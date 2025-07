Reprodução/Instagram Glau Gasparetto A três meses de completar 90 anos e ter sua vida retratada nos cinemas, Maurício de Sousa acompanhou boa parte do crescimento de diversas gerações de brasileiros. Mônica, Cebolinha, Chico Bento, Bidu, Jotalhão e Astronauta são alguns dos personagens icônicos dentre os mais de 300 criados pelo cartunista e escritor. Não é segredo, aliás, que alguns desses personagens são inspirados nos dez filhos de Maurício. Dez também é a quantidade de anos que o Parque da Mônica, no Shopping SP Market, está celebrando agora. Inaugurado em julho de 2015 (depois de funcionar entre 1993 a 2010 no Shopping Eldorado), é o maior espaço do gênero da América Latina, com 12 mil metros quadrados, cerca de 20 atrações e um público anual de 500 mil visitantes - que, nesta época, costuma atingir a capacidade diária de 3 mil pessoas simultâneas. O parque é somente uma das atrações do universo Maurício de Sousa. Prova disso é o roteiro que montamos com sugestões fixas e temporárias que os fãs podem curtir neste fim de semana. Há outras opções de lazer até domingo, é claro! Festas julinas, exposição, mostra de cinema e telões ao ar livre, além de feirinhas e ativações infantis especiais nos shoppings que enchem a agenda de possibilidades. Confira!

Por dentro do Universo de Maurício de Sousa Divulgação Diversão garantida Opção infantil, o Parque da Mônica tem brinquedos para todas as idades, sendo os mais concorridos o passeio de barco Horacic Park e a montanha-russa do Astronauta. A área mais recente, batizada de Vamos Brincar, reúne 6 atrações para a turma pequenininha. Ingressos a partir de R$ 105. Crianças até 2 anos não pagam. De hoje até domingo, das 11h às 18h. Vai lá: Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba. Mais informações Divulgação Musical comemorativo Exclusivo do Parque da Mônica, o novo musical 'A Grande Celebração' homenageia os 10 anos, com Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena - e uma aparição do Louco. A turma relembra momentos marcantes, enquanto se atrapalha na organização da festa. De hoje a domingo, às 14h e às 16h. Ingressos para o parque a partir de R$ 105 (até 2 anos não paga). Vai lá: Av. das Nações Unidas, 22.540, Shopping SP Market. Mais informações

Divulgação No Ibirapuera Começou ontem na Oca, no Parque Ibirapuera, a exposição interativa 'Chico Bento e os Guardiões da Natureza'. Voltada para a família, une educação, tecnologia e cidadania para falar sobre preservação ambiental. Jogos e instalações sensoriais entretêm o público no percurso lúdico. Ingressos a partir de R$ 21. No fim de semana, das 10h às 19h. Vai lá: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 2.3, Vila Mariana. Mais informações Divulgação Um mar de balões Na vizinha Santo André, o Grand Plaza Shopping está recebendo a atração especial 'Balloon Experience Turma da Mônica', que inclui piscina com mais de 130 mil bolinhas, cenários instagramáveis, trilha sonora imersiva e 5 mil balões que mudam de cores no teto. As sessões de até 30 minutos custam a partir de R$ 20. Hoje e amanhã, das 13h às 21h, e domingo, das 12h às 20h. Vai lá: Av. Industrial, 600, Centro. Mais informações

Divulgação Visitando os bastidores Fãs a partir de 5 anos podem conhecer de perto o processo de criação das histórias e dos quadrinhos em visitas guiadas pelos estúdios Mauricio de Sousa Produções. Com programação diária nas férias, o passeio acontece só em dias úteis até a próxima sexta-feira, 25 - depois, volta à agenda com datas pontuais. Ingressos a partir de R$ 105. Vai lá: R. Werner Von Siemens, 111, Lapa de Baixo (E Business Park). Mais informações Divulgação Paraíso para compras O SP Market abriga a maior loja de produtos criados e licenciados pela empresa de Maurício de Sousa. São quase 550 metros quadrados e mais de mil itens à venda, entre brinquedos, livros, roupas e acessórios, papelaria, produtos de higiene e domésticos - alguns são exclusivos da megaloja. Aberta hoje e amanhã das 13h às 21h, e domingo, das 12h às 20h. Vai lá: Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba. Mais informações

Divulgação Ônibus temático Depois do Chico Bento, a Turma da Mônica está ganhando um ônibus temático e o lançamento será amanhã, a partir das 10h, no Parque Villa-Lobos, perto da biblioteca. O evento é gratuito e a programação inclui brincadeiras, oficinas criativas, contação de histórias e distribuição de brindes. Mônica, Cebolinha e Milena estarão presentes para fotos. Vai lá: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações Divulgação Para se perder Atração gratuita de férias do Shopping Ibirapuera, o 'Labirinto Muito Louco com a Turma da Mônica' tem percurso repleto de espelhos, surpresas e ilusões de ótica. Dura 10 minutinhos e exibe cenas inusitadas dos personagens Louco, Mônica e Cebolinha. Diariamente, das 13h às 19h. No domingo à tarde, o shopping será palco de um encontrinho com os personagens no piso Jurupis. Vai lá: Av. Ibirapuera, 3103, Moema. Mais informações

Divulgação Banho do Cascão? O parque aquático Wet'n Wild, a 70 km da capital, conta com a área 'Ilha Misteriosa do Cascão', para crianças com mais de 0,90 cm de altura. A atração inclui tobogãs, quedas d'água, duchas, balanços, cones basculantes e mangueiras de esguicho, com temperatura aquecida até 30 °C, e funciona das 11h às 17h. Ingressos a partir de R$ 89 e gratuito até 5 anos. Vai lá: Km 72 da Rodovia dos Bandeirantes, Distrito Turístico Serra Azul, Itupeva. Mais informações Divulgação Para se hospedar O Bourbon Resort Atibaia, a pouco mais de 1 hora de São Paulo, oferece suítes ambientadas (do Cebolinha e da Turma da Mônica), além de três brinquedotecas (como a Fofolândia, para bebês e crianças até 3 anos) e o Espaço do Chico Bento, com horta e brinquedos. Há, ainda, piscina temática e lojinha exclusiva. Diárias começam em R$ 1.904 ou R$ 3.044, se a opção for pelas suítes temáticas. Vai lá: Rod. Fernão Dias, Km 37,5, Jardim Boa Vista, Atibaia. Mais informações

Show do Falamansa no Arraial Estelado em 2024 Divulgação ESPECIAL Acaba não, São João! Para quem ainda está apegado às festas regadas a vinho quente e bolo de milho, o fim de semana traz comemorações animadas. No Parque do Ibirapuera, amanhã acontece o 'Arraial Estrelado', com Nattan, Menos é Mais e Jonas Medeiros no palco. Já em plena Avenida Paulista, amanhã e domingo tem o 'Arraiá do Cidade Éssipê' em frente ao Shopping Cidade São Paulo, com música, brincadeiras e barracas com comidinhas. Na Zona Norte, acontece o 'Arraiá Cantareira', tradicional festa do Cantareira Norte Shopping, entre hoje e domingo. Também tem festa julina no Memorial da América Latina, com vários shows no sábado e no domingo, além de abrigar um festival de quadrilhas, o 'Festival do milho' e o 'Arraial sem glúten'.

TEM MAIS WELLINGTON ALMEIDA Sarau nas férias Oficinas, jogos, adivinhas e atividades inspiradas nos falares do Brasil animam a 'Estação Férias no Museu', programação gratuita no Museu da Língua Portuguesa, para todas as idades. Amanhã, às 14h, a Trupe Trapaceiros apresenta espetáculo circense. Às 17h, começa sarau com as escritoras Angélica Freitas, Marília Garcia e Tatiana Nascimento e a cantora Juliana Perdigão. Vai lá: Praça da Luz, s/n, Luz. Mais informações Divulgação Cinema oriental O Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo segue com a programação da mostra 'Japão na Tela' e exibe gratuitamente clássicos e filmes contemporâneos nipônicos. Neste fim de semana, os destaques são 'O Portal do Inferno' (hoje, às 15h) e 'Sumô, Suor e Peleja' (domingo, às 15h30). As sessões são presenciais e os ingressos devem ser retirados uma hora antes. Vai lá: R. Álvares Penteado, 112, Centro. Mais informações

Divulgação Ao ar livre O 'Cine Sessions' ocupa a área externa do Paseo Alto das Nações com exibições gratuitas de filmes. Amanhã serão exibidos 'Meu Malvado Favorito 3' (16h) e 'E.T. - O Extraterrestre' (19h). No domingo, tem sessão de 'Moana 2' (16h) e 'A História Sem Fim' (19h). Expositores de comes e bebes e bebidas e brinquedos infláveis completam o roteiro. Vai lá: Av. das Nações Unidas, 15187, Chácara Santo Antônio. Mais informações Divulgação Feirinha autoral Publicações independentes, zines, gravuras, ilustrações e cerâmicas estão entre os itens disponíveis na 'Feira Rasga & Quebra', que acontece amanhã e domingo, no edifício Oswald de Andrade. São mais de 80 expositores e 300 artistas envolvidos na programação, que ainda inclui oficinas, palestras, masterclasses e lançamentos. A partir das 11h, com entrada gratuita. Vai lá: R. Três Rios, 363, Bom Retiro. Mais informações

Férias nos shoppings Os centros de compra de São Paulo estão repletos de atividades de férias para as crianças. O Tietê Plaza apresenta Harry Potter: Celebrando Hogwarts com cenários e interações de momentos da saga - é grátis. O VillaLobos oferece atividades artísticas, contação de histórias e penteados malucos - também na faixa. Há outras atividades que são pagas. No Raposo Shopping, o grupo Tricotando Palavras une música, artes cênicas e contação de histórias em apresentações gratuitas aos domingos. O Pátio Paulista tem programação gratuita no Pátio Kids, com atividades lúdicas e educativas, enquanto o Pátio Higienópolis promove a Oficina Infantil de Férias, gratuita, com brincadeiras e jogos clássicos. No Central Plaza, tem o evento temático gratuito Aventura Pirata dentro da Vila Kids. O Bourbon conta com o circuito interativo Peppa Pig pelo Mundo, com ingressos a partir de R$ 20 e no Shopping D acontece o Férias Divertidas com Gabriel e Shirley, experiência imersiva inspirada nos influenciadores, com ingressos a partir de R$ 45.

CINEMA Divulgação Eu sei o que vocês fizeram no verão passado O novo thriller da franquia acompanha cinco amigos que causam um acidente fatal e juram nunca contar a ninguém. Meses depois, passam a ser perseguidos por um assassino. O suspense cresce quando descobrem que não são os primeiros a viver o pesadelo. Para escapar, precisam da ajuda de Julie James e Ray Bronson, únicos sobreviventes do Massacre de Southport, justamente o episódio que abriu a série em 1997. Sessões e ingresso Divulgação Smurfs Na nova animação, os smurfs enfrentam os irmãos bruxos Razamel e Gargamel que sequestram Papai Smurf. A vila corre riscos e Smurfette lidera a missão que leva os azuizinhos ao mundo real para resgatar o patriarca. Lá, conhecem Ken, irmão de Papai Smurf, e uma nova família guardiã do bem. Entre aliados e armadilhas, a aventura infantil aborda o significado do que é ser um verdadeiro smurf. Sessões e ingresso

