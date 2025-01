Divulgação Ao ar livre Mais de 100 lanternas gigantes iluminam Jardim Botânico de SP Glau Gasparetto Depois do recesso da virada de ano, a programação cultural de São Paulo volta com tudo. Destaque para o incrível show de luzes que vai transformar o Jardim Botânico de São Paulo a partir de sábado (11). Pela primeira vez na América Latina, o 'Lektrik Art', festival de esculturas chinesas coloridas, vai iluminar e trazer um clima mágico ao parque. Dezenas de lanternas gigantes, desenvolvidas por mais de 150 artistas, criam uma experiência multissensorial. Foram usados em torno de 120 toneladas de aço e 45 mil metros de seda, formando corredores cheios de vida em mais de 30 cenários únicos. A instalação já aconteceu em cidades americanas, como Miami (foto acima), Los Angeles e Nova York, e inclui réplicas de pontos turísticos pelo mundo, animais e flores em tamanhos avantajados, e conta histórias de diferentes culturas. A exposição noturna ao ar livre ficará aberta de quarta a domingo, com sessões que começam às 17h, com entrada permitida até às 22h. Ingressos custam a partir de R$ 39 (preço de pré-venda). Vai lá: Av. Miguel Estefano, 3031, Vila Água Funda. Para outras informações, clique no link abaixo. Mais informações Publicidade Dalton Valerio Teatro Estreias e novas temporadas nos palcos O fim de semana registra várias estreias e reestreias nos teatros de São Paulo, com apresentações de gêneros variados, de comédias românticas a musicais. Nossa selecionou algumas das principais atrações. Confira: Dalton Valério Monólogo cômico O ator Mateus Solano estreia seu primeiro monólogo, a comédia dramática 'O Figurante'. Augusto é um ator que questiona a própria existência, pois está sempre em segundo plano. A peça estreia hoje (10), no Teatro Renaissance, com apresentações às sextas (21h), sábados (19h) e domingos (17h). Ingressos a partir de R$ 75. Vai lá: Alameda Santos, 2233, Jardim Paulista (Renaissance São Paulo Hotel) Mais informações Divulgação Comédia romântica Sucesso em 2022, a montagem 'Brilho Eterno' retorna hoje (10) a São Paulo, com Reynaldo Gianecchini e Tainá Müller como os protagonistas Jesse e Celine. A comédia romântica questiona o quanto as pessoas estão dispostas a viver situações dolorosas provocadas por amor. Sessões às sextas (21h), sábados (17h e 21h) e domingos (18h), no Teatro Bravos, com ingressos a partir de R$ 25. Vai lá: Rua Coropé, 88, Pinheiros. Mais informações Priscila Prade/Divulgação Homenagem à sambista O Teatro Renault recebe também a partir de hoje (10) a nova temporada de 'Clara Nunes - A Tal Guerreira', com a cantora Vanessa da Mata no papel principal. O musical é uma viagem pela trajetória da sambista e seu envolvimento com os ritmos e a religiosidade. Apresentações às sextas (21h), sábados (17h e 21h) e domingos (16h e 20h). Ingressos a partir de R$ 21,18. Vai lá: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, República. Mais informações Divulgação Da web para os palcos Neste fim de semana tem 'Peçanha - Protocolo de Segurança' com o ator Antonio Tabet, no Teatro das Artes. A peça mistura crítica social e humor, características do personagem, que precisa entreter uma plateia e decide contar sobre a realidade de um oficial quarentão. Ingressos a partir de R$ 50 e sessões às 20h (sexta, 10) e às 19h (sábado, 11, e domingo, 12). Vai lá: Av. Rebouças, 3970, Pinheiros (Shopping Eldorado) Mais informações Ronaldo Gutierrez Comédia clássica 'Escola de Mulheres' também volta à capital. A temporada começa sábado (11), às 21h, e se repete domingo (18h). A comédia de Molière, de 1662, é uma transgressão ao patriarcado e ao conservadorismo. O personagem Arnolfo, para não ser traído, educa uma jovem esperando que se torne a esposa ideal. Os ingressos começam em R$ 40, no Teatro Moóca. Vai lá: Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313 (Moóca Plaza Shopping) Mais informações Divulgação Vingança (nada) doce Depois do sucesso há três anos, o musical 'Sweeney Todd' ocupa o Teatro Santander. Saulo Vasconcelos encarna o barbeiro Benjamin Barker, que volta a Londres após 15 anos para se vingar do juiz Turpin, junto de Dona Lovett. As apresentações contam com orquestra ao vivo. Sexta (10), às 20h; sábado (11) e domingo (12), às 16h e às 20h. Os ingressos começam em R$ 21,18. Vai lá: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Férias no teatro Todos os dias de janeiro, às 15h e, aos sábados e domingos, também às 16h30, tem peças infantis no Teatro UOL, dentro do Festival de Férias. A programação inclui clássicos como 'O Mágico de Oz', 'Os Saltimbancos' e 'O Pequeno Príncipe', voltados para todas as idades. Ingressos a partir de R$ 18. Crianças até 2 anos (no colo dos pais) não pagam. Vai lá: Av. Higienópolis, 618 (Shopping Pátio Higienópolis) Mais informações Divulgação Futebol e música A praça de convivência do Sesc Bom Retiro é palco para o espetáculo infantil 'Catimba', com a 2 Mililitros Cia Teatral. Na peça musical, o time de futebol da Vila Pauliceia tem de decidir se a atleta Leona entrará em campo, substituindo o melhor jogador - abordando temas como machismo, amizade, coletividade e diferenças. Domingo (12), às 16h. Vai lá: Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos. Mais informações Publicidade CINEMA Divulgação Babygirl O filme que tem alçado Nicole Kidman aos maiores prêmios do cinema chega às telonas da cidade. Romy é uma executiva que, apesar do casamento de quase 20 anos, tem uma vida sexual insatisfatória. A situação muda quando ela se envolve com o jovem Samuel, um estagiário da própria empresa, vivido por Harris Dickinson. Classificação 18 anos. Ingressos Divulgação Chico Bento e a goiabeira maraviosa Para evitar que a tentadora goiabeira nas terras de Nhô Lau seja derrubada, abrindo espaço para uma estrada, Chico Bento reúne Zé Lelé e outros amigos num plano cheio de aventuras. Mais que enfrentar o vilão da história, a turma precisa convencer os próprios pais e mostrar a eles que a promessa de desenvolvimento não será tão benéfica assim. Ingressos Compartilhar essa edição