas Garotas Malvadas, um grupo de criminosas liderado por Kitty Kat. Ao lado de Pigtail e Doom, elas forçam os marmanjos a realizarem um ousado assalto, colocando amizade e lealdade à prova em meio a planos engenhosos. Sessões e ingresso Divulgação Corra que a polícia vem aí! Nesta nova comédia da trilogia já conhecida, Frank Drebin Jr. assume a liderança do Esquadrão Policial, determinado a seguir os passos de seu pai. Sua missão é salvar o mundo, mas, no caminho, ele enfrenta situações bem absurdas e cheias de confusões típicas do gênero, enquanto prova que pode estar à altura do legado familiar. Sessões e ingresso CLUBE UOL Memórias do Vinho Sabia que Assinante UOL tem 50% OFF no par de ingressos do Espetáculo Memórias do Vinho? Em cartaz no Teatro Renaissance, em São Paulo, a trama retrata pai e filho que se reencontram após longo período de distância para um acerto de contas, interpretado pelos atores Herson Capri e Caio Blat. Demais né?! Não deixe de assistir ao espetáculo e garanta seu desconto exclusivo para assistir no fim de semana. Faz de Conta Que É Paris Para você que gosta de uma comédia italiana, está em cartaz, no Reag Belas Artes, localizado na Rua da Consolação, o filme "Faz de Conta que É Paris", novo longa do ator e cineasta Leonardo Pieraccioni, que leva aos cinéfilos momentos hilários e tocantes numa viagem afetiva, marcada por reencontros e memórias. E, para assistir essa obra, assinante UOL garante 50% OFF no par de ingressos. Confira os horários do filme no Reag Belas Artes e não deixe de assistir.




