Sexta-feira, 25/07/2025 Cerejeiras do Parque do Carmo, em São Paulo iStock Esse ou aquele? 9 'disputas' de passeios em SP para você escolher Glau Gasparetto Teatro com história real ou monólogo debochado? Arte detalhista feita por humanos ou criada com ajuda de inteligências artificiais? Reggae ao ar livre ou MPB no teatro? O fim de semana promete muito evento legal em São Paulo e, para tornar a escolha do que fazer um pouco mais divertida, nos inspiramos na trend 'Esse ou aquele' das redes sociais e montamos um roteiro em duplas. Tem sempre dois eventos por estilo para você escolher qual combina mais com seu momento. De mostras infantis a festivais de inverno, de concertos eruditos a piadas sem filtro, a cidade está cheia de boas disputas. E se você for do tipo indeciso, não tem problema: aqui ninguém precisa escolher só um. Na dúvida, vá em todos! O importante é curtir e aproveitar o que São Paulo tem de melhor. TEATRO PRISCILA PRADE Drama real O elogiado 'A Mulher da Van', protagonizado por Nathalia Timberg, relata o drama de Mary Shepherd, uma senhora acumuladora que na década de 70 morava dentro de um veículo, em Londres. Compaixão, solidão e envelhecimento são alguns dos temas abordados na peça, no Teatro Bravos. Ingressos custam a partir de R$ 38,75. Sexta, às 21h; sábado, 17h e 21h; domingo, 14h30 e 18h. Vai lá: R. Coropé, 88, Pinheiros. Mais informações JULIA LEGO Ego em cápsulas 'A Autoestima do Homem Hétero', um monólogo cômico com Amanda Mirásci, parte da criação fictícia de um remédio para mulheres feito com base na autoestima dos homens héteros. Na peça, a farmacêutica Carina satiriza e provoca reflexões sobre masculinidade, ego e vulnerabilidades femininas. Amanhã, às 22h, no Teatro UOL. Ingressos a partir de R$ 40. Vai lá: Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. Mais informações Mais informações EXPOSIÇÃO DIVULGAÇÃO Real + artificial O Centro Cultural Fiesp abre as portas para 'Synthetika: a Era da Criatividade Artificial', no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (File). A exposição convida o público a sentir o futuro, a partir de formas híbridas de criação, com inteligências naturais e artificiais coexistindo e se entrelaçando. Gratuita, pode ser conferida de hoje a domingo, das 10h às 20h. Vai lá: Av. Paulista, 1313, Bela Vista. Mais informações DIVULGAÇÃO Arte em dobras A artista portuguesa Joana Vasconcelos apresenta obras monumentais (e inéditas no Brasil) feitas com tecidos e técnicas artesanais, um desdobramento do projeto criado em parceria com a Maison Dior. A mostra 'Around the World', na Casa Triângulo, mistura arte, moda, cultura pop e símbolos religiosos. Entrada gratuita. Hoje das 10h às 19h e amanhã, das 10h às 17h. Vai lá: R. Estados Unidos, 1324, Jardins. Mais informações MÚSICA Reprodução / Instagram Reggae no parque Os jamaicanos Lila Iké e Yellowman lideram a programação do 'Dia Municipal do Reggae', que reúne mais de 20 atrações em dois palcos no Parque do Trote, amanhã e domingo. Gratuito, o evento celebra o ritmo com shows, sound system e até área kids. Das 11h às 21h. Lila canta no sábado, às 20h, e Yellowman no domingo, no mesmo horário. Vai lá: Av. Nadir Dias de Figueiredo, s/n, Portão 1, Vila Guilherme. Mais informações DIVULGAÇAÌ?O João e Chico O cantor João Suplicy homenageia Chico Buarque em um show intimista, com voz e violão no Sesc Santo Amaro. O repertório passeia por clássicos do aclamado compositor entre histórias e curiosidades contadas no palco. Ao lado de Vitor da Candelária e Ingrid Cavalcanti, João celebra a poesia e a música brasileira. Hoje, às 21h. Ingressos a partir de R$ 18. Vai lá: R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro. Mais informações DANÇA DIVULGAÇÃO Alma portenha Com 12 dançarinos, orquestra ao vivo e um vocalista, 'Forever Tango', que estreou na Broadway em 1997, conta a origem do tango no século XIX. Indicado ao Tony Award de Melhor Coreografia e premiado mundialmente, o espetáculo no Teatro B32 foi criado e dirigido pelo argentino Luis Bravo. No domingo, às 18h30. Ingressos a partir de R$ 150. Vai lá: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi. Mais informações REGINALDO-AZEVEDO Inspiração urbana A Cisne Negro Cia de Dança ocupa o Teatro Sérgio Cardoso com 'Que Tal o Impossível?', inspirado na música homônima de Itamar Assumpção. Com coreografia de Jorge Garcia, o espetáculo mescla dança contemporânea, teatralidade e cenários urbanos para homenagear o artista e a cidade de São Paulo. Hoje e amanhã, às 20h; domingo, às 16h. Ingressos a partir de R$ 15. Vai lá: R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Mais informações CONCERTO NADJA KOUCHI Encontro de estilos A Orquestra Brasil Jazz Sinfônica faz três apresentações no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, com convidados especiais. Hoje, recebe Fitti (21h); amanhã, Almério (21h); e domingo, Dora Morelenbaum (18h), todos cantores com influência na MPB contemporânea. No repertório, releituras, arranjos personalizados e a fusão do erudito com o popular. Ingressos a partir de R$ 21. Vai lá: R. Paes Leme, 195, Pinheiros. Mais informações DIVULGAÇÃO Para Bocelli A MOV Orquestra presta homenagem à trajetória do artista clássico Andrea Bocelli em espetáculo com regência do maestro Filipe Feitoza e interpretação do tenor Ezio Bonini, no Teatro Unicid. O concerto terá clássicos como 'Con Te Partirò', 'Sole mio' e 'Vivo Per Lei', que prometem encantar o público. Amanhã, sábado, às 21h. Ingressos a partir de R$ 38,50. Vai lá: Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina. AO AR LIVRE Werther Santana/Estadão Conteúdo Florada rosa Começa hoje a 'Festa das Cerejeiras' do Parque do Carmo, que todo ano atrai um grande número de visitantes graças à floração da sakura. O bosque abriga cerca de 4 mil árvores e a programação inclui apresentações de dança e tambores, exposição, área gastronômica, além do 'Festival das Estrelas Tanabata'. O acesso é gratuito. Hoje, das 11h às 17h; sábado e domingo, das 9h às 17. Vai lá: Av. Afonso de Sampaio e Souza, 951, Itaquera. Mais informações DIVULGAÇÃO Praça criativa Sábado e domingo, a Pinacoteca realiza a 2ª edição do 'Festival Pina Praça', no edifício Pinacoteca Contemporânea. Gratuito, a proposta é promover uma variedade de expressões de arte. A programação engloba feira criativa (design, moda e mais) e gastronômica, oficinas educativas para crianças e adultos, sessões de vídeos, shows de música e performances artísticas. Das 10h às 19h, nos dois dias. Vai lá: Av. Tiradentes, 273, Luz. Mais informações Mais informações HUMOR JAIRO GOLDFLUS Riso sem filtro Marcelo Medici volta aos palcos com seu segundo espetáculo solo, 'Dona Lola', comédia sobre amizade, etarismo e vingança. Em sessão amanhã, no Teatro Sabesp Frei Caneca, a personagem central vira fenômeno na web e decide fazer um espetáculo sem roteiro nem filtro, prometendo risos e reflexões. Começa às 20h e os ingressos custam a partir de R$ 70. Vai lá: R. Frei Caneca, 569, Consolação. Mais informações DIVULGAÇÃO Culto ao riso O comediante Whindersson Nunes apresenta duas sessões da turnê 'Isso Definitivamente Não é um Culto' neste sábado, no Espaço Unimed. Fenômeno nas redes sociais e nos palcos, o artista e um dos maiores influenciadores digitais do país e mistura humor, crítica e confissões em um show que diverte e provoca. Sessões às 18h30 e às 22h30. Ingressos a partir de R$ 75. Vai lá: R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Mais informações COM CRIANÇAS DIVULGAÇÃO Cena lúdica O CCBB-SP segue com a 'Mostra Primeira Infância', gratuita, que une tecnologia digital, teatro, animação, literatura, cinema e artes visuais em vários espetáculos no fim de semana. Destaque para o 'Bebê e o Boi Babau', inspirado no nordestino Teatro Mamulengo e no catarinense Boi de Mamão (de hoje a domingo, às 15h). Ingressos na bilheteria 1 hora antes. Vai lá: R. da Quitanda, 80, Centro Histórico. Mais informações FERNANDA HERNANDEZ Teatro mágico A pequena Charlotte ganha acessórios especiais que mudam sua visão de mundo em 'Os Óculos Mágicos de Charlotte'. Idealizada por Filipe Fratino e criada por Miguel Falabella e a ilustradora Suppa, a peça mistura humor, dança, fantasia e poesia. No Teatro Alfredo Mesquita, com sessão sábado e domingo, às 16h. Entrada gratuita com ingressos liberados a partir das 15h. Vai lá: Av. Santos Dumont, 1770, Santana. Mais informações FESTIVAL DE INVERNO Marcel Vincenti/UOL Em Embu das Artes Começa hoje o 'Festival de Inverno de Embu das Artes', a cerca de 30 km de São Paulo. Das modas de viola à música clássica, a cidade recebe shows até domingo no centro histórico. O destaque do fim de semana é o cantor Chico Teixeira (amanhã, às 22h, no palco principal). A parte gastronômica inclui muitas comidas quentinhas. Vai lá: Pça Central, Embu das Artes (acesso pelos KMs 279 e 282 da BR 116). Mais informações MARCEL VINCENTI Em Paranapiacaba Amanhã e domingo tem o '24º Festival de Inverno de Paranapiacaba', na pitoresca vila a 60 km da capital. A parte musical passeia do samba ao punk, com apresentações em cinco pontos. Tem também atividades artísticas e culturais e opções gastronômicas nos restaurantes e praças de alimentação. Entrada gratuita, mas sugere-se doar alimentos ou agasalhos. Vai lá: KM 47 da Rod. Dep. Adib Chammas (estacionamento). CINEMA Divulgação/Marvel Studios Quarteto Fantástico: Primeiros Passos Na nova aventura do universo da Marvel, quatro heróis lidam com a ameaça de um deus espacial prestes a devorar a Terra, enquanto tentam preservar os laços familiares. O filme de ação e ficção científica traz Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach no elenco, além de Julia Garner e Ralph Ineson. Sessões e ingresso Reprodução Liçoes De Liberdade Inspirado em uma história real, o filme conta a trajetória de um professor britânico que vai dar aula num colégio só para meninos na Argentina em plena ditadura. Lá, lida com um país dividido e turmas indisciplinadas, até resgatar um pinguim coberto de óleo, que acaba levando para suas aulas.Batizado de Juan Salvador, o animal transforma a dinâmica da instituição. Sessões e ingresso