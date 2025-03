Leonardo Finotti Inauguração no Masp e estreias movimentam fim de semana em SP Glau Gasparetto A agenda cultural paulistana está fervilhando nesta semana, com uma série de novidades que enriquecem a já tradicional e movimentada programação. Tem estreias de exposições, concertos, shows musicais, artes circenses, coral, cinema temático e até teatro pelas ruas centrais da cidade. Entre as várias opções, o destaque é a abertura das portas do novo prédio do Masp, aumentando a área expositiva do mais emblemático dos museus de São Paulo em quase 70%. Em um evento ou outro, as chances de se encantar com o que acontece nos palcos e salões dos endereços artísticos são enormes. Divirta-se! Novo prédio do Masp O Museu de Artes de São Paulo Assis Chateaubriand, o Masp, fundado há 78 anos, inaugura hoje (sexta) seu novo prédio, o edifício Pietro Maria Bardi, construído ao lado da edificação principal. São cinco novos andares que, na abertura, receberão mostras distintas, envolvendo obras do acervo que dialogam com outras coleções. A reunião artística, batizada de 'Cinco ensaios sobre o MASP', engloba as exposições: 'Isaac Julien: Lina Bo Bardi - um maravilhoso emaranhado', 'Geometrias', 'Artes da África', 'Histórias do Masp' e 'Renoir'. A mostra do francês Pierre-Auguste Renoir reúne as 13 obras do artista (12 pinturas e uma escultura) que pertencem ao Masp, cujo conjunto completo foi exposto pela última vez há 23 anos. Ingressos a partir de R$ 37 e visitação na sexta, das 10h às 21h (gratuidade a partir das 18h), sábado e domingo, das 10h às 18h. Vai lá: Av. Paulista, 1578, Bela Vista. Mais informações Sons do Brasil A Orquestra Jovem Tom Jobim abre amanhã (sábado) a temporada 2025 com concertos no Theatro São Pedro, sob regência de Nelson Ayres e Tiago Costa. O repertório inclui clássicos da MPB e composições de Hermeto Pascoal, Jacob do Bandolim, Sivuca, Tom Jobim e Gilberto Gil. Sábado, às 20h; e domingo, às 11h. Preços a partir de R$ 26. Vai lá: R. Albuquerque Lins, 207, Barra Funda. Mais informações

Vozes e sotaques A exposição "Fala Falar Falares" ocupa a partir de hoje (sexta) o Museu da Língua Portuguesa para celebrar a diversidade dos sotaques brasileiros. A mostra interativa explora a interatividade para abordar a capacidade de se manipular o som e a diversidade em todo o país. Das 9h às 18h. Preços a partir de R$ 12, com gratuidade sábado e domingo. Vai lá: Praça da Luz, s/n, Centro. Mais informações Funk em cena A exposição "Funk Arte & Resistência" chega ao Museu das Favelas para celebrar a cultura do funk paulista e dar visibilidade a artistas negros e periféricos. Com curadoria de Andreza Delgado, a mostra reúne obras de 21 criadores de diferentes linguagens. Entrada gratuita, com retirada prévia de ingressos via site. Hoje (sexta) a domingo, das 10h às 17h. Vai lá: Largo Páteo do Colégio, 148, Centro. Mais informações

Memória visual O Itaú Cultural inaugurou nesta semana a mostra "Carlos Zilio – a querela do Brasil", primeira retrospectiva do artista carioca de 81 anos. Com mais de 100 obras distribuídas em três pisos, a exposição traça um percurso entre política, identidade nacional e experimentação artística. Hoje (sexta) e amanhã, das 11h às 20h; domingo, até 19h. Entrada gratuita. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações Concerto sinfônico Hoje (sexta) e amanhã, a Osesp se apresenta na Sala São Paulo sob regência de Roberto Minczuk, com a pianista Sonia Rubinsky interpretando o Concerto nº 5 de Heitor Villa-Lobos. O repertório traz ainda estreias e clássicos de Benzecry, Bouny e Rachmaninov. Hoje, às 14h30, e amanhã, às 16h30. Preços a partir de R$ 42. Vai lá: Praça Júlio Prestes, 16, Luz. Mais informações

O horror por elas O CCBB São Paulo apresenta a mostra "Mestras do Macabro", dedicada a cineastas mulheres do gênero horror. São 28 filmes, de 1971 a 2023, incluindo produções brasileiras. Nesta semana, destaque para 'O Cemitério Maldito', com debate pós-exibição, amanhã (sábado), às 16h. Ingressos gratuitos, distribuídos 1h antes. Vai lá: R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Mais informações Cordas e tradição O Sesc Casa Verde recebe o grupo Izaías e Seus Chorões para o show '80 e tantos - Celebrando em Vida', numa homenagem ao líder do conjunto, Izaías Bueno, que junto do irmão Israel montou a trupe na década de 70. No repertório, composições próprias e clássicos do choro brasileiro. Amanhã (sábado), às 16h. Entrada gratuita. Vai lá: Av. Casa Verde, 327, Casa Verde. Mais informações

Olhar do interior A exposição "Derradeiro", do fotógrafo Marco Alves, apresenta imagens poéticas da Serra da Canastra, com seus moradores e suas tradições. São 40 obras expostas na Kobbi Gallery, explorando a resistência de um modo de vida antigo, mesclado com o contemporâneo. Entrada gratuita. Hoje (sexta) e amanhã, das 9h30 às 18h30. Vai lá: Travessa Alonso, 23, Vila Madalena. Mais informações AO AR LIVRE

Música e poesia O Coral Asa da Palavra toma a varanda da Casa das Rosas amanhã (sábado) para apresentar um repertório especial que une São Paulo e Minas Gerais, com canções como "Sampa", de Caetano Veloso, e "Caxangá", de Milton Nascimento. Os arranjos são do maestro Adilson Rodrigues. Das 16h30 às 17h30, com entrada gratuita. Vai lá: Av. Paulista, 37, Bela Vista. Mais informações

Teatro na rua A Próxima Companhia encena a céu aberto "Cidade Soterrada", pelas ruas do bairro Campos Elíseos. Inspirada na Revolta Paulista de 1924, a peça reflete sobre o conflito urbano e a violência no centro da São Paulo. Gratuito. Hoje (sexta), amanhã e domingo, às 19h. Vai lá: o ponto de encontro é R. Helvétia, 937 (cruzamento com a Av. São João), Santa Cecília. Mais informações COM CRIANÇAS

Herança viva O CCBB São Paulo segue com a 'Mostra Carroça de Mamulengos: Três Gerações de Arte Brincante' e os espetáculos da trupe familiar criada em 1977, em Brasília. Neste fim de semana, a peça 'Janeiros' retrata a transição entre gerações da companhia. Sessões hoje (sexta), às 19h, amanhã e domingo, às 15h e 18h. Preços a partir de R$ 15. Vai lá: R. Álvares Penteado, 112, Centro. Mais informações

Malabares e risadas O Mundo do Circo SP tem programação especial amanhã (sábado) e no domingo, ainda celebrando o Dia do Circo, festejado ontem. Comandado por Fuska - o Belo, o evento inclui Cortejo Margarida (foto), malabarismos e shows como "Circo Charanga" e "Fio Forte". As apresentações começam às 11h e a entrada é gratuita. Vai lá: Av. Cruzeiro do Sul, 2630, Carandiru. Mais informações CINEMA

Resgate Implacável Levon Cade deixou para trás sua vida como agente secreto para criar a filha e trabalhar na construção civil. Mas, quando a filha do chefe desaparece, precisa reviver suas habilidades para encontrar a adolescente. A busca o leva a uma rede criminosa e o força a enfrentar seu passado. Jason Statham estrela esse filme de ação, baseado em conspirações e vingança. Sessões e ingresso

Câncer com Ascendente em Virgem Clara é professora, influenciadora e mãe de uma adolescente. Sempre no controle de tudo, vê a vida mudar ao ser diagnosticada com câncer de mama. Entre tratamentos, dúvidas e descobertas, conta com a filha Alice, a mãe Leda e amigas para enfrentar a jornada. Baseado em uma história real, o drama é protagonizado por Suzana Pires, Marieta Severo e Nathália Costa. Sessões e ingresso 