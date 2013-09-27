Moinho em Holambra: vale um bate e volta de SP para conhecer a festa das flores Mateus R Fiuza/Adobe Stock Expoflora começa em Holambra e inspira um roteiro de flores por SP Glau Gasparetto Holambra, a 130 km de São Paulo, abre hoje (29) a 42ª edição da Expoflora, considerada a maior festa das flores da América Latina. A programação até 28 de setembro (sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, das 9h às 19h) prevê exposição de arranjos, chuva de pétalas, mostra de paisagismo e jardinagem, parada, passeio por jardins e em torno de 250 apresentações artísticas, numa celebração desde agora pela chegada da primavera. A Expoflora reúne mais de 4 mil variedades e cerca de 300 linhagens de flores e plantas ornamentais — um passeio obrigatório para amantes da flora brasileira. Agora, se você não quer encarar a estrada, há opções para contemplar a natureza em passeios dentro de São Paulo, como nos endereços que listamos logo abaixo. Aliás, são boas alternativas para conferir neste fim de semana. Outras opções de hoje até domingo incluem teatro, concerto, dança e exposição, além de eventos ao ar livre, com música boa e comida internacional. Confira as opções e boa diversão. Jardim da madrugada A Feira de Flores do Ceagesp é a maior do gênero no país, reunindo cerca de mil produtores e movimentando até mil toneladas por semana, incluindo plantas, gramas, mudas e, é claro, flores. Funciona às segundas e quintas, das 22h30 às 9h30 do dia seguinte. Entrada gratuita. Vai lá: Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946, Vila Leopoldina, acesso pelos portões 2 e 4. Refúgio verde Com mais de 360 mil m² de Mata Atlântica preservada, o Jardim Botânico é um refúgio verde, que abriga lagos, alamedas, trilhas acessíveis, museu, orquidário, jardins e estufas, bosques e uma das maiores bibliotecas botânicas do país. Funciona diariamente, das 9h às 17h, com ingressos a partir de R$ 19,90. Vai lá: Av. Miguel Estefno, 3031, Água Funda. Rosa paulista Na Avenida Paulista, a Casa das Rosas une arte, literatura e natureza em um casarão histórico de 1935, com jardins inspirados no estilo francês. O espaço cultural é agraciado pelo belíssimo roseiral que atrai visitantes, além de canteiros geométricos e fonte d'água. A área externa pode ser visitada todos os dias, das 7h às 22h. A entrada é gratuita. Vai lá: Av. Paulista, 37, Bela Vista. Roxo em destaque Com mais de 40 mil pés plantados, o Lavandário de Cunha (cerca de 230 km de São Paulo) é uma atração rural que combina paisagem, aromas e produtos naturais. O campo florido em diferentes estágios de poda garante que as flores exibam sempre seu roxo natural. Aberto de sexta a domingo e feriados, das 10h ao pôr do sol. Ingressos a partir de R$ 10. Vai lá: Rodovia SP-171, km 54,7, Cunha. NÃO PERCA Natureza interior A mostra imersiva Floresta Utópica ocupa o Farol Santander e propõe uma travessia sensível em que tecnologia, aromas, sons e projeções evocam a floresta como estado interior. A escultura de luz em forma de cachoeira e os ambientes poéticos convidam à contemplação e ao despertar de reflexões. De hoje a domingo, das 9h às 20h. Ingressos a partir de R$ 22,50. Vai lá: R. João Brícola, 24, Centro. Notas brasileiras O Theatro São Pedro recebe neste fim de semana concertos da Orquestra Jovem Tom Jobim, celebrando a música popular brasileira com arranjos e regência de Nelson Ayres e Tiago Costa. No repertório, composições de Ivan Lins, Dominguinhos, Guinga, Gilberto Gil e Tom Jobim. Apresentações sábado, às 20h, e domingo, às 11h. Ingressos a partir de R$ 26. Vai lá: R. Barra Funda, 171, Barra Funda. Corpos em cena O Itaú Cultural recebe até domingo a 2ª edição da Mostra Internacional de Dança de São Paulo, com espetáculos de dez estados e sete países. A programação gratuita apresenta performances afros e indígenas, sapateado, cantos, coreografias metafóricas e trabalhos premiados que celebram a diversidade de corpos e linguagens. Entrada gratuita. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Riso e fantasia O Sesc 14 Bis apresenta a estreia nacional da comédia 'A Grande Magia', escrita pelo italiano Eduardo de Filippo, por volta de 1950. A peça mistura humor e fantasia ao abordar os limites entre realidade e ilusão a partir de um número de mágica que transforma destinos. Sessões sábado, às 20h, e domingo, às 18h. Ingressos a partir de R$ 18. Vai lá: R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista. AO AR LIVRE Jazz, vinho e comida O Wine & Jazz Sessions agita o Brooklin neste fim de semana, reunindo vinícolas, chefs renomados e oito atrações musicais que transitam entre jazz, soul e blues. Entre os destaques no palco estão Derico, Serial Funkers, Ray Charles Celebration e Thulla Melo & Quarteto. Sábado, das 11h às 21h, e domingo, das 11h às 20h, com entrada gratuita Vai lá: Praça General Gentil Falcão, Brooklin. Aves na cidade O Parque do Carmo recebe amanhã o Vem Passarinhar Sampa, passeio gratuito que aproxima o público da observação de aves em meio à natureza. Esta edição do evento mensal destaca a inclusão de pessoas com deficiência, reforçando a prática como acessível. A programação inclui caminhada guiada, café coletivo e papo sobre aves. Das 7h às 11h30. Vai lá: Av. Afonso de Sampaio e Souza, 951, Itaquera. Arte da rua O Festival Pop Rua ocupa o Parque Jardim da Luz, o Museu da Língua Portuguesa e o Sesc Bom Retiro até amanhã, com música, oficinas, cortejos, cinema e feirinha. Construído com movimentos sociais, o evento gratuito destaca artistas que estão ou estiveram em situação de rua. Entrada gratuita. Vai lá: Praça da Luz, s/n, Bom Retiro. Rota global A Praça Charles Miller será ponto de encontro no Festival Comidas & Músicas do Mundo, amanhã e domingo. Com entrada gratuita, climinha pet e kids friendly, o evento reúne pratos típicos de 50 países e mais de 300 opções gastronômicas. Também terá feira de artesanato multicultural. Das 11h às 21h. Vai lá: Praça Charles Miller, Pacaembu. COM CRIANÇAS Mundo encantado Seres mágicos e brinquedos decidem viver em harmonia na floresta no espetáculo 'A Comunidade do Arco-Íris', único texto de Caio Fernando Abreu para crianças, em exibição no CCBB SP. O espetáculo desperta conversas sobre confiança, respeito, amizade e até democracia. Sessões sábado e domingo, às 11h e às 15h. Ingressos a partir de R$ 15. Vai lá: R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Arte em movimento No Sesc Belenzinho, a Cia. Druw apresenta 'Vila Tarsila', espetáculo que transporta o público ao universo criativo da pintora modernista. A obra percorre memórias de infância, influências culturais e referências que inspiraram suas telas, misturando dança, música e vídeo. As sessões acontecem amanhã e domingo, às 12h. Ingressos a partir de R$ 12. Vai lá: R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho. CINEMA Os Roses: até que a morte os separe Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch) pareciam ser um casal de comerciais de margarina e viver em plena harmonia, mas a rotina perfeita esconde uma disputa silenciosa. Enquanto a carreira dele entra em queda, ela conquista novos espaços, abrindo caminho para ressentimentos e rivalidades. O drama acompanha essa escalada de tensões até o limite, em uma releitura do clássico 'A Guerra dos Roses', do fim dos anos 1980. Sessões e ingresso Ladrões O futuro promissor de Hank (Austin Butler) no beisebol acabou cedo, mas ele segue em frente com a namorada (Zoë Kravitz) e o trabalho de barman. Tudo muda quando aceita cuidar do gato do vizinho (Matt Smith) e se envolve, sem querer, com uma rede de gângsteres. Nesse suspense, ele precisa usar sua astúcia para sobreviver e descobrir o que realmente está em jogo. O elenco ainda inclui Bad Bunny, Regina King e Vincent D'Onofrio. Sessões e ingresso Em cartaz no Teatro UOL, às sextas, sábados e domingos, sempre às 20h, a comédia policial soma mais de 40 anos de sucesso. E, quem é assinante UOL, garante 50% OFF no par de ingressos. Clube UOL Publicidade Compartilhar essa edição



