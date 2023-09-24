Divulgação Dia das Crianças: mais de 30 passeios para curtir com a garotada Glau Gasparetto O fim de semana promete muita movimentação para o Dia das Crianças, festejado no domingo, e conta com uma agenda recheada de passeios. Há opções para todas as idades, gostos e estilos — e uma boa notícia a mais: a grande maioria é gratuita. Fizemos uma superseleção com mais de 30 eventos para celebrar a data ao lado dos pequenos. Tem opção ao ar livre, em teatros, nos cinemas, de música erudita, nos shoppings, entre outras alternativas. Confira e se divirta em família.

Divulgação - Foto: Adriano Escanhuela Circo gratuito Pra este final de semana, a magia e a tradição circense acontecem em vários endereços, todos com programação sem custos. O Circo Vox apresenta o espetáculo 'Sai do meu pé, chulé!' amanhã e domingo, às 17h.

Vai lá: R. Alvarenga Peixoto, 557, Vila Anastácio Na Unibes Cultural, a 2ª Mostra Circense traz 'No olho da rua', 'O Show de Mostacho e Peperina' e 'The Lixous', às 11h, 15h30 e 17h e sábado, respectivamente. Domingo tem 'Aplausos e Vaias' (14h30), 'A Vaqueira' (16h) e 'Hora da Xepa' (17h).

Vai lá: R. Oscar Freire, 2500, Sumaré O Circo Contêiner leva ao picadeiro 'Catappum', com o coletivo de mesmo nome, amanhã, às 16h. E no domingo, no mesmo bat-horário e bat-local, a Cia. Stilts encena 'Patas de Palo'.

Vai lá: R. dos Gusmões, 43, Santa Ifigênia Por fim, no Mundo do Circo SP tem o espetáculo 'Barbareco, O Menino Que Queria Ser Palhaço', da Cia Do Tok Tok, sábado, às 17h; e 'QG Animal Ao Vivo', do QG Animal, domingo, também às 17h.

Vai lá: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru

PRA TODOS OS GOSTOS Divulgação Bonecos e magia Tem espetáculos gratuitos no Teatro Sérgio Cardoso. Sábado, às 15h, o grupo Ás Mágica apresenta 'Esperanza', que une teatro e mágica no palco. Domingo, às 11h, a Cia. Mia Gato sobe ao palco com sua apresentação de teatro de bonecos, com a peça 'Sr. Mia Gato e a Galinha Edélzia'. Vai lá: R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Mais informações Felipe Silvestre Festa entre vizinhos O Festival Dia das Crianças do Museu da Língua Portuguesa acontece amanhã, das 10h às 17h, envolvendo também o edifício Pina Contemporânea e o Parque Jardim da Luz. O evento é gratuito, das 10h às 17h, e inclui cortejos musicais, oficinas artísticas e plásticas, visitas mediadas ao museu e Pina Contemporânea e muitas brincadeiras tradicionais ao ar livre. Vai lá: Praça da Luz, s/n, Centro Histórico. Mais informações

Divulgação Música no palco O Sesc Interlagos preparou dois espetáculos musicais gratuitos para festejar o Dia das Crianças. Amanhã, às 16h, tem Pandeirodê, que mistura ritmos como capoeira, samba, forró e rock. No domingo, às 16h, é a vez da dupla Tiquequê subir ao placo do ginásio. Vai lá: Av. Manuel Alves Soares, 1100, Parque Colonial. Mais informações Divulgação Risadas e sons Chorinho, maxixe e samba fazem parte do repertório ao vivo e gratuito do Coletivo de Zaura, que resgata esquetes em pantomima no show 'Adorável Vagabundo'. É uma homenagem ao humor e ao cinema mudo. Domingo, às 12h, na Casa Sincopada. Vai lá: Treze de Maio, 586, Bela Vista. Mais informações

Lucas Santos Ação conjunta O MAM Educativo organiza atividades especiais para a Semana das Culturas das Infâncias, dentro do projeto Domingo MAM. Entre 15h e 17h, no Instituto Tomie Ohtake, acontece uma maratona de brincadeiras inspiradas na exposição 'Aqui-lá: MAM São Paulo encontra Instituto Tomie Ohtake'. Inscrições no local com meia hora de antecedência. Vai lá: Rua Coropé, 88, Pinheiros. Mais informações Henrique Santiago/UOL Visitação guiada Já o Museu do Ipiranga preparou a atividade especial 'O Museu não é só para gente grande!', com visita mediada e lúdica pelas coleções. As crianças irão interagir com acervos, resolver desafios e registrar suas descobertas em um kit exclusivo. Para visitantes de 4 a 6 anos. No domingo, a entrada no museu é gratuita. Vai lá: Parque da Independência, Ipiranga. Mais informações

Divulgação Música erudita Opções mais clássicas para curtir com os pequenos? Tem, sim senhor! O Festival da Criança da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) terá oito concertos, baseados em quatro compositores, sábado e domingo, na Sala São Paulo e na Estação Motiva Cultural. Ingressos a R$ 50 (inteiro).

Vai lá: Praça Júlio Prestes, 16, Luz No Teatro Gazeta tem 'Sinfonia para Crianças' com a MOV Orquestra, no primeiro concerto sinfônico pensado para o público infantil. O repertório reúne sucessos do universo dos desenhos animados, HQs, mangás e séries. Ingressos começam em R$ 50.

Vai lá: Av. Paulista, 900, Bela Vista. Já no Cultural Artística acontece a ópera com bonecos 'Onheama', em que marionetes representam tradições, lendas e origens indígenas. Ingressos a partir de R$ 40 (gratuidade até 12 anos).

Vai lá: R. Nestor Pestana, 196, Consolação. Enquanto isso, o Theatro Municipal promove a ópera João e Maria, clássico dos irmãos Grimm, com participação da Orquestra Experimental de Repertório, do Coro Jovem da Escola Municipal de Música de São Paulo e do Coro Infantojuvenil da Escola Municipal de Música de São Paulo. Ingressos começam em R$ 11.

Vai lá: Praça Ramos de Azevedo, s/n, República.

AO AR LIVRE Sissy Eiko Na rua Pelo Itaú Cultural, acontece o espetáculo 'Cidade-Brinquedo' da trupe de palhaçaria Esparrama, no Bulevar do Rádio (amanhã, às 11h30). No mesmo lugar, domingo, acontece o Festival da Cultura Surda, às 11h, com performance do professor de libras Igor Rocha. Ainda tem contação de histórias e o teatro 'A Botija, Um Pequeno Inventário de Histórias Fantásticas do Nordeste Brasileiro', da Cia Fabulinhando. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações Divulgação Carnaval fora de época Dentro da programação gratuita do Festival Cultura de Boteco, no MIS Experience, sábado e domingo, tem shows do Gente Miúda, o maior bloco infantil da cidade. O repertório resgata clássicos do universo infantil, mesclando-os com ritmos brasileiros. A partir das 12h. Vai lá: R. Cenno Sbrighi, 250, Água Branca. Mais informações

Reprodução/Instagram Na Paulista Outra ativação na principal avenida da cidade é o Playground Esportivo no Masp, sábado e domingo. Amanhã tem a vivência lúdica 'Circo nas Brincadeiras Populares'. No dia seguinte, estão programadas várias atividades esportivas das 10h às 17h. Vai lá: Av. Paulista, 1578, Bela Vista. Mais informações Divulgação Fãs de bolas O Museu do Futebol realiza amanhã, em sua área externa, uma série de atividades gratuitas para a garotada. O 'Futebolices' vai contar com jogos no estilo futebol de rua e várias estações temáticas que homenageiam craques da bola. Das 10h às 17h, a turma mirim poderá brincar em campinhos de diferentes formatos, pintar o rosto, jogar pebolim e futmesa, entre outras atividades. Para visitar o museu, os ingressos começam em R$ 12, com gratuidade até 7 anos. Vai lá: Praça Charles Miller, s/n, Pacaembu. Mais informações

TEM MAIS Joca Duarte Museu do Catavento Neste fim de semana, o museu vai oferecer oficinas de tintas naturais e bolas de sabão gigantes. Também integra a programação o espetáculo ?Química Show?, além das exposições sobre fotografias da vida e transição energética. Ingressos a partir de R$ 9. Vai lá: Av. Mercúrio, s/n, Pq. Dom Pedro II. Mais informações Divulgação Cine Sesc No domingo, na unidade da Rua Augusta, haverá, a partir das 14h, brincadeiras e contação de histórias com Thiago Franco. Depois, às 15h, será exibido o filme ?Os Caras Malvados 2'. Gratuito para crianças até 12 anos. Ingressos a partir de R$ 8. Vai lá: R. Augusta, 2075, Cerqueira César. Mais informações

Atividade no Shopping West Plaza Divulgação Nos shoppings Os centros de compras da cidade também realizam uma série de eventos para a data. E o melhor é que tem opções para todos os cantos da cidade! No Pátio Higienópolis rolam oficinas educativas gratuitas e de Halloween. O Clube Itaquerinha, no shopping Metrô Itaquera, oferece oficinas gratuitas de raspadinha gelada e de penteado, brincadeiras e DJ para animar. No Ibirapuera, a festa inclui carrinhos de pipoca e algodão-doce, balões e personagens circulando pelo shopping. Domingo tem duas sessões de Teatrando, às 15h e às 17h. No Cantareira Norte, a garotada poderá se divertir com jogos gigantes que estimulam o raciocínio e coordenação. Hoje tem show gratuito 'Cantando Estórias'. O Bourbon antecipa o Halloween com oficinas, atividades e brincadeiras temáticas para crianças de 3 a 12 anos. No West Plaza acontece Boulevard Food and Fun, com shows ao vivo entre hoje e domingo, teatro, mágica, brincadeiras e festival gastronômico. O Cidade São Paulo terá atividades interativas dentro e fora do seu espaço, com circuito divertido com amarelinha gigante, piscina de bolinha maluca e outras atrações, além de oficinas. No terraço do shopping Vila Olímpia acontece o show Miudinho com o Grupo Triii, amanhã, às 15h. No Shopping TriMais Places tem show na praça de alimentação domingo, às 15h, com mais de 25 personagens amados pela garotada. No Penha, no domingo às 15h, tem apresentação da banda Beatles Alive, em show lúdico e gratuito. No Jardim Pamplona Shopping, sábado e domingo tem meet & greet com LadyBug e Cat Noir, brinquedões infláveis, pintura facial e esculturas de bexiga.

CINEMA Divulgação A Casa Mágica Da Gabby Em uma aventura que mistura fantasia e comédia, Gabby parte em uma viagem de carro com sua avó Gigi rumo à metrópole encantada de Cat Francisco. Quando sua casa de bonecas é levada por uma excêntrica senhora dos gatos chamada Vera, ela embarca em uma jornada pelo mundo real para resgatar os Gabby Cats e recuperar o que mais ama. Sessões e ingresso Divulgação Dora e o Mundo Mágico das Sereias Após tocarem um instrumento mágico, Dora e Botas se transformam em sereias e mergulham em uma missão subaquática para salvar a Enseada das Sereias. A produção mistura aventura e fantasia em uma jornada cheia de descobertas e desafios no fundo do mar. O filme ainda traz um episódio especial de aniversário da personagem, celebrando sua trajetória. Sessões e ingresso