25 passeios para fazer com as crianças em São Paulo Glau Gasparetto Só quem tem crianças em casa durante o mês (ou por algumas semanas) de julho entende a necessidade de inventar mil e uma atividades para entreter a turminha durante o recesso escolar. Nem sempre é fácil, é verdade. O bom é que São Paulo oferece uma série de passeios voltados para o público infantil que salvam o dia de muitos adultos. Outro ponto positivo é que a maioria deles é gratuita. Com tantas opções, o que fazer? Convidamos a pedagoga Vera Duarte, nome por trás do 'Brincando Juntos', para listar passeios incríveis e curtir a cidade com a criançada. Disso ela entende: Vera é mãe de dois e está sempre atrás de programas para criar momentos que realmente conectam a família. A seguir, ela indica 12 passeios incríveis e conta por que devem entrar no roteiro de toda família — em julho ou em qualquer outra época do ano! E, no restante do roteiro dessa semana, você encontra outros programas que também podem ser feitos em família, da exposição sobre o jogador Messi à aula de culinária na Le Cordon Bleu.

Divulgação Mundo do Circo "Visitar o Mundo do Circo é um passeio gratuito que nos leva de volta à infância e apresenta esse universo encantador para uma nova geração." Durante o mês de julho, o espaço oferece apresentações de circo, malabares, palhaços e mágicos. "Acho um privilégio termos, em São Paulo, um lugar dedicado à preservação desta arte tão rica e divertida." Vai lá: Av. Cruzeiro do Sul, 2630, Carandiru. Mais informações Divulgação Museu da Imigração O Museu da Imigração é um passeio para toda a família, que une cultura, diversão e ambientes interativos. "Gosto de mostrar para as crianças como São Paulo é uma cidade formada por muitas culturas, com pessoas vindas de todos os cantos do mundo. Um dos pontos altos é o passeio de Maria Fumaça - rapidinho, mas sempre um sucesso com os pequenos". Vai lá: R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca. Mais informações

Joca Duarte Museu Catavento "É parada obrigatória para quem tem crianças, principalmente a partir dos 5 anos." Interativo e lúdico, tem atrações que despertam a curiosidade e o prazer de aprender brincando. "Nossa parte preferida é a Engenho, com várias experiências divertidas." Dica: confira os horários de agendamento para atrações especiais, como o Borboletário, Mundo do Perfume e Dinos do Brasil, que têm vagas limitadas. Vai lá: Av. Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n. Mais informações Divulgação Farol Santander O centro de cultura e lazer está com duas exposições para a turma mirim. 'Viva Volpi' foi pensada para o público infantil, com pinturas gigantes, esculturas de espuma para montar, enigmas e labirintos que convidam as crianças a explorar a arte de Alfredo Volpi de forma sensorial. Já 'O Circo no Brasil' mergulha na história do circo por meio de objetos, imagens, vídeos e hologramas, com experiências interativas. Vai lá: R. João Brícola, 24, Centro. Mais informações

Divulgação Sesc Interlagos "O Sesc Interlagos é daqueles lugares que dão vontade de passar o dia inteiro. É imenso, com um parque cheio de natureza, lago, horta, viveiro, quadras esportivas e trilhas para explorar." Os parquinhos são um diferencial: criativos e integrados ao ambiente. "Amamos o parquinho sonoro e o escorregador gigante de jacaré. Recomendo o Café da Roça, com comidinhas gostosas e um clima delicioso." Vai lá: Av. Manuel Alves Soares, 1.100, Parque Colonial. Mais informações Divulgação Planeta Inseto "Nossa experiência foi incrível! Ficamos encantados!". Localizado dentro do Instituto Biológico, o lugar é totalmente dedicado ao universo dos insetos. "As crianças podem ver de pertinho formigas, besouros, baratas gigantes, bichos-pau e até pegar alguns na mão! Meus filhos amaram essa parte; foi uma mistura de curiosidade, coragem e encantamento. A corrida de baratas é um momento especial e superdivertido." Vai lá: Av. Dr. Dante Pazzanese, 64, Vila Mariana. Mais informações

Divulgação Aquário de São Paulo "Parece pequeno por fora, mas é só começar o passeio para se perder pelos corredores e descobrir as maravilhas do universo marinho. Meus filhos ficaram hipnotizados com os tubarões, pinguins e urso-polar, e eu adoro a parte dos peixes gigantes da Amazônia." A área com animais exóticos, como lêmures, cangurus e suricatos, também surpreende. O passeio é todo coberto, por isso funciona bem em dias de sol forte ou chuva. Vai lá: R. Huet Bacelar, 407, Vila São José. Mais informações Divulgação Museu da Imaginação "Esse é um dos passeios preferidos dos meus filhos." Agora num espaço novo e maior, o museu promove o brincar com diferentes estações interativas, incluindo áreas de escalada, faz de conta, labirinto, construção gigante, área científica e mais. "Amo que temos um museu voltado para o brincar livre, planejado com cuidado e atenção e onde tudo é pensado para a criança brincar com o corpo, com a mente e com a criatividade." Vai lá: R. Virgílio Wey, 100, Água Branca. Mais informações

Divulgação Hello Park "O Hello Park é um parque multimídia e interativo. O que mais gosto nele é que, por mais que a tecnologia esteja sendo usada no parque inteiro, estimula as crianças a se movimentarem, usando a tecnologia a nosso favor." As projeções são usadas como cenários para os diferentes jogos que a garotada participa, "e elas se movimentam muito!". Vai lá: Av. das Nações Unidas, 22540, Jurubatuba. Mais informações Fernando Moraes/UOL Instituto Butantan No Museu Biológico, as crianças podem ver de pertinho serpentes, aranhas e outros animais vivos e, no horto, fazer trilhas em meio à natureza. "O Macacário é sempre um sucesso - é uma delícia observar o comportamento dos macacos. No Museu de Microbiologia, os pequenos podem olhar nos microscópios, aprender e se sentir verdadeiros cientistas." Vai lá: Av. Vital Brasil, 1500, Butantã. Mais informações

Divulgação Biblioteca Villa-Lobos "Sabe aquele programa despretensioso e delicioso? É a visita à Biblioteca Parque Villa Lobos!" Com área especial para crianças, lá tem vários jogos. "Sempre encontramos livros diferentes, brinquedos educativos e propostas interativas que envolvem toda a família." Nas férias, a programação inclui contação de histórias, oficinas e apresentações de circo. "Além disso, fica dentro de um parque lindo, com muito verde ao redor.". Vai lá: Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros. Mais informações Divulgação Jardim Botânico "Crianças se desenvolvem mais em contato com a natureza e esse é um lugar lindo e cheio de verde. Meus filhos adoram correr pelos caminhos, observar lagos com carpas, procurar bichinhos e simplesmente explorar. O orquidário e as estufas são lindos, mas o que mais gostamos é fazer piquenique embaixo das árvores, sem pressa." É um passeio encantador, ótimo para famílias que gostam de natureza e querem um momento de conexão. Vai lá: Av. Miguel Estefno, 3031, Vila Água Funda. Mais informações

NÃO PERCA Divulgação Maluco Beleza Raul Seixas ganha exposição à altura de sua fama no MIS, com coletânea especial de vida e obra do cantor. Em 'Baú do Raul', roupas, instrumentos, letras e manuscritos originais são exibidos em mais de 15 salas. Tem até palco para quem quiser performar. O primeiro fim de semana traz programação paralela especial. Pré-estreia hoje (11), das 17h às 21h. Amanhã, das 10h às 20h; domingo, das 10h às 18h. Ingressos a partir de R$ 25. Vai lá: Av. Europa, 158, Jd. Europa. Mais informações Divulgação No mundo do Messi Fãs de futebol e do craque argentino Lionel Messi têm encontro marcado na exposição imersiva 'The Messi Experience - A Dream Come True', no Shopping Eldorado. São nove estações, com tecnologia que inclui simuladores de jogos, hologramas e painéis interativos para apresentar a história e a carreira do jogador, desde o início da carreira. Sexta e sábado, das 10h às 22h; domingo, das 11h às 20h. Ingressos a partir de R$ 50. Vai lá: Av. Rebouças, 3970, Pinheiros. Mais informações

Divulgação Tradição oriental Entre hoje e domingo, no São Paulo Expo, acontece o '26º Festival do Japão', evento que promove uma verdadeira viagem ao outro lado do mundo através de experiências autênticas, apresentações artísticas e gastronomia. De shows com tambores (taikô) a oficinas de caligrafia, de cosplays a exposições de ikebana (arranjos florais), inclui ainda pratos típicos de 47 províncias. Ingressos a partir de R$ 22,50. Vai lá: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, Vila Água Funda. Mais informações Divulgação Programe-se A paixão pela cozinha pode ser despertada cedo. Pensando nisso, a Le Cordon Bleu São Paulo promove um curso especial para pais e filhos nestas férias, o 'Les Petits Cordons Bleus - Duo'. Previsto para o dia 26 de julho, é voltado para a faixa entre 10 e 14 anos, mais acompanhante. A ideia é unir a família em torno da gastronomia, estimulando a colaboração e o prazer de cozinhar juntos. As vagas são limitadas e o workshop (para as duplas) sai por R$ 1.480. Mais informações

AO AR LIVRE Pedro Henrique Ordonhes Festa julina Ainda tem 'arraiá' rolando pela cidade, e o Largo da Batata será palco de um evento temático sábado e domingo, das 11h às 21h. A extensa programação artística inclui apresentações musicais com DJs, artistas regionais e o grupo de forró Circuladô de Fulô, além da quadrilha Asa Branca de São Paulo. A 'Festa Julina do Largo' terá em torno de 50 tendas de comes e bebes. Vai lá: Av. Brig. Faria Lima, s/n, Pinheiros. Mais informações Divulgação Música e comida Sábado e domingo acontece feirinha gastronômica e cultural gratuita no Ipiranga, com direito a roda de samba, aulas e shows de forró, atrações circenses e batucada, entre outras atrações. Para as crianças, têm brinquedões infláveis. Na hora da fome, são mais de 60 opções gastronômicas. O 'Festejo do Ipirangando' vai acontecer das 11h às 21h, em frente à subprefeitura. Vai lá: R. Lino Coutinho, 440. Mais informações

CINEMA Warner/Divulgação Superman Em Metrópolis, o jovem repórter Clark Kent tenta conciliar suas origens kryptonianas com a vida humana que levou até então. Nesta aventura de ação do universo DC (o primeiro longa da DC Studios a chegar ao cinema), o público acompanha o surgimento de um Superman movido pela compaixão. Sob direção de James Gunn, o elenco tem David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult. Sessões e ingresso Divulgação Jurassic World: Recomeço Cinco anos após os eventos anteriores (vistos em Jurassic World: Domínio), humanos e dinossauros compartilham o planeta. Desta vez, Scarlett Johansson vive Zora Bennet, agente secreta em missão para recuperar DNA raro em uma ilha repleta de espécies esquecidas. O elenco traz ainda Mahershala Ali e Jonathan Bailey. Direção de Gareth Edwards e produção de Steven Spielberg. Sessões e ingresso