Divulgação Feriadão em SP: 21 programas para fazer na cidade neste fim de semana Glau Gasparetto Enquanto muita gente deixa São Paulo para aproveitar o superferiado em outros endereços, quem fica na cidade tem a chance de curtir programas com bem mais tranquilidade, graças ao trânsito que fica menos intenso e ao público, menor. Para a turma que não pretende viajar, selecionamos mais de 20 programas, de musicais e peças teatrais e eventos ligados à Páscoa, com opções para ir sozinho, em turma ou com toda a família. Ah! Muitos deles são gratuitos. Vale lembrar que o rodízio de carros está suspenso hoje (18) e também não vai valer no feriado de Tiradentes, na segunda-feira. As faixas de ônibus exclusivas serão liberadas nos dois dias. As ciclofaixas de lazer funcionarão hoje, domingo e segunda-feira. Ônibus têm tarifa zero apenas no domingo. Publicidade Divulgação Tudo de Tom O Teatro Villa Lobos recebe o espetáculo "Tom Jobim Musical", homenageando um dos gênios da música brasileira. A produção é assinada por Nelson Motta e Pedro Brício e protagonizada por Marcel Octavio. As icônicas "Garota de Ipanema" e "Águas de Março" integram o repertório. Hoje (18) tem sessão às 20h; sábado, 16h e 20h; e domingo, 15h e 19h. Ingressos a partir de R$ 21. Vai lá: Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777, Jardim Universidade Pinheiros, no Shopping Villa Lobos Mais informações Divulgação É ou não é? O Museu das Ilusões, que possui o maior acervo de ilusão ótica do mundo, está de casa nova para mais uma temporada paulistana, desta vez no Shopping SP Market. Com espaços instagramáveis em painéis 3D, instalados numa área de 1.000 m2, o museu apresenta novas atrações. É opção de lazer de hoje (18) até segunda-feira. Sexta e sábado abre às 10h; domingo e segunda, às 12h. Ingressos a partir de R$ 40. Vai lá: Av. das Nações Unidas, 22540, Jurubatuba. Mais informações Divulgação Ao 'Tremendão' Na segunda-feira (21), a partir das 18h, a cantora Miranda Kassin faz show no auditório do Museu da Imagem e do Som - MIS. "Nas curvas da estrada de Erasmo" é uma homenagem ao cantor e multi-instrumentista Erasmo Carlos, em que a artista expõe uma releitura feminina das canções da lenda tijucana. O evento encerra a exposição "Jovem Guarda 60 anos". Ingressos a partir de R$ 20. Vai lá: Av. Europa, 158, Jardim Europa. Mais informações Divulgação Clássicos em cena Com regência de Mariana Menezes, a Orquestra Jovem do Estado apresenta no domingo (20) "Elegía Andina", de Gabriela Lena Frank; "Sinfonia nº 2 - The Age of Anxiety", de Leonard Bernstein; e a romântica Sinfonia em Ré Menor, de César Franck. A exibição celebra a diversidade cultural latino-americana, mesclando a tradição orquestral com influências indígenas. Às 16h. Os preços começam em R$ 30. Vai lá: Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. Mais informações Divulgação Ecos do feminino No solo "Mulher Sem Fim", em exibição no Centro Cultural São Paulo, Andréia Nhur encarna figuras femininas icônicas como Lady Macbeth e Carmen Miranda, em uma peça que mistura dança, teatro, música e performance. A obra aborda liberdade, poder e infinitude, entre outras narrativas femininas. Grátis, com ingressos liberados duas horas antes. Sexta (18) e sábado, às 20h; domingo, 19h. Vai lá: R. Vergueiro, 1000, Liberdade. Mais informações Divulgação Amor em trânsito A comédia romântica "Passaporte Para o Amor" ocupa a Arena B3 só neste fim de semana, mesclando poesia, humor e drama ao narrar o encontro de Ângelo e Marina num saguão de aeroporto. No enredo de uma madrugada recheada de afeto, trocas e confissões, os dois descobrem afinidades inesperadas. Sábado (19) e domingo, 14h30 e 17h. Preços a partir de R$ 5. Vai lá: Praça Antônio Prado, 48, Centro Histórico Mais informações Divulgação Ópera de Beethoven Única ópera do compositor alemão, "Fidelio" narra a missão de Leonore para libertar seu amado de uma prisão política, assumindo identidade masculina para se infiltrar no cárcere. Com direção musical de Cláudio Cruz, a montagem inaugura a temporada lírica no Theatro São Pedro. Sexta, às 20h; e domingo, às 17h. Preços a partir de R$ 41. Vai lá: R. Barra Funda, 171, Barra Funda. Mais informações Divulgação Conexão RS A 31ª edição do festival Porto Alegre em Cena chega a SP com duas peças inéditas, no Itaú Cultural: "A Mulher que queria ser Micheliny Verunschk", da Cia Stravaganza, e "Idade é um Sentimento", com Gabriela Munhoz e Paola Kirst. A mostra acontece de hoje (18) a domingo, com sessões gratuitas, às 20h (sexta e sábado) e às 19h no domingo. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações Divulgação Riso garantido Criada por Felipe Xavier para o rádio, a socialite Sandra estreia nos palcos em um monólogo divertido e provocador em o "Meu Nome é Sandra". A peça aborda temas como maternidade, futilidade e o estilo de vida dos ultrarricos, com um tanto de humor ácido e crítica social. No Teatro Multiplan Morumbi Shopping, hoje (18), às 20h30; sábado e domingo, às 19h. Ingressos a partir de R$ 87,50. Vai lá: Av. Roque Petroni Júnior, 1.089. Mais informações Divulgação Grafite estrelado Quem visitar o Mercado Municipal Paulistano, o Mercadão, pode conferir a mostra "A Noite Estrelada", inspirada na obra de Van Gogh. No hall do Espaço de Gastronomia e Cultura, reúne telas de grafiteiros que fazem uma releitura da famosa pintura, com base em suas visões sobre São Paulo. É grátis. O Mercadão abre às 6h. Hoje (18), domingo e segunda-feira, fecha às 16h; no sábado, às 18h. Vai lá: R. da Cantareira, 306, Centro Histórico. Mais informações Publicidade Divulgação ESPECIAL PÁSCOA: NOS SHOPPINGS É claro que não faltariam atrações relacionadas à Páscoa em shoppings da cidade. Na Fábrica do Coelho montada no Frei Caneca, sexta (18) e sábado tem oficina de ovos coloridos. Domingo e segunda, a produção será de pirulitos de chocolate. Já o Shopping Ibirapuera promove atividades entre hoje e domingo, incluindo maquiagem artística, fotos com o coelho, passagem dos personagens pelo mall. Sábado e domingo ainda tem teatro infantil temático. No Morumbi Town Shopping, sábado, tem a chegada do coelhinho e vários amigos, com distribuição de brindes a partir das 15h. Enquanto isso, no Jardim Sul, tem a Arena de Páscoa até domingo, com desenhos e quebra-cabeças para a criançada, e oficina de fantoches especial no sábado. O Cantareira Norte Shopping promove atividades infantis até domingo, na parte da tarde. Hoje à noite, o empreendimento sedia a encenação gratuita da Paixão de Cristo, a partir das 20h, no estacionamento do shopping. Divulgação No parque O Parque do Trote, na Vila Guilherme, é palco do 1º Festival de Páscoa, evento gratuito que inclui chegada do coelho da Páscoa, caça aos ovos, visita e fotos na toca, oficinas criativas e música. Também tem parque inflável e outros brinquedos, além de barracas de artesanato e gastronômicas, com mais de 50 opções de pratos e - é claro! - muito chocolate. De hoje (18) até segunda-feira, das 10h às 19h. Vai lá: R. Nadir Dias de Figueiredo s/n, Portão 1. Mais informações Divulgação Dose de terror O Escape Hotel tem ações especiais no domingo (20). Quem sair em até 60 minutos de determinadas salas vai ganhar chocolate. Já quem curte momentos de horror, tensão e adrenalina, no mesmo dia, o coelho macabro estará nas escape rooms "O Matadouro" (unidade Moema) e "A Loira do Banheiro" ( Faria Lima) para aterrorizar as equipes dentro dos jogos. Ingressos a partir de R$ 119,90. Vai lá: Av. Miruna, 770, Moema; e Av. Eusébio Matoso, 191, Faria Lima. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Teatro infantil O espetáculo infantil "Serei Sereia?", no Sesc Belenzinho, narra a história da menina Inaê, uma criança cadeirante que acredita ser uma sereia por não poder andar como outras pessoas. Entre fantasia e realidade, ela enfrenta desafios da vida e até preconceitos com muita sensibilidade e poesia. Tem sessão de sábado (19) a segunda-feira, sempre às 12h. Ingressos a partir de R$ 12. Crianças até 12 anos não pagam. Mais informações Divulgação Coelhos no zoo O Zoo São Paulo promove atividade educativa com exposição inédita de aproximadamente 20 coelhinhos. A equipe de conservação conta curiosidades sobre os animais aos visitantes, que poderão ainda conferir a mostra de ovos gigantes da Osterfest, de Pomerode, ilustrados por artistas convidados. Abre diariamente, das 9h às 17h, e tem ingressos a partir de R$ 44,90. Vai lá: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda. Mais informações CINEMA Divulgação Pecadores Dois irmãos gêmeos, Smoke e Stack, retornam à cidade natal buscando recomeçar a vida, mas se deparam com uma presença maligna que ameaça consumir tudo ao redor. À medida que lendas e mitos locais ganham força, eles enfrentam medos do passado e uma luta por sobrevivência. O thriller sobrenatural tem Michael B. Jordan encarnando os protagonistas do filme. Sessões e ingresso Divulgação Nas terras perdidas Adaptado de George R. R. Martin, uma rainha recorre à feiticeira Gray Alys para conquistar o poder da transmutação. A bruxa parte em missão com um caçador enigmático, Boyce. Entre criaturas sombrias e batalhas épicas, ambos enfrentam escolhas que cobram um alto preço. Aventura e fantasia andam juntas na obra que traz Milla Jovovich e Dave Bautista no elenco. Sessões e ingresso CLUBE UOL Susana Vieira no palco Assinante UOL garante 40% de desconto no par de ingressos da peça "Lady", monólogo de Susana Vieira, que leva ao público uma viagem bem-humorada, feminina, leve e contemporânea. Em cartaz até 1 de junho, de quinta, sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 18h, no Teatro VIVO, em São Paulo. Agora já pode garantir a programação do feriado, aproveite. Clube UOL Rir é o melhor remédio Já pensou em aproveitar um espetáculo bem-humorado neste feriado? Assinante UOL tem desconto de 30% no par de ingresso do "Agora É que São Elas". No espetáculo, em cartaz no Teatro das Artes, as atrizes Maria Clara Gueiros, Júlia Rabelo e Priscila Castelo Branco se transformam em vinte personagens, entre femininos e masculinos, como protagonistas de nove esquetes escritos por Fábio Porchat. Clube UOL Publicidade Compartilhar essa edição