Alessandro Shinoda/Folhapress ESPECIAL Liberdade celebra o Ano Novo Chinês com desfile, dança e gastronomia Glau Gasparetto Apesar de ter sido celebrado na última quarta (29), o Ano Novo Chinês será comemorado neste fim de semana em São Paulo. O maior evento acontece na Liberdade, em sua vigésima edição, e movimenta o bairro oriental no sábado (1º) e domingo. Danças típicas, atrações musicais, gastronomia e o aguardado desfile com os tradicionais leões e dragões integram a programação. A apresentação com os coloridos animais que representam boa sorte e prosperidade, a partir das 11h, tanto no sábado como no domingo, é a principal atração do evento que marca o início do Ano da Serpente. Na sequência, vão acontecer shows de música e danças, exibição de kung fu e tai chi chuan, demonstração de caligrafia, além da disponibilidade de muitas opções de comidas orientais. Toda a movimentação acontece na Praça da Liberdade, s/n. Mais informações e a programação completa, clique aqui. Tem mais alternativas para festejar o Ano Novo Chinês: Reprodução Resgate de tradições O Templo Lohan tem programação cultural e espiritual, que inclui oficinas, música chinesa, visita monitorada, cerimônia do chá, apresentação de kung fu, consulta ao oráculo I Ching, jogos chineses, pirotecnia e Dança do Leão e Dragão. Acontece no sábado (1º), das 10h às 20h. Ingressos a partir de R$ 100. Vai lá: R. Conselheiro Furtado, 445, Liberdade. Mais informações Reprodução De origami a dança No próximo domingo (9), o Templo Zu Lai fecha as comemorações com atividades gratuitas a partir das 9h30. Serão realizados workshops de origami, recorte de papel e caligrafia chinesa, Dança do Dragão e Leão e a Cerimônia dos Mil Budas. Haverá barracas com comida vegetariana. Vai lá: Estrada Fernando Nobre, 1461, Cotia (acesso pelo Km 28,5 da Raposo Tavares). Mais informações Divulgação Para adultos e crianças O Museu da Imigração celebra o Ano da Serpente com atividades no sábado (1º). A programação começa às 10h30 e inclui oficina gastronômica com a chef Jiang Pu, escrita de nomes em chinês, desenhos para colorir, atendimentos de auriculoterapia e a tradicional Dança do Dragão e do Leão. A entrada é gratuita. Vai lá: R. Visconde de Parnaíba, 1316, Mooca. Mais informações 360 Films Programação em shopping O Pátio Paulista também entra no clima e festeja a data com degustações e apresentações especiais, como a Dança do Leão e Dragão, tambor, feng shui, tai chi chuan e kung fu. A programação movimenta o shopping no sábado (1º) e no domingo, das 13h às 19h, no Piso Treze de Maio (térreo). A entrada é gratuita. Vai lá: Rua Treze de Maio, 194, Bela Vista. Mais informações Divulgação Boas risadas, música e mais: o que o fim de semana tem de melhor Além das celebrações do Ano Novo Chinês, o fim de semana tem rolê para a turma que quer aproveitar para gargalhar, para quem quer soltar a voz, mexer o corpo ou simplesmente apreciar e refletir a partir de obras produzidas por artistas. Dá uma olhada na seleção abaixo que fizemos, com opções legais que valem ser conferidas: Caio Oviedo Para rir e cantar Aquela Dupla, formada por Livia La Gatto e Renata Maciel, ocupa o Teatro UOL com o 'Paródias In Concert'. O espetáculo vencedor do Prêmio Arcanjo 2024 traz paródias inéditas e humor afiado, misturando música e comédia. Ingressos a partir de R$ 50 e sessões no sábado (1º), às 22h, e domingo às 20h. Vai lá: Av. Higienópolis, 618, Shopping Pátio Higienópolis. Mais informações Divulgação Embalos de Chico Buarque O musical 'Nossa História com Chico Buarque' percorre três momentos da história brasileira - 1968, 1989 e 2022 - costurados por mais de 50 canções do compositor, a partir da saga de duas famílias cariocas. Sexta (31) e sábado, às 20h, e domingo, às 18h, no Teatro Paulo Autran do Sesc Pinheiros. Ingressos a partir de R$ 21. Vai lá: Rua Paes Leme, 195, Pinheiros. Mais informações Publicidade Roge?rio Alves Manguebeat em cena A pernambucana Trupe Circus, com artistas negros, pardos, LGBTQIA+ e periféricos, celebra os 30 anos do movimento manguebeat com 'Circo Science'. O espetáculo é gratuito e une acrobacias, música e crítica social em homenagem a Chico Science e Nação Zumbi. No Itaú Cultural, sábado (1), às 20h, e domingo, às 19h. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações Divulgação Broadway em São Paulo O espetáculo 'Uma Noite na Broadway', em cartaz no Teatro Claro Mais, transporta o público para Nova York e seus espetáculos icônicos. O show apresenta cenas de musicais clássicos, muitos efeitos especiais e um painel de LED gigante. Sábado (1), às 20h e domingo, às 18h. Ingressos a partir de R$ 37,50. Vai lá: R. Olimpíadas, 360, Shopping Vila Olímpia. Mais informações Divulgação Do WhatsApp para os palcos As conversas desencontradas dos grupos de WhatsApp ganham vida na peça 'De Perto Ninguém é Normal', espetáculo no Teatro de Arena Eugênio Kusnet, que traz uma reflexão bem-humorada sobre os conflitos e perplexidades humanas. Sessões sexta (31) e sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Ingressos a partir de R$ 25. Vai lá: Rua Teodoro Baima, 94, Vila Buarque. Mais informações Divulgação Por trás das canções O talk show musical 'Me Cante Uma História', de Natália Boere, estreia sua temporada 2025 em São Paulo com a participação de Bryan Behr. Pela primeira vez, o cantor compartilha no palco as histórias por trás de suas composições. O encontro acontece na Arena B3, domingo (2), às 17h. Ingressos a partir de R$ 20. Vai lá: Rua XV de Novembro, 194, Centro. Mais informações Divulgação Homem X meio ambiente O Paço das Artes recebe a exposição 'Ainda não é o fim do mundo', com 58 trabalhos de 18 artistas. A mostra é uma reflexão sobre os impactos humanos no meio ambiente e propõe visões de futuro por meio da arte. A entrada é gratuita e aberta sexta (31) e sábado, das 11h às 19h; e domingo, das 12h às 18h. Vai lá: Rua Albuquerque Lins, 1345, Higienópolis. Mais informações Ronaldo Gutierrez Alvoroço pós-morte No Teatro Itália, a comédia 'A Falecida Senhora Sua Mãe' satiriza as confusões envolvendo heranças e o (falso) moralismo após a morte da mãe de um dos personagens principais. A peça humorística é de 1908 e explora o tal bom-mocismo da época. Hoje (sexta, 31) tem sessão às 20h. Ingressos a partir de R$ 40. Vai lá: Av. Ipiranga, 344, Edifício Itália, República. Mais informações COM CRIANÇAS Sissy Eiko Ao ar livre O Grupo Esparrama apresenta 'Cidade Brinquedo', que transforma o espaço público em palco de brincadeiras. Com música, bonecos e interação, a peça propõe uma nova forma de viver a cidade. Apresentações gratuitas hoje (31) na Praça Roosevelt; sábado e domingo, no Minhocão, sempre às 16h. Vai lá: Praça Franklin Roosevelt, s/n (final da R. Consolação, Bela Vista) e Elevado João Goulart, Vila Buarque (alça de acesso da rua Jaguaribe). Mais informações Divulgação Na onda do cabelo maluco O Mais Shopping promove a segunda edição do Megaconcurso de Cabelo Maluco, gratuito, para crianças de até 12 anos. Será no domingo (2), a partir das 14h, com premiação de até R$ 6.000 e júri formado por influenciadores mirins. As inscrições devem ser feitas via aplicativo do shopping. Vai lá: R. Amador Bueno, 229, Santo Amaro. Mais informações CINEMA Divulgação A Verdadeira Dor A comédia dramática mescla humor e emoção e acompanha David (Jesse Eisenberg, que também estreia na direção e no roteiro) e Benji (Kieran Culkin), primos com personalidades muito distintas que viajam à Polônia para homenagear a avó falecida. Entre memórias familiares e velhas tensões, a jornada dos dois se transforma numa experiência intensa e reflexiva. Ingresso e sessões Divulgação Covil de Ladrões 2 Donnie (O'Shea Jackson Jr.) planeja um ousado roubo de diamantes na Europa, e Big Nick (Gerard Butler), seu antigo perseguidor, decide ser seu cúmplice. O que parecia um golpe perfeito se complica quando outra máfia entra na jogada, tornando a fuga ainda mais perigosa. A sequência do thriller policial de 2018 mistura ação, traições e reviravoltas. Ingresso e sessões