O perfil afetivo: onde o coração encontra o sabor Representando 27,8% dos viajantes, esse tipo de turista busca, acima de tudo, momentos preciosos com quem ama. Para ele, uma boa viagem é previsível e reconfortante. E o que poderia ser mais paulistano e afetivo do que um café da manhã caprichado em família? Por isso, nosso roteiro começou no Flakes, um acolhedor café na zona oeste. Dentre as opções salgadas, destacam-se o croque monsieur (R$ 35) e o madame (R$ 38), além de diferentes quiches e croissants recheados com pastrami (R$ 33) ou ovos mexidos (R$ 28). Entre os doces, o pistache é o carro-chefe da casa, especialmente no éclair com mousse de três leites e recheio com geleia de frutas vermelhas e morangos (R$ 48,90). Há também mais de 15 tipos de cafés. A novidade é o affogato de pistache (R$29,90): expresso com borda de brigadeiro de pistache e sorvete no centro — com o leve salgado do pistache no gelato equilibrando tudo com perfeição. Vai lá: R. Pedroso Alvarenga, 1192, Itaim Bibi. Mais informações Padarias premiadas Fernando Moraes/UOL Padaria Ceci (Zona Sul) Tricampeã como a melhor padaria de São Paulo pelo prêmio Padocaria SP - 2024, a Ceci funciona há 60 anos. Seus destaques incluem o melhor pão na chapa e melhor café. Vai lá: Av. Afonso Mariano Fagundes, 1350, Planalto Paulista. Mais informações Keiny Andrade/UOL A Galeria dos Pães (Centro) Inaugurada em 1999, essa padaria funciona 24h e oferece buffets de café da manhã, almoços e sopas noturnas. Vencedora do Padocaria na categoria região central, oferece mais de 18 mil itens, de pães artesanais a uma adega completa. Vai lá: R. Estados Unidos, 1645, Jardim América. Mais informações Reprodução/Instagram Arizona Pães (Zona Norte) Aberta desde 1983, a padaria levou o título de melhor da zona norte com mérito. Famosa pelo seu pão francês impecável e pelo premiado pão na chapa com requeijão, ela também se destaca pelo atendimento amigável e opções para consumo no local ou delivery. Vai lá: Av. Nova Cantareira, 3254, Tucuruvi. Mais informações Reprodução/Instagram Confeitaria Vera Cruz (Zona Leste) Quase centenária, a Vera Cruz é uma viagem no tempo. Fundada em 1924 por imigrantes, a vencedora na zona leste, oferece mais de 40 coberturas de pizza, como a clássica Castelões, além de sobremesas irresistíveis. Vai lá: Av. Celso Garcia, 3784, Tatuapé. Mais informações Giulia Gramuglia O perfil natureza: uma pausa pra respirar O perfil "conectado com a natureza" representa 22% dos viajantes. Para eles, viajar é sinônimo de recarregar as energias, buscando paz, bem-estar e uma conexão com o verde. Em meio à selva de pedra, o Parque Ibirapuera surge como o oásis urbano com Mata Atlântica, lagos e trilhas. Lá, participei de uma aula de meditação guiada pela professora Lili Prieto, que combinou técnicas respiratórias e de posturas para conectar corpo e mente ao ar livre. Uma experiência revitalizante, perfeita para quem busca equilíbrio na correria da cidade. Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Ibirapuera. Mais informações Outros parques pela cidade Divulgação Parque Burle Marx (Zona Sul) Inaugurado em 1995, o parque possui 138 mil m² dedicados à preservação da Mata Atlântica. O destaque é o Jardim Burle Marx, projetado na década de 1950. O parque também possui trilhas ecológicas, um bosque de jabuticabeiras, espelhos d'água e uma histórica casa de taipa e pilão do século XIX. Vai lá: Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200, Vila Andrade. Mais informações Fotop/Divulgação Parque Villa-Lobos (Zona Oeste) Inaugurado em 1994, possui 741 mil m² de área verde próximo ao rio Pinheiros. Projeto do arquiteto Decio Tozzi, o parque oferece ciclovia, anfiteatro para shows, pistas de cooper, quadras esportivas, além da Biblioteca Villa-Lobos. Vai lá: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações Publicidade Parque da Juventude (Zona Norte) Erguido no local do antigo Complexo Penitenciário do Carandiru, esse parque tem 240 mil m² com quadras, trilhas ajardinadas e abriga a Biblioteca de São Paulo com mais de 35 mil títulos. É um espaço de memória, cultura e lazer que funciona das 6h às 19h com entrada gratuita. Vai lá: Av. Cruzeiro do Sul, 2630, Carandiru. Mais informações Rovena Rosa/ Agência Brasil Parque do Carmo (Zona Leste) Um dos maiores parque da área metropolitana de São Paulo, ele um santuário de biodiversidade, com uma imensa reserva de Mata Atlântica. Criado em 1976, conta com observatório astronômico, anfiteatro, churrasqueiras e o famoso bosque de cerejeiras, onde acontece, desde 1978, a tradicional Festa das Cerejeiras. Vai lá: Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951, Itaquera. Mais informações Giulia Gramuglia O perfil reflexivo cultural: a arte que transforma O viajante reflexivo cultural (17,7%) busca na arte, na história e na gastronomia uma forma de se conectar com o destino e consigo mesmo. A viagem é renovação. Após o contato com a natureza no parque, uma transição perfeita é visitar a exposição "Histórias da Ecologia" no novo prédio do Masp, o Edifício Pietro Maria Bardi — inaugurado em março de 2025. Com 14 andares e 66% mais espaço expositivo, o prédio dobra a capacidade do museu e, em breve, será conectado subterraneamente ao icônico edifício-cartão-postal do museu. A mostra reúne mais de 200 obras de 116 artistas de 28 países, em sua maioria do Sul Global, estabelecendo alianças entre Sul e Norte diante da crise climática. Organizada em cinco núcleos, a exposição transita entre saberes geológicos, biográficos, espirituais e planetários. Vai lá: Av. Paulista, 1500, Bela Vista. Mais informações Giulia Gramuglia O perfil intenso: a noite elétrica da cidade Para o viajante intenso (28%), a noite é uma criança. Ele busca destinos vibrantes, experiências premium, conhecer novas pessoas e ter histórias para contar. E para fechar o dia, nada como a energia da night paulistana. Então, fomos ao Resid Bar, em que o cardápio assinado pelo chef Alex Atala é um convite à partilha. Provamos de entrada a pancetta defumada com ovas de salmão (R$ 61) e os camarões na cama de sal (R$ 109) como prato principal. Entre as sobremesas, são quatro as opções (preços variam entre R$ 42 e R$ 49). A carta de bebidas tem 20 opções de drinques, entre clássicos e autorais — caso do Drink do Alex (R$ 48), com Jerez, vermouth, laranja, jabuticaba e folha de louro. Vai lá: R. Padre João Manuel, 1115, Cerqueira César. Mais informações Entre os destaques da programação de hoje estão "As Luvas de Shakespeare", com a companhia Vagalum-tum-tum (11h, Centro Cultural Olido); "Tum Pá", percussão corporal com Barbatuques (16h, Centro Cultural São Paulo); e "Os Mequetrefe" com os Parlapatões (16h, Tendal da Lapa). No domingo, boas apostas incluem o infantojuvenil "Cabeça nas Nuvens" (15h e 17h, no Sesc Pinheiros) e "Caro Kafka" (16h, Centro Cultural Vila Formosa). Mais informações Divulgação O Nordeste é aqui Começa hoje o Festival Nordestino do CTN 2025, no Centro de Tradições Nordestinas, com shows, programação cultural e gastronomia típica dos nove estados da região. À noite, tem show (pago) de Limão com Mel, Magníficos e Mastruz com Leite; sábado e domingo, atrações culturais gratuitas, de roda de coco a bumba meu boi de matraca. Hoje abre às 20h e, amanhã e domingo, às 11h. Vai lá: R. Jacofer, 615, Bairro do Limão. Mais informações Divulgação China paulistana Também amanhã e domingo, a icônica rua 25 de Março será palco do 3º Festival da Lua Chinês, com extensa programação gratuita e gastronomia do país asiático. Desfiles de tambores, dragões e leões, artes marciais, orquestra e a internacional Troupe de Ópera Wu Zhongyue são algumas atrações. A partir das 10h30 (sábado) e 10h (domingo). Vai lá: acesso pela Ladeira Porto Geral (Metrô São Bento). Mais informações Publicidade ARTES CÊNICAS Beti Niemeyer Palco da vida Aos 92 anos, Othon Bastos encara seu primeiro monólogo, "Não me entrego, não!", revisitando memórias de sua trajetória em espetáculo escrito e dirigido pelo amigo Flávio Marinho. Após sucesso em 20 cidades, a peça está em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso. Últimas apresentações neste fim de semana. Hoje e sábado, às 20h; domingo às 16h. Ingressos a partir de R$ 25. Vai lá: R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Mais informações Reprodução Dos anos 80 Dentro da programação do 28º Cultura Inglesa Festival, a Cinemateca Brasileira recebe exibições de cinema ao ar livre, com clássicos da década de 1980. Hoje, será apresentado "Blade Runner". Amanhã, o filme da vez será "A História Sem Fim" e, no domingo, "E.T. O Extraterrestre". As sessões são gratuitas e começam sempre às 19h. Vai lá: Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino. Mais informações CRIANÇAS Bromélia Produções Das telas ao palco O KidzHouse Festival acontece de hoje a domingo, na Arca, com shows (Gato Galáctico, Turmatube, os bonecos Maria Clara e JP, Palavra Cantada e Galinha Pintadinha, entre outros), encontro com personagens (Bob Esponja, Patrulha Canina, Ladybug, Peppa Pig e mais), brinquedões e brincadeiras, praça de alimentação, espaços de descanso e outras comodidades. Ingresso solidário a R$ 79, com doação de brinquedo. Vai lá: Av. Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina. Mais informações Divulgação Turma da Mônica O 1º Festival Turma da Mônica movimenta o Parque Villa-Lobos a partir de amanhã. A programação gratuita de sábado inclui show inédito da Turma da Mônica, participação da Turma da Mônica Jovem e Mônica Toy. As atrações se repetem no domingo, que terá ainda Trupe Trupé e Beatles para Crianças. Atividades circenses, brincadeiras e quiosques de comida completam o passeio. A partir das 9h, sujeito a lotação. Vai lá: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações CINEMA Divulgação GOAT Cameron Cade, jovem talento do futebol americano, vê sua carreira ameaçada ao ser atacado por um fã descontrolado. Seu ídolo Isaiah White oferece treiná-lo em um ginásio isolado, onde também vive sua esposa e influencer Elsie. A promessa de ascensão se transforma em tensão e riscos extremos na busca pela excelência a qualquer custo. Com Tyriq Withers, Marlon Wayans, Julia Fox e produção de Jordan Peele. 