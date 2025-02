Bloco Tarado Ni Você, em homenagem a Caetano Veloso, realiza primeira festa do ano Victor Moriyama Fim de semana celebra Caetano Veloso e Jô Soares Glau Gasparetto Berço de inúmeros artistas, a cidade oferece uma programação especial para os fãs de dois nomes do cenário brasileiro neste final de semana: o saudoso Jô Soares, carioca que adotou São Paulo como casa — e onde acabou falecendo há dois anos — e o baiano Caetano Veloso, que compôs a música Sampa revelando sua relação com SP. No evento para Jô, o sexteto de músicos que acompanhava o apresentador se reúne para um show especial. Na homenagem para Caetano, um dos tradicionais blocos de rua do carnaval paulistano abre a folia apresentando seu tema que, mais uma vez, enaltece a obra do cantor e compositor. As artes visuais também marcam presença com uma exposição coletiva e uma mostra que destaca a diversidade cultural. Para quem busca diversão ao ar livre, a cidade ainda oferece espetáculos de dança e de música instrumental, além de opções voltadas para o público infantil. Publicidade Gabriel Cabral - 2.mar.2019/Folhapress Todo ano Caetano O bloco Tarado Ni Você abre seu o carnaval 2025 com a festa-ensaio "Tudo Jóia!". Desta vez, o enredo é uma celebração aos 50 anos do álbum "Jóia", de Caetano Veloso. Com shows das bandas do bloco e participações especiais do cantor Leandro Lima e do Bloco Pagu, a programação ainda inclui os DJs Dietrich, Orun e Transpira. No domingo (16), das 15h às 22h, na Central 1926. Ingressos a partir de R$ 25. Vai lá: Pça. da Bandeira, 137, Bela Vista. Mais informações Paulo Rapoport Sexteto do Jô Os músicos Derico, Chiquinho Oliveira e Marcinho Eiras, Marcos Romera, Marcelo Soares e Binho Pinto, que acompanharam Jô Soares por quase três décadas em seu programa de tevê, prestam homenagem ao apresentador no show "Tributo a Jô Soares". Com jazz e storytelling, a proposta é relembrar momentos icônicos dessa trajetória. Domingo (16), no Bourbon Street Music Hall, às 20h. Couvert artístico a partir de R$ 85. Vai lá: R. dos Chanés, 127, Moema. Mais informações Rafayane Carvalho Arte contemporânea A 54ª Anual de Arte da FAAP, parte do calendário de mostras coletivas da cidade, apresenta 32 obras de 22 artistas, explorando diversas linguagens, meios e suportes artísticos. Entre os destaques estão os trabalhos irreverentes de Olivia Albergaria (foto). A mostra pode ser visitada gratuitamente na sexta (14), sábado e domingo, das 10h às 18h, com entrada gratuita. Vai lá: R. Alagoas, 903, Higienópolis. Mais informações Sergio Fernandes Dança em cena O espetáculo de dança "Tudo que a boca come", montagem do Núcleo Iêê, ocupa sexta-feira (14) o palco do Sesc 24 de Maio. Vencedor do prêmio APCA 2024 - Dança nas categorias Espetáculo, Interpretação e Prêmio Técnico (pelo figurino), mescla capoeira, poesia marginal e música ao vivo para abordar a ancestralidade e a desigualdade social. Às 19h. Ingressos a partir de R$ 15. Vai lá: R. 24 de Maio, 109, República. Mais informações Claudia Martini Palco eclético O 1º Festival de Férias do Teatro União Cultural apresenta uma seleção eclética de espetáculos que se alternam diariamente. Sexta (14), a peça "Ladrão que Rouba Ladrão" será apresentada às 21h. Sábado tem "Clô, pra sempre", sobre a vida do costureiro e apresentador Clodovil Hernandez, às 18h; e domingo, às 17h, será a vez de "Reconciliação". Ingressos a partir de R$ 40. Vai lá: R. Mario Amaral, 209, Paraíso. Mais informações Rafael Salvador No Municipal A ópera "O Guarani", de Carlos Gomes, volta ao Theatro Municipal numa remontagem que destaca a cultura indígena. O espetáculo tem direção musical de Roberto Minczuk e concepção de Ailton Krenak, participação da Orquestra Sinfônica Municipal, do Coro Lírico Municipal e da Orquestra e Coro Guarani do Jaraguá Kyre'y Kuery. Sessões no sábado (15) e domingo, às 17h. Preços a partir de R$ 20. Vai lá: Praça Ramos de Azevedo, s/n, Sé. Mais informações Uvra Sodoma Ancestralidade A exposição "Indomináveis Presenças", recém-aberta no CCBB-SP, traz 114 obras de 16 artistas negros, indígenas e LGBTQIAPN+. A mostra gratuita explora temas como identidade, ancestralidade e tecnologia em diferentes linguagens artísticas - gravuras, fotos, esculturas, performances e até obras criadas com recursos de inteligência artificial. A visitação é aberta das 9h às 20h. Vai lá: R. Álvares Penteado, 112, Centro. Mais informações Divulgação Para gargalhar O Teatro Fernando Torres recebe a remontagem do espetáculo do ator e humorista Marcelo Médici. Em seu solo de comédia "Cada Um Com Seus Pobrema", o intérprete dá vida a oito personagens, como o torcedor do Corinthians Sanderson, a vidente Mãe Jatira e a apresentadora infantil Tia Penha. Tem sessões no sábado (15), às 20h, e domingo, às 19h. Preços a partir de R$ 50. Vai lá: R. Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé. Mais informações COM CRIANÇAS Leonardo-Souzza Lendas nordestinas A peça infantil "A Botija - Um Pequeno Inventário de Histórias Fantásticas do Nordeste Brasileiro" traz lendas mágicas do sertão nordestino para a Sala Vermelha do Itaú Cultural no domingo (16). O espetáculo com a Cia Fabulinhando será apresentado às 16h, misturando literatura oral e música ao vivo, narrando o encontro de três irmãos da cidade grande que se encontram no quintal da avó. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações Divulgação Bloquinhos infantis O Parque CERET Tatuapé recebe o 1º Festival de Bloquinhos e Bandas Infantis do Brasil, a partir das 11 horas de sábado (15) e, também, domingo. Nos dois dias, o evento vai reunir os blocos Fraldinha Molhada, Gente Miúda, Cantando Estórias e Vem Neném, além de personagens como Sonic, Stitch e as Corujinhas. A diversão inclui ainda brinquedos infláveis. Entrada gratuita. Endereço: Rua Canuto Abreu, s/n, Tatuapé. Mais informações Publicidade AO AR LIVRE Divulgação Chorinho no Ibira Sábado (15), das 11h30 às 12h30, o Ibirapuera abre espaço para a apresentação especial do Grupo Minha Gente, como parte do programa Música no Parque. O show no palco da Arena da Marquise prevê uma carinhosa homenagem ao choro, gênero musical reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, e terá a participação especial do maestro Nailor Proveta. O acesso é gratuito. Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Vila Mariana, São Paulo. Mais informações Divulgação Carnaval na Pina A Pinacoteca de São Paulo está no clima carnavalesco. Sábado (15) tem ensaio aberto do bloco Agora Vai! com suas marchinhas autorais. O mix de frevo, samba, jongo, ijexá e barravento - toques de matriz africana - promete uma tarde pra lá de animada, a partir das 15h. O minicortejo está previsto entre a entrada da Pina Luz e Jardim da Luz até a praça da Pina Contemporânea. O acesso é gratuito. Vai lá: Praça da Luz, 2, Bom Retiro. Mais informações Divulgação Frevo em SP No domingo (16), o carnaval pernambucano desembarca na cidade. A partir das 10h, a Avenida Paulista será tomada pelo frevo e pela energia de passistas, caboclos de lança, caretas de Triunfo e bonecos gigantes de Olinda. Na sequência, às 11h, a comitiva desembarca no Parque Burle Marx, onde estão programados shows com artistas nordestinos, incluindo a promessa de duas grandes surpresas. Tudo de graça. Vai lá: o Parque Burle Marx fica na Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200, Vila Andrade. Mais informações Adriano Vizoni/Folhapress Romeu e Julieta A clássica tragédia "Romeu e Julieta" ganha nova versão com alunos da oficina de teatro shakespeariano da Vila Itororó. Ambientada no cenário histórico do espaço cultural, a peça traz a rivalidade entre as famílias de Verona e o amor proibido do casal, destacando personagens marcantes como Mercúcio e Frei Lourenço. Não só isso, traz para o contexto brasileiro as discussões apresentadas na obra. Domingo (16), às 16h. Entrada gratuita. Vai lá: R. Maestro Cardim 60, Bela Vista. Mais informações CINEMA Divulgação/Marvel Studios Capitão América: Admirável Mundo Novo Um incidente internacional coloca o Capitão América no centro de uma conspiração gigantesca. Enquanto investiga os responsáveis, Sam Wilson precisa lidar com a instabilidade política e sua aliança com o presidente dos Estados Unidos. Entre novas ameaças e aliados inesperados, ele enfrenta desafios que testarão seu papel como herói. Com Anthony Mackie, Harrison Ford e Danny Ramirez no elenco. Sessões e ingresso Reprodução/Universal Pictures Bridget Jones: Louca pelo Garoto Mãe solteira e viúva, Bridget tem de equilibrar maternidade, trabalho e vida amorosa após anos sem namorar. Ela entra no mundo dos aplicativos e se vê dividida entre um jovem entusiasmado e o professor de ciências do filho. De quebra, precisa lidar com o julgamento das mães da escola e a saudade que o filho sente do pai. Renée Zellweger volta como protagonista e contracena com Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall. Sessões e ingresso CLUBE UOL Teatro com 50% OFF Você tem planos para o fim de semana? Aproveite desconto exclusivo de assinante UOL, pagando meia entrada no ingresso, para assistir as peças em cartaz no Teatro Multiplan MorumbiShopping, como "A Alma Imoral", monólogo com a atriz Clarice Niskier, que conta as histórias da tradição judaica. 