Divulgação Já é Páscoa em SP: fim de semana tem caça aos ovos e mais Glau Gasparetto Com a Páscoa chegando logo ali, tem eventos de olho na comemoração, desde programas dedicados inteiramente à data até atividades nos shoppings centers para agradar a criançada. Além disso, música, performances artísticas, feiras culturais e gastronômicas, literatura, teatro e cinema — inclusive ao ar livre e de dentro do carro — são outras atividades que o fim de semana reserva para o paulistano. De falta de opção, ninguém pode reclamar, nem de gastos excessivos, já que há boas alternativas com acesso totalmente gratuito. Confira a seleção de Nossa para você curtir o fim de semana do jeito que você mais gosta — seja ele qual for. Publicidade Divulgação Páscoa nos shoppings A proximidade da Páscoa dita o tema nos shoppings da cidade, que oferecem atividades gratuitas para divertir a garotada. No Villa-Lobos, sábado (12) e domingo tem pintura de rosto e oficinas temáticas, na parte da tarde. No sábado também tem encontrinho com os personagens Chocolyne e Chocomark, da série infantil Os Chocolix. O Bourbon, por sua vez, vai oferecer atividades artísticas ligadas à data todos os dias, sempre a partir das 12h. O shopping Metrô Itaquera montou sua própria fábrica encantada, com oficina diária de pirulitos de chocolate e brinquedos. Já no Pátio Paulista, sábado e domingo tem caça aos ovos pelos corredores e em lojas, além de fotos com personagens de Páscoa. Programação parecida acontece no Tietê Plaza, com circuito atrás dos ovos e encontro com o senhor coelho. A caça aos ovos igualmente acontece a partir de amanhã no Complexo Tatuapé, com fotinhos com o animal símbolo da data, ao final da atividade. Já no West Plaza, além de oficinas criativas gratuitas de personalização de coelhos de gesso, neste ano está programada uma animada Parada do Coelho de Páscoa, às 16h de sábado. Divulgação Festival de Páscoa Outra atração gratuita do fim de semana é o 1º Festival de Páscoa do Parque CERET. Voltado para toda a família, o evento promete caça aos ovos, oficinas infantis, personagens, parque inflável, muita música, atividades culturais, oficinas, artistas circenses, visita do Coelho de Páscoa, e feira criativa com marcas autorais e de artesanato. Das 10h às 19h. Vai lá: R. Canuto Abreu, s/n, esquina com R. Eleonora Cintra, 510, Tatuapé. Mais informações AO AR LIVRE Lais Acsa Festa oriental O Largo da Batata vai se transformar num cantinho asiático no sábado (12), com a 3ª edição do NekôFest. Dedicado à cultura e à gastronomia do outro lado do mundo, o evento vai reunir mais de 50 expositores e terá comidinha de países como Japão, Vietnã e Índia. Arte e cultura não faltarão, com apresentações de taikô, danças tibetanas e dos leões, desfile de roupas típicas, tambores chineses, workshops culinários e competições. Entrada gratuita. Vai lá: Largo da Batata, s/n, Pinheiros (saída do Metrô Faria Lima). Mais informações Divulgação Tudo pelo samba Sábado (12), no Villa-Lobos, acontece o festival inédito 'Isso é Samba', reunindo grandes nomes do segmento, em 10 horas de apresentação. Jorge Aragão, Diogo Moreira, Leci Brandão são alguns dos escalados para o primeiro dia, que promete o reencontro inédito no palco de ex-integrantes do grupo Fundo de Quintal. Com a proposta de resgatar tradições, haverá uma roda de samba 360 graus, bem no meio do público. A partir das 12h. Ingressos começam em R$ 160. Vai lá: Av. Queiroz Filho, 1365, Vila Hamburguesa. Mais informações Divulgação Vinho e música Sábado e domingo tem Wine & Jazz Sessions, no Paseo Alto das Nações. Além de experiências enogastronômicas, tem shows com Vanessa Jackson e o saxofonista Derico, transitando entre jazz, soul e blues, entre outras atrações. A área Taste tem pratos assinados por chefs conhecidos, degustação de vinhos e estandes com produtos artesanais, área kids e espaço pet. A movimentação começa às 11h nos dois dias. Acesso gratuito. Vai lá: Av. das Nações Unidas, 15.187, Chácara St. Antônio, São Paulo. Mais informações Divulgação Última chance Acaba domingo (13) a exposição 'LekTrik: um Festival de Luzes', montada no Jardim Botânico de São Paulo. Para quem ainda não conferiu, são quase 40 cenários com grandes esculturas iluminadas, montadas com 46 mil metros de seda e 120 toneladas de aço, de forma artesanal. O acesso é liberado às 17h, mas é melhor ir quando o céu já estiver escuro. Ingressos a partir de R$ 41. Vai lá: Avenida Miguel Estefano, 3031, Água Funda. Mais informações Divulgação Cine no drive-in O evento itinerante Cine Autorama abre a programação do ano com sessões no estacionamento do campus da USP Leste. Amanhã (12), serão exibidos a animação musical "Arca de Noé" (18h30) e o clássico "Carandiru: o Filme" (às 21h) numa tela inflável com área de projeção de 12m x 6m. As sessões de cinema drive-in são gratuitas, com vagas para 80 carros e 100 cadeiras para o público pedestre. Vai lá: Rua Arlindo Béttio, 1.000, Ermelino Matarazzo. Mais informações Publicidade CULTURAL Divulgação Palco brasileiro A companhia de dança Ballet Stagium apresenta o consagrado "Coisas do Brasil", que mistura dança e teatro para refletir sobre a formação da sociedade brasileira. O espetáculo - com coreografia de Décio Otero, direção de Marika Gidali e roteiro musical de Maurício Kubrusly - será encenado apenas neste fim de semana na Funarte SP (Sala Renée Gumiel). Sexta (11) às 20h, sábado às 19h e domingo às 18h. Preços a partir de R$ 15. Vai lá: R. Alameda Nothmann, 1058, Campos Elíseos. Mais informações Divulgação Cena inclusiva Até domingo (13), o Itaú Cultural promove o "Entre - arte e acesso", mostra gratuita protagonizada por artistas com deficiência. A programação inclui bate-papos com o público e espetáculos de artes variadas, como "Corpo, Preto, Surdo: Nós Estamos Aqui", que foca na experiência de pessoas surdas e ouvintes negras, abordando representatividade e resistência. As sessões acontecem às 20h na sexta e no sábado; e às 16h e 19h no domingo. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações Renato Parada/Divulgação Livros com Rashid e Itamar Neste fim de semana, o Sesc Santana e o Casa Verde recebem a 2ª edição da "Feira Literária da Zona Norte", reunindo editoras e publicações independentes. O evento contempla conversas com autores, oficinas, saraus, contação de histórias e shows. Amanhã, às 15h, tem leitura interpretativa com o rapper Rashid e o escritor Itamar Vieira Junior, em Santana. Vai lá: Av. Luiz Dumont Villares, 579, em Santana; e Av. Casa Verde, 327, no bairro homônimo. Mais informações Divulgação Reflexão na tela Fechado desde 2005, o icônico Cine Ipiranga será reaberto exclusivamente amanhã, das 14h às 23h, para a "1ª Mostra Angústia de Cinema". Durante o evento, serão exibidos curtas-metragens relacionados ao tema e promovidos debates sobre diversas questões sociais. Tem estão previstas exposição de fotografias, performances e outras atrações. A entrada é gratuita, mediante reserva online ou retirada no local. Vai lá: Av. Ipiranga, 752, República. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Clássico reinventado "João e Maria - Um Musical Para Pais e Filhos" baseia-se na fábula dos irmãos que foram abandonados na floresta pela madrasta. Nesta versão, eles têm de fugir da bruxa e são ajudados por amigos imaginários. O espetáculo é embalado por canções de Toquinho, Chico Buarque, Adriana Calcanhoto, entre outros. No domingo (13), às 15h, no Teatro Unicid. Vai lá: Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina. Mais informações Divulgação Crescimento e responsa A adaptação teatral "Peter Pan - Crescer é Preciso" estreia amanhã (12) no Teatro das Artes, mergulhando na jornada emocional do menino que não quer virar adulto. Ao lado dos amigos, ele se depara com a responsabilidade de cuidar da Terra do Nunca e do futuro como um todo. Sessão no sábado e no domingo, sempre às 15h. Ingressos a partir de R$ 40. Vai lá: Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, Shopping Eldorado. Mais informações CINEMA Divulgação Drop: Ameaça Anônima Em uma noite que parecia promissora, Violet, mãe e viúva, vai a um date com um charmoso homem que conheceu online. Porém, o encontro toma rumo inesperado quando ela começa a receber ameaças anônimas pelo celular, exigindo que se envolva num jogo perigoso, sem compartilhar o que está acontecendo com ninguém, sob o risco de filhos sofrerem as consequências. Divulgação Operação Vingança Após perder a esposa em um ataque terrorista, o introvertido Charlie Heller, criptógrafo da CIA, decide buscar vingança por conta própria a partir do momento que a agência se recusa a agir. Na jornada perigosa e cheia de mistério, ele usa sua inteligência e habilidades para caçar os responsáveis, colocando sua vida e o futuro da agência em risco. Sessões e ingresso