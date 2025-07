Sexta-feira, 04/07/2025 Divulgação Enfim, férias! 22 programas para curtir em SP Glau Gasparetto Por falta do que fazer, o paulistano não pode reclamar neste mês. O período de férias chegou com uma agenda cultural abarrotada de atrações e eventos, contemplando todos os públicos, interesses e bolsos. Estreias e reestreias pipocam na cidade, ocupando espaços públicos, teatros e centros culturais. Um dos destaques desta semana é a exposição dedicada ao autor francês Júlio Verne, no MIS Experience. A mostra que estreia amanhã no bairro da Água Branca foi lançada ano passado, na Espanha. Depois de Barcelona, São Paulo é o segundo lugar a receber a megaestrutura, que vai rodar vários países até 2028, quando será exposta na França, celebrando os 200 anos do nascimento de Júlio Verne. Agora é com você: escolha uma das mais de 20 opções de passeio para curtir a cidade neste fim de semana. Publicidade Divulgação Viagem no tempo O MIS Experience abre amanhã (sábado) a exposição 'Uma viagem imersiva extraordinária - Júlio Verne 200', que resgata a vida e as aventuras do autor de '20.000 Léguas Submarinas' e outras histórias fantásticas. Oito salas exploram as obras mais famosas, com recursos digitais que incluem projeções, realidade virtual, recriação de objetos e trilha sonora com orquestra sinfônica. Das 10h até às 20h (sábado) e 19h (domingo). Ingressos a partir de R$ 40. Vai lá: R. Cenno Sbrighi, 250, Água Branca. Mais informações CLICKDOVINI Fábulas e forró 'Sonho Encantado de Cordel' estreia amanhã (sábado) no Teatro Claro Mais SP, musical que funde o universo mágico dos contos de fadas de Hans Christian Andersen com literatura de cordel e a cultura nordestina. A produção traz mais de 50 figurinos e 10 cenários, explorados por 14 artistas, cantores e multi-instrumentistas. As músicas são de Paulinho Moska, Zeca Baleiro e Chico César. Sábado (11h30) e domingo (11h30 e 15h). Preços a partir de R$ 19,50. Vai lá: R. das Olimpíadas, 360, Vila Olímpia. Mais informações Divulgação Stand up feminino Na comédia 'Neurótica', que estreia amanhã (sábado) no Teatro J. Safra, a atriz Flávia Reis se desdobra em 11 personagens femininas. No palco, a protagonista é uma terapeuta que faz uma palestra inusitada sobre neuroses e revela tipos hilários e cotidiano, incluindo a idosa pessimista apocalíptica e a cerimonialista atrapalhada. Sábado às 21h e domingo, às 19h. Ingressos a partir de R$ 15. Vai lá: R. Josef Kryss, 318, Barra Funda. Mais informações Bianca Tatamyia Musical em 4D O clássico 'A Bela e a Fera' ganha vida em megaprodução musical no Teatro B32, a partir de amanhã (sábado). Dirigido por Billy Bond, reúne 23 artistas, 30 personagens, 100 figurinos, 4 cenários, efeitos de levitação e ilusionismo e 130 m² de painéis de LED. O espetáculo ainda conta com recursos em 4D que fazem o público sentir aromas, vento e neve. Ingressos começam em R$ 100. Vai lá: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732, Itaim Bibi. Mais informações Roberto Setton Segredos da adega Herson Capri e Caio Blat interpretam pai e filho em 'Memórias do Vinho', drama sobre reencontro, perdas e lembranças, que estreia amanhã (sábado) no Teatro Renaissance. Na casa do patriarca, a adega guarda segredos e um diário que revela muito além das datas das garrafas: histórias de uma vida inteira. Sábado às 21h e domingo, às 19h. Preços a partir de R$ 75. Vai lá: Alameda Santos, 2233, Jardim Paulista. Mais informações Divulgação Imersão japonesa A mostra gratuita 'Japão na Tela', no CCBB São Paulo, exibe filmes de 1949 a 2010, com obras em 16mm e DVD que exploram a diversidade do cinema japonês. Animes, dramas e documentários compõem a programação, que celebra os 130 anos de Brasil-Japão e inclui títulos como 'A Garota que Saltou no Tempo' (amanhã, sábado, às 13h) e 'Sumô, Suor e Peleja' (às 17h). Vai lá: R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Mais informações Divulgação Corpo em foco A exposição 'Corpo de Imagem', em cartaz na Kobbi Gallery, propõe um mergulho sensorial na fotografia contemporânea. Com curadoria de Fabrício Reiner, a mostra reúne trabalhos de 10 artistas que exploram a imagem e seu lugar no mundo como elemento que assombra, provoca e promove deslocamentos. Hoje (sexta) e amanhã, das 11h às 17h. A entrada é gratuita. Vai lá: Travessa Alonso, 23, Vila Madalena. Mais informações Divulgação Aventuras jurássicas Os dinossauros ganham vida no Shopping Metrô Tatuapé, na experiência imersiva 'Jurassic World: Rebirth'. A estreia mundial da Universal traz réplicas realistas e ambientes sensoriais, dividindo espaço com tirolesa, trampolins e trilhas em um universo superinterativo. Hoje (sexta) e amanhã, das 10h30 às 22h; domingo, das 11h30 às 21h. Preços a partir de R$ 15. Vai lá: Av. Radial Leste, s/nº, Tatuapé. Mais informações Leonardo Cenedeze Espelhos do tempo Em 'Açúcar ou As Irmãs Anne', que estreia hoje (sexta) no Itaú Cultural, as atrizes Cleide Queiroz e Dirce Thomaz se reencontram após décadas para revisitar personagens que marcaram suas vidas - Mary Anne e Rose Anne. É um drama lírico, que envolve críticas sociais, afeto e reflexões sobre o tempo. Sexta e sábado, às 20h; domingo às 19h. Entrada gratuita, com reserva de ingresso online. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações Divulgação Nos bastidores Nas férias, os estúdios da Maurício de Sousa Produções abrem mais datas para visitação ao espaço em que são criados os produtos da turma da Mônica, das HQs e desenhos a parque de diversões e musicais. São três horários disponíveis por dia, com até 60 pessoas em cada. Importante: podem participar crianças de 5 anos em diante. Visitas custam a partir de R$ 105. Vai lá: R. Werner Von Siemens, 111, Espaço 1, Lapa de Baixo. Mais informações Publicidade SÓ NESTE FIM DE SEMANA Charles Lima Emoções em movimento A São Paulo Companhia de Dança encerra seu programa no Teatro Sérgio Cardoso com 'Todos os mundos em nós'. O espetáculo une o balé clássico de 'Les Sylphides', por Ana Botafogo; o contemporâneo de a 'Casa Flutuante', de Beatriz Hack; e 'Ataraxia', de George Céspedes, com dança e elementos matemáticos. Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 16h. Preços a partir de R$ 15. Vai lá: R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Mais informações Divulgação Mercado autoral Com 150 marcas, a segunda edição do festival 'Mixtura Criativa' movimenta a Cinemateca Brasileira. A programação inclui shows de artistas independentes, oficinas, espaço kids, flash tattoos e área gastronômica. Tem ainda sessões de cinema, pintura ao vivo e roda de conversa. Amanhã (sábado), das 11h às 19h, e domingo, das 10h às 18h, com entrada gratuita. Vai lá: Largo Sen. Raul Cardoso, 207, Vila Clementino. Mais informações Divulgação Aplausos ao passado É a última chance de conferir a peça 'Nas Ondas do Rádio', que celebra veteranos da arte paulistana no espetáculo que mistura memória, crítica social e o clássico teatro de revista. Criado por moradores do Palacete dos Artistas, é também um resgate afetivo. No Teatro Arthur Azevedo, hoje (sexta) e amanhã às 20h30; domingo, às 19h. Entrada gratuita. Vai lá: Av. Paes de Barros, 955, Mooca. Mais informações Renato Mangolin Poesia corporal A performance circense 'Magote' ocupa o Sesc 24 de Maio e reúne seis artistas em um espetáculo que mescla acrobacias, dança, humor e poesia corporal. O show é um verdadeiro jogo físico entre risco e proteção que destaca a coletividade circense, com malabaristas, acrobatas, bailarinos e cômicos. Amanhã (sábado) e domingo, às 18h. Preços a partir de R$ 12. Vai lá: R. 24 de Maio, 109, República. Mais informações Divulgação Bichos e música Com entrada gratuita, o 'Festival Pet' ocupa a Arena de Eventos do Parque Ibirapuera com sessões de filmes (Smurfs e Patrulha Canina), shows (Samblues e Ellen Oléria) e espetáculos infantis ('Mariquinha e os Bichos do Brasil' e 'Mundo Animal de Bibi'). Destaque para a Petnique, baladinha com DJ para tutores e pets. Amanhã (sábado) e domingo, das 8h às 17h30. Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 10, Vila Mariana. Mais informações Íris Zanetti Ópera reinventada 'Oposicantos' é o espetáculo multimídia que propõe uma nova experiência sonora no Theatro São Pedro, de hoje a domingo. Longe de ser uma ópera tradicional, apresenta proposta disruptiva, inclusive com público e músicos trocando de lugar, em ações que envolvem orquestra, vozes, eletrônica e interação. Hoje (sexta) e amanhã às 20h; domingo, às 17h. Preços a partir de R$ 41. Vai lá: R. Barra Funda, 171, Barra Funda. Mais informações Divulgação Amor em papel A companhia de dança goiana Giro8 apresenta 'Começaria Tudo Outra Vez', no Centro Cultural Fiesp, com coreografia que explora o amor em suas múltiplas formas e trilha de canções e poemas interpretados por Maria Bethânia. Cenários e figurinos feitos de papel ganham vida nas mãos dos bailarinos. Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h. Entrada gratuita. Vai lá: Av. Paulista, 1313, Cerqueira César. Mais informações Pedro Sardinha Corpo em ação 'VERBO', a principal mostra de performances do país, ocupa a Galeria Vermelho com apresentações de artistas que discutem corpo, política, arte e resistência. Hoje e amanhã, a partir das 11h. A programação traz Tadzio Veiga, com 'Heavy Sex' (hoje, 20h45) e a dupla Dori Nigro e Paulo Pinto, performando em 'Alva Escura, Lição de Açúcar' (amanhã, sábado, às 15h). Gratuito. Vai lá: R. Minas Gerais, 350, Consolação. Mais informações AO AR LIVRE Divulgação Música em dobro A Marquise do Ibirapuera recebe dois shows gratuitos amanhã (sábado). Às 11h30, o grupo De Tudo Se Faz Canção interpreta obras brasileiras, da MPB aos clássicos do cancioneiro. Na sequência, o grupo Vocal apresenta harmonias refinadas em canções variadas. À tarde, das 14h às 15h30, a Orquestra Brasileira do Amanhã toca repertório que transita entre a música sinfônica e o choro. Entrada gratuita. Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera. Mais informações Daniel Cabrel Dança e brincadeiras O vão livre do Masp ganha programação especial e gratuita nas férias. Hoje (sexta), a partir das 18h, a DJ Percília apresenta seu set com música latina, caribenha e brasileira. Amanhã, às 10h, Renata Laurentino comanda oficina de brinquedos e brincadeiras com elementos da natureza. Às 16h, a DJ Nat Jakovac mostra o resultado de suas pesquisas de músicas brasileiras obscuras, do rock progressivo até o brega. Vai lá: Av. Paulista, 1578, Bela Vista. Mais informações Publicidade Sítio Carroção Divulgação Bate e volta Miniférias por perto Para quem quer sair da cidade pelo menos um pouquinho durante as férias, há duas opções relativamente próximas a São Paulo que garantem diversão para as famílias. Em Tatuí, a cerca de 150km da capital, o Sítio do Carroção é um resort pedagógico famoso por oferecer acampamentos de uma semana para crianças e adolescentes, sem a presença dos pais. Mas não é a única forma de explorar a programação, que inclui trilhas, exploração de cavernas, corrida de carrinhos, arvorismo e até um esqueleto de Tiranossauro Rex. O resort também oferece a opção de day use. A próxima data disponível é 27 de julho, ao custo de R$ 719 por pessoa. Já em Taubaté, a aproximadamente 120km de São Paulo, o Hotel Fazenda Mazzaropi amplia sua programação com atividades variadas para crianças de todas as idades, incluindo caminhadas e trilhas, passeios, de trenzinho, a cavalo e de charrete, teatro, contato com bichos, gincanas, beach tennis, shows de mágica, hidroginástica, lanches temáticos. Ainda tem a famosa festa caipira, que durante julho ganha ares de quermesse, e inclui jantar temático, quadrilhas e muitos comes e bebes típicos, todas as sextas-feiras.