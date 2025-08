Sexta-feira, 01/08/2025 Festa de Nossa Senhora de Achiropita Cris Fraga/FolhaPress Festa da Achiropita começa sábado e convida a passeio pelo Bixiga Glau Gasparetto Um dos eventos mais tradicionais do calendário paulistano está de volta. A quase centenária Festa de Nossa Senhora Achiropita começa oficialmente amanhã (sábado), no Bixiga, com expectativa de atrair cerca de 25.000 pessoas por dia. As principais atrações são os pratos típicos italianos, com destaque para as famosas fogazzas — só a produção da massa frita e recheada vai envolver 200 voluntários. Até o fim do mês, devem ser utilizadas 20 toneladas de farinha, 12,5 de macarrão, 15 de muçarela, 20 mil litros de molho de tomate e o consumo de 40 mil litros de bebidas. Homenagem à padroeira, a festa acontece desde a chegada dos imigrantes da Itália ao "bairro". As aspas têm motivo: o Bixiga não é oficialmente um bairro, mas um nome afetivo adotado por moradores e visitantes — conforme a divisão administrativa da cidade, o correto é Bela Vista. Voltando à área cultural, além da festa religiosa, a região segue viva o ano todo com centros culturais, feira de antiguidades, sambas tradicionais e cozinhas longevas, como no roteiro que montamos e justificam o passeio. E para quem busca outras opções no fim de semana, listamos sugestões que vão de peças teatrais e festa ao ar livre a lançamentos aguardados no cinema. Publicidade Cris Faga/Fox Press Photo Tradição italiana A 99ª Festa de Nossa Senhora Achiropita movimenta as ruas Treze de Maio, São Vicente e Dr. Luiz Barreto, sábado e domingo, com 35 barracas, música e recreação. Quem prefere uma experiência mais tranquila (ainda assim com muita gente) pode optar pela cantina (R$ 200 amanhã e R$ 100 no domingo), com algumas comidas inclusas e mesas comunitárias. A festa na rua começa às 17h e a cantina abre às 19h. Mais informações Adriano Vizoni/Folhapress Centro cultural A Vila Itororó é um conjunto de edificações dos anos 1920 que pertence ao município e tem visitação e eventos de terça a domingo. Hoje (sexta) tem show instrumental com harpa de taças elétricas e percussões afrolatinas (19h); sábado, carimbó com a banda Alaídenegão (19h); e domingo, Jazz Café, a partir das 11h. Tudo gratuito. A Vila Itororó abre sempre às 10h. Vai lá: R. Maestro Cardim, 60. Mais informações Divulgação Feirinha Todo domingo tem uma feira de antiguidades na Praça Dom Orione, das 9h às 16h. Realizada há mais de 40 anos, é o lugar ideal para quem busca achados de decoração, relíquias - como discos e prataria - e itens colecionáveis. São dezenas de barracas que oferecem de cristais a móveis e brinquedos, de roupas a instrumentos antigos. Vai lá: esquina das ruas Treze de Maio e Rui Barbosa, em frente à escadaria. Mais informações Lucas Lima Samba na rua O Bixiga foi região do quilombo Saracura e manteve como herança a tradição do samba - a escola Vai-Vai nasceu ali, e Adoniran Barbosa era frequentador assíduo. Comandado pelo grupo Madeira de Lei, o 'Samba da Treze' costuma reunir muita gente em frente à casa de shows Império dos Artistas, todos os sábados. Gratuito (com chapéu colaborativo), funciona das 21h à 1h. Vai lá: R. Rui Barbosa, 97. Mais informações RENATO MANGOLIN No palco Referências na arte cênica, é no Bixiga-Bela Vista que ficam os teatros Oficina Uzyna Uzona, Sérgio Cardoso, Ruth Escobar e Bibi Ferreira. Neste fim de semana, o Teatro Sérgio Cardoso recebe o espetáculo de dança "Entre a pele e a alma" (hoje e amanhã, às 20h; domingo, às 19h) e o musical infantojuvenil "Os óculos mágicos de Charlotte" (sábado, às 15h; domingo, às 11h). Vai lá: R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Mais informações Divulgação Pão centenário Próximo do centro histórico de São Paulo, o Bixiga reúne algumas das padarias mais antigas da cidade. Uma delas é a Italianinha, fundada em 1896, que continua no mesmo endereço, preserva o forno original, a decoração e a essência artesanal do negócio. Até o fermento natural é centenário - a base veio da Itália pelas mãos do patriarca da família Franciulli, que comanda o negócio. Vai lá: R. Rui Barbosa, 121. Mais informações Divulgação Desde 1931 Outra referência paulistana do Bixiga é a presença maciça de cozinhas italianas. Muitos restaurantes ocupam o bairro há dezenas de anos, alguns há quase um século, como é o caso da Cantina C Que Sabe. Aberta há 94 anos, mantém o ambiente peculiar das casas de comida típica, pratos supertradicionais no cardápio e música ao vivo aos fins de semana. Vai lá: R. Rui Barbosa, 192. Mais informações EDUARDO COSTA/ACER CPC Patrimônio tombado Herança dos anos 1900, a Casa de Dona Yayá (sede atual do Centro de Preservação Cultural da USP) guarda a história da moradora, a aristocrata Sebastiana de Mello Freire, que foi obrigada a viver trancada em seus aposentos durante 40 anos por apresentar transtornos mentais. Pode ser visitada gratuitamente hoje (10h às 18h) e no domingo (10h às 13h). Vai lá: R. Major Diogo, 353. Mais informações E TEM MAIS! JOÃO CARLOS FILHO Peça premiada O espetáculo "O Pai" retorna ao Teatro UOL para celebrar os 70 anos de carreira de Fulvio Stefanini. No centro da trama está André, idoso divertido e, também, rabugento. Quando sua memória começa a falhar, a filha encara o dilema de morar e cuidar dele ou deixá-lo no asilo e curtir a vida. Sábado e domingo, às 18h. Ingressos a partir de R$ 50. Vai lá: Av. Higienópolis, 618 (Shopping Pátio Higienópolis). Mais informações Divulgação Encontro de gerações O Sesc Bom Retiro sedia hoje o encontro entre Orquestra Juvenil Heliópolis, Wilson Simoninha e a cantora Alaíde Costa, como parte da série de concertos "Heliópolis & Simoninha Convidam". O repertório vai incluir composições de samba-canção, bossa nova e clássicos da MPB. A partir das 20h. Os ingressos começam em R$ 12 e ainda podem ser encontrados na bilheteria. Vai lá: Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos. Mais informações Publicidade SIDNEI MIRANDA Ficção distópica O Teatro Itália abre as portas para o coletivo Roof e o espetáculo "Paralem". O figurino sombrio e a atmosfera onírica dão o tom da montagem, que aborda os impactos da tecnologia, a espiritualidade e os limites da realidade, numa cidade fictícia governada por mulheres e habitada por criaturas fantásticas. Sábado às 16h e domingo às 15h. Preços começam a partir de R$ 30. Vai lá: Av. Ipiranga, 344, República. Mais informações JULIO MINETO Festa peruana O Centro Cultural da Penha será palco para a Interculturalidade Solidária 204 Anos - Festa da Independência do Peru, celebrando o intercâmbio cultural entre Brasil e o país vizinho. O evento gratuito terá apresentações musicais e de dança, além de barracas com artesanato típico e pratos que representam a gastronomia tradicional. Domingo, das 12h às 22h. Vai lá: Largo do Rosário, 20, Penha de França. Mais informações Divulgação Todos os povos O bairro de Moema recebe a 4ª edição da Festa das Nações, festival que celebra a diversidade cultural e promove a troca de experiências entre países. A área gastronômica terá 55 barracas com sabores autênticos, enquanto a agenda cultural gratuita inclui danças tradicionais e música ao vivo. Sábado e domingo, das 10h em diante. Vai lá: Praça Nossa Senhora Aparecida, ao lado da estação de metrô Moema. Mais informações Attila Kisbenedek/AFP De volta Após duas décadas fechado, o Simba Safari reabriu na semana passada, oferecendo uma experiência imersiva entre mais de 300 animais de aproximadamente 40 espécies. Agora, todo o percurso de 4 km é feito em caminhões semelhantes aos do parque Animal Kingdom, da Disney. Das 9h às 17h. Ingressos a partir de R$ 49,90, por enquanto à venda exclusivamente online. Vai lá: Av. do Cursino, 6338, Vila Moraes. Mais informações COM CRIANÇAS ANNELIZE TOZETTO Inclusão em cena A peça "Da Janela" estimula a reflexão sobre diferenças e a importância da inclusão de pessoas com deficiência, a partir da história de crianças que se conhecem pelas janelas de suas casas. Recursos de acessibilidade fazem parte da dramaturgia de forma orgânica. Sábado e domingo, às 15h, no Teatro Multiplan. Preços começam em R$ 25. Vai lá: Av. Roque Petroni Júnior, 1089, piso G2 (Morumbi Shopping). Mais informações Divulgação Show grátis 'Cambalhota Musical' é um show interativo e lúdico que será apresentado neste domingo na praça coberta do Sesc Santo Amaro. O público é convidado a participar do espetáculo em brincadeiras sobre o som, suas características e possibilidades, contemplando uma viagem pelo universo sonoro e do movimento. A partir das 17h, sem necessidade de retirada de ingressos. Vai lá: R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro. Mais informações CINEMA Divulgação Amores materialistas Uma casamenteira (Dakota Johnson) se envolve em um triângulo amoroso ao reencontrar o ex-garçom e aspirante a ator vivido por Chris Evans - enquanto mantém um romance com o milionário Harry, interpretado por Pedro Pascal. No drama romântico dirigido por Celine Song, ela precisa decidir entre o amor do passado e a promessa de um futuro estável. 