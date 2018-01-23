Divulgação Edifício Martinelli reabre para visitas e inspira passeios por prédios históricos de SP Glau Gasparetto O Edifício Martinelli abriu suas portas novamente para visitas guiadas. O acesso à estrutura do prédio histórico acontece às terças-feiras, no período da tarde, em determinados horários e para grupos de até 25 pessoas. O prédio, que completou 100 anos em 2024 e é um dos ícones da cidade, não é a única construção histórica que oferece a chance de conhecer seus detalhes arquitetônicos e de decoração. Para esta semana, listamos outras cinco opções que valem o giro pela cidade. Como domingo é Dia dos Pais, aproveitamos para indicar lugares e passeios que ele pode gostar de curtir ao lado dos filhos neste fim de semana. As opções vão de teatro a exposição musical dos anos 1980. Tem também rolês ao ar livre, com crianças e novidades no cinema. Confira e aproveite o fim de semana! Publicidade Rubens Cavallari/Folhapress Prédio centenário Primeiro arranha-céu de São Paulo, Martinelli abre as portas para quem está interessado em conhecer detalhes sobre sua construção e sua história. Os passeios duram 45 minutos e são oferecidos em seis opções de horários, entre 12h30 e 17h30, apenas às terças-feiras. Gratuito, o ingresso deve ser reservado online sempre às quintas-feiras, para serem usados na semana seguinte. Vai lá: Av. São João, 35, Centro Histórico. Mais informações Divulgação Dos tempos do café No bairro dos Campos Elíseos fica um casarão 'herdado' dos tempos prósperos do café, a Casa da Don'Anna. Quem desenhou a morada em 1912 foi Ramos de Azevedo, um dos grandes arquitetos da época. O espaço reúne elementos arquitetônicos do início do século 20 e foi reformado em 1944. Visitas (apenas com agendamento), das 11h às 17h. Ingressos começam em R$ 15. Vai lá: Rua Guaianases, 1149, Campos Elíseos. Mais informações Eduardo Anizelli / Folhapress Centro musical As luxuosas instalações do Theatro Municipal, inaugurado em 1911, garantem cenários deslumbrantes e informações artísticas e históricas, com espaços originais somados ao resultado das três grandes reformas. As visitas são gratuitas. Podem ser feitas hoje, às 11h, 13h, 15h e 17h. Para grupos, o roteiro pode ser cumprido hoje, às 10h e às 14h, e amanhã às 10h. Vai lá: Praça Ramos de Azevedo, s/n. Mais informações Wikimedia Commons Acervo artístico A Casa Museu Ema Klabin é da década de 1950 e foi construída, a pedido da proprietária que batiza o imóvel, para ser um lugar que abriga obras de arte. O acervo e toda a estrutura podem ser visitados neste fim de semana das 11h às 17h. Há roteiro guiado hoje (11h, 14h, 15h e 16h) e, também, sábado e domingo às 14h. Ingressos custam a partir de R$ 10. Vai lá: R. Portugal, 43, Jardim Europa. Mais informações Divulgação Jardim florido Em plena Avenida Paulista, a Casa das Rosas é um dos símbolos da cidade. Foi construída entre 1927 e 1935 para o casal que residiu ali por mais de 50 anos e, depois, por funcionários que atuavam ali. É um dos últimos remanescentes dos casarões que antes ocupavam a famosa avenida, hoje tomada por prédios. Vai lá: Av. Paulista, 37, Bela Vista. Mais informações Sylvia Masini/Divulgação No centro O Solar da Marquesa de Santos, visto quase como uma raridade, é uma mostra das residências urbanas do século 18, cuja data de construção é incerta até hoje. Sabe-se, porém, que além de residência, foi palco para muitas festas da aristocracia e chegou a ser transformada em escritórios. Hoje, é sede do Museu da Cidade de São Paulo e conserva detalhes da edificação de séculos passados. A visitação é gratuita, das 9h às 17h. Vai lá: R. Roberto Simonsen, 136, Sé. Mais informações DIA DOS PAIS Roberto Filho/Brazil News Cena do crime Na comédia policial interativa "Corte Fatal", que estreia hoje (8) no Teatro UOL, é o público que decide quem é o assassino. A trama se passa em um salão de beleza, onde uma cantora famosa é morta. Com desfechos diferentes a cada noite, o espetáculo reúne nomes como Carmo Dalla Vecchia, Douglas Silva e Fafy Siqueira. Sexta a domingo, às 20h. Preços a partir de R$ 24. Vai lá: Av. Higienópolis, 618, Consolação. Mais informações Os Gêrmeos Breakmania A batida do break ressurge na exposição sensorial "HIP-HOP 80'sp - São Paulo na Onda do Break", no Sesc 24 de Maio. Com mais de 3 mil peças, a mostra celebra o surgimento do movimento na cidade com registros raros e relíquias de acervos pessoais. A curadoria coletiva envolve nomes como KL Jay, Thaíde e OSGEMEOS. Sexta a sábado, das 9h às 21h; domingo, das 9h às 18h. É grátis. Vai lá: R. 24 de Maio, 109, República. Mais informações Tales A Martins Rock orquestral Hinos do rock alternativo do Evanescence ganham arranjos sinfônicos em "Evanescence Experience In Concert". O tributo reúne banda, coral e orquestra ao vivo em versões de clássicos como "My Immortal" e "Going Under". A regência é do Maestro Alessandro Ferreira e o vocal, de Juliana Scabacino. Sábado, às 21h, no Teatro Unicid. Preços a partir de R$ 60. Vai lá: Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina. Mais informações Divulgação Humor sem filtro Em "Webbullying Show", Maurício Meirelles trata de redes sociais e, em certo momento, interage ao vivo com a vida digital de alguém da plateia, entre outras intervenções. Reflexões sobre conflitos geracionais, tecnologia e o absurdo do cotidiano marcam o espetáculo. Neste sábado, às 23h, no Teatro Bradesco. Preços a partir de R$ 40,50. Vai lá: Av. das Nações Unidas, 4777, Alto de Pinheiros. Mais informações Publicidade AO AR LIVRE Ciete Silverio Vozes da mata Dança, canto e rituais do povo Guarani Mbya marcam a programação especial do Museu do Futebol para o Dia dos Povos Indígenas. Em "Jaraguá Kunhangue Oüga", destaque para a apresentação do ritual "Xondaro Kuery Kaguy Ijá" e para a feira de arte indígena na área externa do lugar. Sábado, a partir das 10h. Grátis. Vai lá: Pça. Charles Miller, s/n, Pacaembu. Mais informações Divulgação Forró na praça Música, gastronomia típica, xilogravura e até adoção de gatos animam a 2ª edição da festa "Nordeste é Aqui", no Largo da Batata. O evento celebra a cultura nordestina com forró, quadrilha e oficinas. Na parte das comidas, não faltarão baião de dois, bolo de rolo e acarajé. Sábado e domingo, das 10h às 21h. Grátis. Vai lá: Largo da Batata, s/n, Pinheiros. Mais informações Divulgação Festa felina A 1ª edição do "GatoFest" celebra a cultura pop felina com DJ, discotecagem, arte, mini stand-up e a estreia do festival internacional CatVideoFest, com vídeos de gatinhos. O evento para todos os públicos (especialmente os 'gateiros') é gratuito e acontece neste sábado, no jardim suspenso do CCSP, a partir das 15h. Vai lá: R. Vergueiro, 1000, Liberdade. Mais informações Divulgação Feirinha Também na Liberdade, amanhã e domingo tem feirinha em homenagem ao Dia dos Pais. A "Feira das Deusas" aporta no bairro oriental com mais de 40 expositores, atrações gratuitas e clima de muito afeto. A programação contempla arte, gastronomia, moda e atividades para toda a família. Sábado e domingo, das 9h às 18h. Grátis. Vai lá: R. Américo de Campos, Liberdade. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Magia e bolhas Patty Pantaleão transforma bolhas de sabão em poesia no espetáculo "Entre Bolhas e Borboletas", no Sesc 14 Bis. A artista e mestra das bolas de ar mistura mágica, música, luzes, textos e improviso na apresentação sensorial e interativa. Sábado e domingo, às 15h. Preços a partir de R$ 15. Até 12 anos não paga. Vai lá: Av. Ipiranga, 318, República. Mais informações Divulgação Gênio e aventura O clássico das Arábias ganha uma nova temporada em "Aladim e a Lâmpada Mágica - O Musical", no Teatro das Artes. Com mais de 50 figurinos e um elenco grandioso, a montagem mistura humor, música e magia em uma aventura para todas as idades. Sexta a domingo, às 20h. Preços a partir de R$ 40. Vai lá: Av. Rebouças, 3970, Pinheiros (Shopping Eldorado) Mais informações Divulgação Uma sexta-feira mais louca ainda! Anos após uma crise de identidade que trocou mãe e filha de corpos, Tess e Anna encaram novos desafios: casamento, carreira e o encontro entre duas famílias. Em meio a tensões familiares, o inesperado acontece de novo. A comédia traz de volta Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan ao elenco. Sessões e ingresso Divulgação A Hora do Mal Dezessete crianças da mesma classe desaparecem numa madrugada, ao mesmo tempo, sem sinais de arrombamento ou sequestro. Apenas uma aluna permanece, deixando a cidade mergulhada no medo e no mistério. No suspense, pais e autoridades buscam respostas para o inexplicável sumiço coletivo. Sessões e ingresso CLUBE UOL Desconto no Stand-UP Neurótica A comédia Neurótica, idealizada e interpretada por Flávia Reis - que há quinze anos estuda o humor no gênero feminino - está em cartaz no Teatro J. Safra. Lá, é apresentado ao público pequenos dramas da sociedade contemporânea, com pitadas de crítica e ironia. E, para aproveitar o stand-UP, assinante UOL garante 50% de desconto no par de ingressos. Clube UOL Claudia Raia em Cenas da Menopausa Estrelado por Claudia Raia, Cenas da Menopausa retrata as situações vividas por mulheres 50+, por meio de cenas curtas e números musicais com várias personagens divertidas, honestas e, por vezes, dramáticas. Para aproveitar esse espetáculo, em cartaz no Teatro Claro, localizado no Shopping Vila Olímpia, assinante UOL garante 40% de desconto no par de ingressos.




