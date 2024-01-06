Divulgação 8 passeios ao ar livre para explorar SP no fim de semana Glau Gasparetto Às vésperas do início da primavera, os termômetros prometem deixar as baixas temperaturas de lado e trazer um climinha gostoso para dar o ar da graça, o que combina muito bem com passeios ao ar livre. São Paulo entra na onda e é palco para vários eventos nas áreas externas. Tem concerto, show de música, apresentação artística, brindes, feirinhas, com opções para todos os tipos de público. Quem não quer encarar a rua pode escolher entre as boas opções em ambientes fechados, de reestreia de musical a comédia nos palcos. Ideias não faltam para aproveitar o fim de semana, tá? Inspire-se nas nossas sugestões e se divirta! Sabores da primavera A edição de primavera da Feira Sabor Nacional toma conta da Cinemateca Brasileira amanhã e domingo com cerca de 100 pequenos produtores, praça de alimentação com restaurantes e botecos premiados, oficinas e contação de histórias para crianças, música ao vivo, exibição de filmes e sets de DJ. Das 10h às 19h. Ingressos a partir de R$ 7,50. Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino. Mais informações Divulgação Festa na rua O Quintalzinho do Ipiranga comemora os 441 anos do bairro com festival gastronômico, shows de música ao vivo e diversão para todas as idades. A programação inclui food trucks, cervejarias artesanais, feira criativa, adoção de pets e brincadeiras para crianças, num encontro de gerações em clima de festa. Sábado e domingo, das 11h às 19h. Entrada gratuita. Vai lá: R. Lino Coutinho, 900, Ipiranga. Mais informações Divulgação Ritmos urbanos Mais de 50 atrações gratuitas movimentam o centro histórico durante o Mimo Festival, entre hoje e domingo. Shows de Cordel do Fogo Encantado, Lia de Itamaracá, Bixiga 70, além da apresentação de artistas de países como França, Angola e Cuba que se espalham por palcos no Vale do Anhangabaú e por espaços culturais próximos. A programação ainda tem cinema, workshops e DJ sets. Vai lá: Vale do Anhangabaú - Av. São João, R. Formosa, Centro Histórico. Mais informações Reprodução Instagram Clima alemão A partir de hoje, a 8ª São Paulo Oktoberfest ocupa o Parque Villa-Lobos com cerveja, gastronomia e diversão. A festa traz espaços temáticos como Biergarten e Bierpark, além de shows que incluem Blitz, Barão Vermelho e o musical "Embalos de Sábado à Noite". Hoje abre às 16h; sábado e domingo, às 14h. Ingressos a partir de R$ 89. Vai lá: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações Divulgação Cultura e natureza A 15ª Virada Sustentável espalha atividades por toda a cidade. Shows, oficinas, debates, exposições e ações em parques, CEUs e espaços culturais trazem arte e reflexão sobre meio ambiente. Entre os destaques estão: RAPadura Xique-Chico no CCSP; feira de arte indígena na Casa das Rosas; e a mostra Ruínas Florestais na Aldeia Jaraguá. De hoje a domingo, com entrada gratuita, em vários endereços. Mais informações Divulgação Tradições femininas O Aurora Fest celebra a força da mulher asiática com música, dança e gastronomia de diversos países do continente. A programação inclui K-Pop, C-Pop, danças folclóricas, taikôs, desfiles de kimonos, kung fu e apresentações musicais. Mais de 60 expositores completam o evento multicultural no Largo da Batata. Amanhã e domingo, das 11h às 20h. Acesso livre. Vai lá: Av. Faria Lima, s/n, Pinheiros Mais informações Divulgação Sinfonia gratuita O encontro entre música clássica e cinema ganha vida no concerto da Orquestra Sinfônica Heliópolis domingo, no Sesc Itaquera. Jovens músicos interpretam Vivaldi, Tchaikovsky e Strauss, além de trilhas de filmes como Star Wars e Harry Potter. A regência é do maestro Edilson Ventureli e o acesso, gratuito. A partir das 11h. Vai lá: Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera. Mais informações Divulgação Bairro "vivo" A zona oeste sedia a 13ª edição do Festival Pinheiros, que transforma as ruas do bairro em um grande palco cultural. O evento reúne música ao vivo, gastronomia variada, comércio criativo, brincadeiras para crianças e familiares, ações sustentáveis, mobilidade urbana e até atividades para pets - no caso, cãominhada. No domingo, das 9h às 19h. Entrada gratuita. Vai lá: Rua dos Pinheiros. Mais informações ARTES Divulgação Memórias do sertão Inspirado no livro homônimo de Graciliano Ramos, o espetáculo "Infância" ocupa o Ágora Teatro. O ator Ney Piacentini e o contrabaixista Alexandre Rosa exploram memória e música em uma montagem minimalista que alterna a visão da criança e do adulto que relembra o passado. Sábado, às 20h; domingo, às 19h. Preços a partir de R$ 40. Vai lá: R. Rui Barbosa, 664, Bela Vista. Mais informações Edgar Machado Camaleão do palco O musical "Ney Matogrosso - Homem com H" volta ao Teatro Porto para celebrar a trajetória do artista. Renan Mattos, no papel central, é acompanhado por 16 atores e banda ao vivo. A montagem entrelaça episódios da infância, juventude e carreira, da censura à explosão artística. Hoje e sábado, às 20h; domingo, às 17h. Ingressos começam em R$ 25. Vai lá: Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos. História e afeto Miriam Mehler celebra seus 90 anos com o espetáculo "Sob o Céu de Paris", ao lado de Walter Breda e Rosana Maris. A peça mostra a transformação de uma família diante das mudanças urbanas em São Paulo, costurando memórias, tempo e espaço em uma visita de feriado prolongado. No Itaú Cultural, com ingresso gratuito (reserva no site). Hoje e sábado, às 20h; domingo, às 19h. Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações Caio Gallucci Teste de amor A comédia francesa "Uma Semana e Nada Mais" ganha versão brasileira com Sophia Abrahão, Leandro Luna e Beto Schultz, no Teatro UOL. A trama mostra as tensões de um trio que convive por sete dias, revelando fragilidades e contradições dos relacionamentos afetivos. A direção é de João Fonseca. Amanhã e domingo, às 18h, com ingressos a partir de R$ 20. Vai lá: Avenida Higienópolis, 618 Higienópolis - Shopping Higienópolis. Mais informações Divulgação Arte em pigmento A mostra "Tempurã", de Juliana dos Santos, na Pinacoteca, evidencia o trabalho da artista com pigmentos naturais como catuaba, erva-mate e pau-brasil. Pinturas fluidas convidam o público a vivenciar a cor de forma sensorial. Parte do programa de residência artística, é uma parceria com a Chanel. Hoje a domingo, das 10h às 18h. Ingressos a partir de R$ 15 - grátis no sábado. Vai lá: Avenida Tiradentes, 273, Luz. Mais informações Divulgação Ilusões ao vivo Maicon Clenk comemora 20 anos de carreira com "O Grande Show de Mágica", reunindo mais de 20 ilusões clássicas como levitações e teletransportes. Bailarinos, figurinos elaborados e humor completam a superprodução que mistura espetáculo e sátira ao universo da mágica. No Teatro Sérgio Cardoso, hoje e amanhã (20h) e domingo (17h30). Ingressos começam em R$ 30. Vai lá: R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Mais informações COM CRIANÇAS Vitor Campanario Histórias do mundo O espetáculo "Contos Peregrinos", da Cia da Tribo, traz narrativas da Bolívia, Japão e Angola, entrelaçando músicas, trajes e sonhos dessas culturas. A montagem no Teatro Paulo Autran, do Sesc Pinheiros, celebra 29 anos do grupo e apresenta histórias universais em clima de humor e poesia. Domingo, às 15h e 17h. Ingressos de R$ 12 a R$ 40; gratuito até 12 anos. Vai lá: R. Paes Leme, 195, Pinheiros. Mais informações Divulgação Magia à tarde O "Chá das Princesas" retorna ao shopping West Plaza com Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela em show musical seguido de coroação. Crianças participam da cerimônia, tiram fotos e degustam lanche temático. O evento é pensado para famílias e dura cerca de 1 hora por sessão. Sábado e domingo, às 14h, 16h e 18h. Ingressos antecipados a partir de R$ 70. Vai lá: Av. Francisco Matarazzo, Água Branca. Mais informações CINEMA Divulgação/Lionsgate A longa marcha - Caminhe ou morra Em um futuro distópico, jovens são recrutados para participar de uma competição mortal em que a regra é caminhar sem parar. Qualquer deslize resulta em eliminação definitiva. A disputa, transmitida para todo o país, promete a realização de um desejo ao único sobrevivente. O suspense, inspirado na obra de Stephen King, acompanha Ray Garraty enquanto luta contra a exaustão e a iminência da morte. Sessões e ingresso Reprodução | IMDb A grande viagem da sua vida Durante um casamento, Sarah e David se conhecem e acabam embarcando juntos em uma jornada inesperada. Conduzidos por um GPS misterioso, encontram uma porta no meio de um campo que os leva a reviver momentos decisivos de suas vidas. O drama fantástico explora a chance de revisitar o passado, refletir sobre escolhas e construir novas possibilidades para o futuro. Com Margot Robbie e Colin Farrell. 