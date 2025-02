Viviane Araújo no ensaio técnico da Mancha Verde Leo Franco/AgNews CarnaUOL, ensaios e mais: fim de semana já tem clima de Carnaval Glau Gasparetto É claro que não poderia ser diferente: o Carnaval paulistano acompanha o perfil da cidade e, em vez de um único ritmo musical tomando conta das ruas, congrega os mais diferentes estilos — para alegria dos foliões que podem se divertir ao som de seus preferidos. Mesmo com a festa oficial marcada para daqui a três semanas, a verdade é que São Paulo já está pronta para muita música, glitter e fantasias. Prova disso são os vários eventos que têm acontecido todo fim de semana. Desta vez, os destaques são o CarnaUOL, no sábado (8), com um combo pop de peso, incluindo Claudia Leite, Ana Castela e os internacionais Christina Aguilera e o DJ Steve Aoki e o penúltimo ensaio técnico da Liga das Escolas de Samba, sexta (7), sábado e domingo, entre outras alternativas. Confira a seguir nossa seleção, que também contempla passeios para quem quer ficar bem longe da festa popular - pelo menos por enquanto. Publicidade Nara Fassi / Divulgação Do axé ao eletrônico O CarnaUOL celebra sua 10ª edição com um line-up estrelado no Allianz Parque, sábado (8). Christina Aguilera, Sean Paul, Tony Salles, Yori, Belo e DJs Sophia e o duo Deekapz estão entre as atrações do festival, que abre os portões às 12h. Ingressos a partir de R$ 195. Vai lá: Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca. Mais informações Reprodução Batuque gratuito O Memorial da América Latina entra no clima com shows gratuitos no sábado (8). O palco montado para o Concurso Miss UESP terá muito samba e pagode com Encontro de Batuqueiros e Caju Pra Baixo, além da presença de Dom Paulinho Lima, ex-The Voice. Os portões serão abertos às 15h30. Vai lá: Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda. Mais informações Reprodução Viva Jorge Aragão O maior bloco de SP faz seu penúltimo ensaio aberto no domingo (9). O Acadêmicos do Baixo Augusta ocupa a Audio a partir das 12h. O puxador e diretor musical do bloco Wilson Simoninha recebe convidados, reverenciando Jorge Aragão, o homenageado deste ano. A entrada é gratuita, sujeita à lotação. Vai lá: Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. Mais informações Leo Franco/AgNews Prévia da avenida Quem está ansioso pelo que vai acontecer no Sambódromo pode acompanhar o ensaio técnico das escolas paulistanas. Sexta (7), a movimentação começa às 21h35, com a Mocidade Alegre. Sábado e domingo, a partir das 17h, desfilam sete e cinco escolas, respectivamente. O acesso é gratuito. Vai lá: Av. Olavo Fontoura, 1209, Santana. Mais informações Divulgação Marchinhas mil O projeto Eu Vou Botar Meu Bloco na Rampa leva para o Sesc 24 de Maio mais um cortejo neste sábado (8). A partir das 17h, o Bloco do Chocolatte, tradição na zona leste desde 2012, anima foliões com samba e marchinhas sob o comando do Chocolatte de Vila Maria. A entrada é gratuita. Vai lá: R. 24 de Maio, 109, Centro. Mais informações Felipe Rufino/Divulgação Melhor fantasia Tem concurso de fantasia no carnaval da Casa Natura Musical. Os foliões mais criativos serão presenteados e farão seus próprios shows Sexta (7), a festa será comandada pelo Bloco Ritaleena e sábado, pela Confraria do Pasmado. O espaço abre às 22h. Ingressos a partir de R$ 50. Vai lá: R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros. Mais informações VALE A PENA Divulgação Versão Monalisa Vinte e cinco mulheres que marcaram a história - de Elza Soares a Tarsila do Amaral - são homenageadas na mostra "Monalisas Brasileiras", no Circolo Italiano. O artista Dilson Cavalcanti retrata todas como se fossem o maior personagem de Da Vinci, em obras de 1,70m x 1,40m. Entrada gratuita, sexta (8) e sábado, a partir das 10h. Vai lá: Av. Ipiranga, 344, Centro. Mais informações Caio Galucci Sobre o RJ O musical "Rio Uphill" mistura ritmos brasileiros (samba, funk, rap etc.) com o som da Broadway para contar a história de dois jovens cariocas de realidades opostas, que se envolvem. O espetáculo no VillaLobos tem sessões sexta (8), às 20h; sábado (17h e 20h) e domingo (15h e 18h). Preços a partir de R$ 20. Vai lá: Av. Drª Ruth Cardoso, 4777, Jardim Universidade Pinheiros. Mais informações Divulgação Visita musical A São Paulo Chamber Soloists recebe sábado (8) o trompetista Pacho Flores para um concerto no Cultura Artística. O músico venezuelano une influências clássicas, jazz e ritmos latinos. O grupo paulistano, formado por 14 solistas, destaca repertórios tradicionais e brasileiros. Preços a partir de R$ 21. Vai lá: R. Nestor Pestana, 196, Consolação Mais informações Reprodução/Instagram/@ibirapueraplanetario De olho no céu Marcando o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência (11/2), o Planetário Ibirapuera apresenta a sessão especial "Tinha Que Ser Mulher", apresentando trajetórias de cientistas que contribuíram para a astronomia. Sábado (8), às 17h, e domingo, às 15h, Ingressos a partir de R$ 30. Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Portão 10. Leia mais Publicidade Camila Picolo Para rir O espetáculo "Água Fresca: Uma Comédia de Virginia Woolf" traz, pela primeira vez ao Brasil, a única peça teatral da aclamada escritora. Em exibição no Sesc Ipiranga, satiriza a elite britânica e questiona raça, classe e gênero, com humor afiado. Sexta (7) e sábado, às 20h; e domingo, às 18h. Ingressos a partir de R$ 18. Vai lá: R. Bom Pastor, 822, Ipiranga. Mais informações Divulgação Fotos com música O IMS Paulista recebe sábado (8) o multi-instrumentista Carlos Malta, para intervenções sonoras durante a mostra "Thomaz Farkas, todomundo". Entre 12h e 18h, o artista conhecido como "escultor do vento" fará apresentações de hora em hora pelas galerias do instituto. O acesso é gratuito. Vai lá: Avenida Paulista, 2424. Bela Vista. Mais informações COM CRIANÇAS Silvia Machado Inclusão O espetáculo infantil "Floresta dos Mistérios", em cartaz no Sesc Santo Amaro, acompanha três crianças com deficiência numa aventura para salvar a natureza da ganância humana. Com acessibilidade e inclusão, a peça propõe reflexões sobre tecnologia e meio ambiente. Domingo (8), às 16 horas, com preços a partir de R$ 12. Gratuito até 12 anos. Vai lá: R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro. Mais informações Divulgação Educativo Sábado (8) e domingo, a "Turma do Folclore" invade o Família no Parque, no Villa-Lobos. A experiência lúdica, a partir das 10h, inclui o circuito "Protetores da natureza", com brinquedos inspirados no folclore brasileiro (R$ 99 o pacote). Das 15h às 16h, tem apresentação gratuita da trupe, com contação de histórias e música. Vai lá: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações Divulgação ESPECIAL Esquenta para o Oscar Com o Oscar chegando e com a possibilidade de o Brasil abocanhar três estatuetas, os fãs de cinema terão uma semana especial para se colocar em dia com as produções em cartaz. A Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (6) e vai até a próxima quarta (12) com preços promocionais em diversas salas de exibição. Durante a semana de comemoração todos os filmes terão ingressos a R$ 10 nas redes participantes. Fazem parte da celebração os cinemas do Cinemark, Cinépolis, Cinesystem, Kinoplex, UCI e Cine Araújo Jardim Guadalupe. O ingresso pode ser adquirido em sites de vendas como a Ingresso.com. Eles valem para todos os filmes, incluindo alguns que concorrem ao Oscar, como o brasileiro "Ainda Estou Aqui". Tem mais: quem for assinante UOL vê o filme de graça. Como? Usando seu benefício mensal de R$ 20 e duas isenções de taxa na Ingresso.com. Ou seja, como os filmes da Semana do Cinema custam R$ 10, dá para ir sem custo com acompanhante — comprando pela Ingresso.com. CINEMA Divulgação Blindado O segurança de carro-forte James Brody e seu filho Casey são alvos de uma quadrilha liderada pelo impiedoso Rook. Encurralados com milhões de dólares em jogo, eles precisam lutar pela sobrevivência na trama de ação intensa, reviravoltas e corrida contra o tempo. O filme explora o perfil do pai determinado e criminosos dispostos a tudo para vencer. Sessões e ingresso Reprodução Emilia Pérez No polêmico musical indicado a 13 categorias do Oscar, Rita é uma advogada que recebe a proposta inusitada de ajudar o poderoso chefe do tráfico Manitas a desaparecer. Só que a "fuga" envolve mais que abandonar o crime - ele quer se tornar a mulher que sempre sonhou ser. Ambientado no México, desafia convenções e reflete sobre identidade e redenção. Sessões e ingresso Compartilhar essa edição