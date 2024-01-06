|
Divulgação
8 passeios ao ar livre para explorar SP no fim de semana
|
Glau Gasparetto
Às vésperas do início da primavera, os termômetros prometem deixar as baixas temperaturas de lado e trazer um climinha gostoso para dar o ar da graça, o que combina muito bem com passeios ao ar livre.
São Paulo entra na onda e é palco para vários eventos nas áreas externas. Tem concerto, show de música, apresentação artística, brindes, feirinhas, com opções para todos os tipos de público.
Quem não quer encarar a rua pode escolher entre as boas opções em ambientes fechados, de reestreia de musical a comédia nos palcos. Ideias não faltam para aproveitar o fim de semana, tá?
Inspire-se nas nossas sugestões e se divirta!
|
|Publicidade
|
Divulgação
Sabores da primavera
A edição de primavera da Feira Sabor Nacional toma conta da Cinemateca Brasileira amanhã e domingo com cerca de 100 pequenos produtores, praça de alimentação com restaurantes e botecos premiados, oficinas e contação de histórias para crianças, música ao vivo, exibição de filmes e sets de DJ. Das 10h às 19h. Ingressos a partir de R$ 7,50. Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino.
Divulgação
Festa na rua
O Quintalzinho do Ipiranga comemora os 441 anos do bairro com festival gastronômico, shows de música ao vivo e diversão para todas as idades. A programação inclui food trucks, cervejarias artesanais, feira criativa, adoção de pets e brincadeiras para crianças, num encontro de gerações em clima de festa. Sábado e domingo, das 11h às 19h. Entrada gratuita. Vai lá: R. Lino Coutinho, 900, Ipiranga.
|
Divulgação
Ritmos urbanos
Mais de 50 atrações gratuitas movimentam o centro histórico durante o Mimo Festival, entre hoje e domingo. Shows de Cordel do Fogo Encantado, Lia de Itamaracá, Bixiga 70, além da apresentação de artistas de países como França, Angola e Cuba que se espalham por palcos no Vale do Anhangabaú e por espaços culturais próximos. A programação ainda tem cinema, workshops e DJ sets. Vai lá: Vale do Anhangabaú - Av. São João, R. Formosa, Centro Histórico.
Reprodução Instagram
Clima alemão
A partir de hoje, a 8ª São Paulo Oktoberfest ocupa o Parque Villa-Lobos com cerveja, gastronomia e diversão. A festa traz espaços temáticos como Biergarten e Bierpark, além de shows que incluem Blitz, Barão Vermelho e o musical "Embalos de Sábado à Noite". Hoje abre às 16h; sábado e domingo, às 14h. Ingressos a partir de R$ 89. Vai lá: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros.
|
Divulgação
Cultura e natureza
A 15ª Virada Sustentável espalha atividades por toda a cidade. Shows, oficinas, debates, exposições e ações em parques, CEUs e espaços culturais trazem arte e reflexão sobre meio ambiente. Entre os destaques estão: RAPadura Xique-Chico no CCSP; feira de arte indígena na Casa das Rosas; e a mostra Ruínas Florestais na Aldeia Jaraguá. De hoje a domingo, com entrada gratuita, em vários endereços.
Divulgação
Tradições femininas
O Aurora Fest celebra a força da mulher asiática com música, dança e gastronomia de diversos países do continente. A programação inclui K-Pop, C-Pop, danças folclóricas, taikôs, desfiles de kimonos, kung fu e apresentações musicais. Mais de 60 expositores completam o evento multicultural no Largo da Batata. Amanhã e domingo, das 11h às 20h. Acesso livre. Vai lá: Av. Faria Lima, s/n, Pinheiros
|
Divulgação
Sinfonia gratuita
O encontro entre música clássica e cinema ganha vida no concerto da Orquestra Sinfônica Heliópolis domingo, no Sesc Itaquera. Jovens músicos interpretam Vivaldi, Tchaikovsky e Strauss, além de trilhas de filmes como Star Wars e Harry Potter. A regência é do maestro Edilson Ventureli e o acesso, gratuito. A partir das 11h. Vai lá: Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera.
Divulgação
Bairro "vivo"
A zona oeste sedia a 13ª edição do Festival Pinheiros, que transforma as ruas do bairro em um grande palco cultural. O evento reúne música ao vivo, gastronomia variada, comércio criativo, brincadeiras para crianças e familiares, ações sustentáveis, mobilidade urbana e até atividades para pets - no caso, cãominhada. No domingo, das 9h às 19h. Entrada gratuita. Vai lá: Rua dos Pinheiros.
|
|
ARTES
Divulgação
Memórias do sertão
Inspirado no livro homônimo de Graciliano Ramos, o espetáculo "Infância" ocupa o Ágora Teatro. O ator Ney Piacentini e o contrabaixista Alexandre Rosa exploram memória e música em uma montagem minimalista que alterna a visão da criança e do adulto que relembra o passado. Sábado, às 20h; domingo, às 19h. Preços a partir de R$ 40. Vai lá: R. Rui Barbosa, 664, Bela Vista.
Edgar Machado
Camaleão do palco
O musical "Ney Matogrosso - Homem com H" volta ao Teatro Porto para celebrar a trajetória do artista. Renan Mattos, no papel central, é acompanhado por 16 atores e banda ao vivo. A montagem entrelaça episódios da infância, juventude e carreira, da censura à explosão artística. Hoje e sábado, às 20h; domingo, às 17h. Ingressos começam em R$ 25. Vai lá: Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos.
|
|Publicidade
|
Priscila Prade
História e afeto
Miriam Mehler celebra seus 90 anos com o espetáculo "Sob o Céu de Paris", ao lado de Walter Breda e Rosana Maris. A peça mostra a transformação de uma família diante das mudanças urbanas em São Paulo, costurando memórias, tempo e espaço em uma visita de feriado prolongado. No Itaú Cultural, com ingresso gratuito (reserva no site). Hoje e sábado, às 20h; domingo, às 19h. Av. Paulista, 149, Bela Vista.
Caio Gallucci
Teste de amor
A comédia francesa "Uma Semana e Nada Mais" ganha versão brasileira com Sophia Abrahão, Leandro Luna e Beto Schultz, no Teatro UOL. A trama mostra as tensões de um trio que convive por sete dias, revelando fragilidades e contradições dos relacionamentos afetivos. A direção é de João Fonseca. Amanhã e domingo, às 18h, com ingressos a partir de R$ 20. Vai lá: Avenida Higienópolis, 618
Higienópolis - Shopping Higienópolis.
|
Divulgação
Arte em pigmento
A mostra "Tempurã", de Juliana dos Santos, na Pinacoteca, evidencia o trabalho da artista com pigmentos naturais como catuaba, erva-mate e pau-brasil. Pinturas fluidas convidam o público a vivenciar a cor de forma sensorial. Parte do programa de residência artística, é uma parceria com a Chanel. Hoje a domingo, das 10h às 18h. Ingressos a partir de R$ 15 - grátis no sábado. Vai lá: Avenida Tiradentes, 273, Luz.
Divulgação
Ilusões ao vivo
Maicon Clenk comemora 20 anos de carreira com "O Grande Show de Mágica", reunindo mais de 20 ilusões clássicas como levitações e teletransportes. Bailarinos, figurinos elaborados e humor completam a superprodução que mistura espetáculo e sátira ao universo da mágica. No Teatro Sérgio Cardoso, hoje e amanhã (20h) e domingo (17h30). Ingressos começam em R$ 30. Vai lá: R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista.
|
|
COM CRIANÇAS
Vitor Campanario
Histórias do mundo
O espetáculo "Contos Peregrinos", da Cia da Tribo, traz narrativas da Bolívia, Japão e Angola, entrelaçando músicas, trajes e sonhos dessas culturas. A montagem no Teatro Paulo Autran, do Sesc Pinheiros, celebra 29 anos do grupo e apresenta histórias universais em clima de humor e poesia. Domingo, às 15h e 17h. Ingressos de R$ 12 a R$ 40; gratuito até 12 anos. Vai lá: R. Paes Leme, 195, Pinheiros.
Divulgação
Magia à tarde
O "Chá das Princesas" retorna ao shopping West Plaza com Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela em show musical seguido de coroação. Crianças participam da cerimônia, tiram fotos e degustam lanche temático. O evento é pensado para famílias e dura cerca de 1 hora por sessão. Sábado e domingo, às 14h, 16h e 18h. Ingressos antecipados a partir de R$ 70. Vai lá: Av. Francisco Matarazzo, Água Branca.
|
|
CINEMA
Divulgação/Lionsgate
A longa marcha - Caminhe ou morra
Em um futuro distópico, jovens são recrutados para participar de uma competição mortal em que a regra é caminhar sem parar. Qualquer deslize resulta em eliminação definitiva. A disputa, transmitida para todo o país, promete a realização de um desejo ao único sobrevivente. O suspense, inspirado na obra de Stephen King, acompanha Ray Garraty enquanto luta contra a exaustão e a iminência da morte.
Reprodução | IMDb
A grande viagem da sua vida
Durante um casamento, Sarah e David se conhecem e acabam embarcando juntos em uma jornada inesperada. Conduzidos por um GPS misterioso, encontram uma porta no meio de um campo que os leva a reviver momentos decisivos de suas vidas. O drama fantástico explora a chance de revisitar o passado, refletir sobre escolhas e construir novas possibilidades para o futuro. Com Margot Robbie e Colin Farrell.
|
|
CLUBE UOL
50% OFF no Festival Somos Rock
No dia 27 de setembro, São Paulo recebe o Festival Somos Rock 2025, no Parque Villa-Lobos, que reunirá grandes artistas do da música nacional, como Titãs, Nando Reis, Raimundos, Ultraje a Rigor e muito mais, para você aproveitar o bom e velho Rock and Roll. E assinante UOL garante 50% de desconto na compra de até 4 ingressos, demais, né?!
Stand-UP com desconto
Já tem planos para o domingo (21)? Prepare-se para rir com o novo show de stand-up do comediante e roteirista Afonso Padilha, que volta ao Teatro J. Safra abordando temas como o fim do mundo e a vida adulta, garantindo muitas risadas e diversão. E o melhor: assinante UOL garante 50% OFF no par de ingressos. Aproveite!
|
|Publicidade