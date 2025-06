Sexta-feira, 06/06/2025 Divulgação Show da Disney no gelo e mais estreias deste fim de semana Glau Gasparetto São Paulo brinda seus moradores com boas alternativas culturais neste fim de semana, incluindo estreias para diferentes preferências e estilos de programa. Tem programação para ir com a família, com os amigos, com o date ou mesmo sozinho. Para os fãs do universo Disney de todas as idades, o espetáculo no gelo Disney On Ice está iniciando sua curta temporada, com novas aventuras e patinadores de diferentes partes do mundo. Já quem gosta de tecnologia pode curtir a performance audiovisual de projeções dentro de uma igreja. Na área teatral, tem peça premiada chegando aos palcos e montagem que explora dramas reais e perturbadores. Fizemos uma seleção das novidades da semana nos espaços culturais, além de eventos que justificam ir para a rua curtir o que a cidade oferece de melhor. Publicidade Divulgação Magia no gelo A nova adaptação do sempre concorrido 'Disney On Ice' estreou ontem em São Paulo. Em 'Aventuras na Estrada', Mickey e seus amigos conduzem o espetáculo que passa por sucessos como 'Moana', 'Frozen', 'O Rei Leão' e 'Toy Story', envolvendo patinadores de 11 países, tecnologia, música, interatividade e uma pista de gelo de 600 m2. No Ginásio do Ibirapuera, com sessões hoje (sexta), às 15h30 e 19h30; amanhã, às 11h, 15h e 19h; e domingo, às 10h, 14h e 18h. Preços a partir de R$ 50. Vai lá: R. Manoel da Nóbrega, 1361, Ibirapuera. Mais informações Divulgação Universo em cor A criação do mundo na visão religiosa é tema do imersivo 'Gênesis', espetáculo com luzes, música e projeções mapeadas adaptadas à arquitetura do edifício histórico da Paróquia São Luís Gonzaga e criada pelo coletivo de arte suíço Projektil. A atração audiovisual envolve sete capítulos, é projetada nas paredes e no teto e narra o surgimento da Terra, da natureza e da vida. A partir de hoje (sexta), com sessões de sexta a domingo, das 18h às 21h. Preços a partir de R$ 49. Vai lá: Av. Paulista, 2378, Cerqueira César. Mais informações Nil Canindé Vidas confinadas Três personagens presos entre elevadores e corredores de um prédio empresarial dão vida a 'Claustrofobia', espetáculo que aborda a alienação e o isolamento da vida urbana com bastante humor ácido. Vencedora do Prêmio Shell, a montagem solo com Márcio Vito e direção de Cesar Augusto pode ser conferida no Sesc Pinheiros. Hoje (sexta) e amanhã, às 20h. Preços a partir de R$ 15. Vai lá: R. Paes Leme, 195, Pinheiros. Mais informações Riscila Prade Alice X guerra O musical inédito 'Alice de Cor e Salteado' estreia amanhã (sábado) no Teatro Estúdio e transporta a clássica história de Lewis Carroll para um bunker em plena guerra. Com Gabi Camisotti e Diego Montez, a versão brasileira da peça tem sessões sábado às 20h30 e domingo, às 16h. Ingressos custam a partir de R$70. Vai lá: Rua Conselheiro Nébias, 891, Campos Elíseos. Mais informações Divulgação Olhar contemporâneo A partir de domingo, a mostra 'Crivo: a Perspectiva de Luisa Strina' ocupa a Casa Bradesco com esculturas de grande escala e obras conceituais de nomes como Tunga e Cildo Meireles. O recorte reflete a trajetória da galerista que moldou tendências da arte brasileira desde os anos 1970. A exposição tem curadoria de Marcello Dantas e Kiki Mazzucchelli e pode ser conferida das 12h às 20h. Ingressos a partir de R$ 60. Vai lá: Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista. Mais informações Dan Coelho Feridas abertas Em 'PAI', que estreia hoje (sexta) no Teatro Sérgio Cardoso, Guilherme Logullo transforma memórias dolorosas em performance potente, misturando dança, teatro e auto ficção. O solo baseado em histórias reais aborda abusos paternos com sensibilidade e força, numa busca constante por cura e enfrentamento. A performance de tom visceral pode ser assistida de sexta a domingo, às 19h. Os ingressos começam em R$ 25. Vai lá: R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Mais informações Israel Gollino ESPECIAL CASACOR movimentar circuito de décor O Parque da Água Branca está sediando a 38ª CASACOR São Paulo, principal evento de arquitetura, paisagismo e design de interiores do país. Neste ano, o refúgio natural no meio da zona oeste paulistana é palco para 73 ambientes que formam um circuito inspiracional de diferentes ambientes de uma casa — salas, cozinhas, quartos, home office etc. Todos os espaços com soluções criativas foram pensados por profissionais da cidade e do interior paulista, além de convidados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Brasília. Dentre os ambientes arquitetônicos e culturais montados, 23 fazem parte do 'circuito livre', ou seja, podem ser visitados gratuitamente. Para os demais, é necessário adquirir ingressos a partir de R$ 60,50. A mostra fica aberta neste fim de semana, das 11h às 21h. Vai lá: Rua Dona Ana Pimentel, 37, Água Branca Mais informações VALE A PENA Marcos Mesquita Confissões sem filtro Em 'Bárbara', a atriz Marisa Orth revive com humor e emoção os desafios enfrentados pela jornalista Barbara Gancia em sua luta de mais de três décadas contra o alcoolismo. Inspirado na autobiografia 'A Saideira', o solo em edição ampliada desperta reflexões sobre o problema de maneira tragicômica. Sexta, às 21h; sábado, às 17h e 21h; e domingo, 18h,no Teatro Bravos. Ingressos a partir de R$ 60. Vai lá: R. Coropés, 88, Pinheiros. Mais informações Nana Moraes Vidas cruzadas Um senhor judeu ortodoxo de 86 anos e um jovem executivo de 29 anos se aproximam após um acidente de trânsito e, entre choques e afetos, constroem uma amizade tocante. A comédia dramática 'Visitando o Sr. Green', com Elias Andreato e Johnny Massaro, está em cartaz no Teatro Renaissance. Sábado às 21h e domingo, às 19h. Ingressos começam em R$ 75. Vai lá: Al. Santos, 2233, Cerqueira César. Mais informações Publicidade Flávio Colker Dança que pulsa Força, ritmo e brasilidade dão o tom de 'Sagração', espetáculo da companhia Deborah Colker que parte da obra de Igor Stravinsky para refletir sobre a origem, evolução e a continuidade da vida. Com movimentos intensos e trilha sonora valorizando os sons brasileiros, a montagem em um único ato propõe uma imersão sensorial. Sessões sexta (6) e sábado, às 20h, e domingo, às 17h, no Teatro Sérgio Cardoso. Preços a partir de R$ 20. Vai lá: R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista Mais informações Divulgação Arte em mutação Com 250 obras de mais de 100 artistas, a exposição 'Pop Brasil: Vanguarda e Nova Figuração, 1960-70' ocupa a Grande Galeria da Pina Contemporânea, da Pinacoteca de São Paulo, e revela como a arte brasileira daquela época dialogou com a cultura de massa, com a rua e seu contexto político. Há desde parangolés de Oiticica a bandeiras urbanas. Pode ser visitada entre hoje (sexta) e domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h). Ingressos a partir de R$ 15, com gratuidade no sábado. Vai lá: Av. Tiradentes, 273, Luz. Mais informações Rafael Strabelli Ação e cultura A quarta edição da 'Virada ODS' transforma o centro de São Paulo em palco de inclusão, cultura e sustentabilidade neste fim de semana. A partir de hoje, acontecem 25 shows, feira de artesanato, entre outras atividades que celebram os objetivos da ONU pela acessibilidade e inclusão. Entre as atrações gratuitas, tem show da banda de forró Bicho de Pé (amanhã, às 15h) e Nando Reis (domingo, às 18h), fechando a programação. Vai lá: Vale do Anhangabaú, Centro Histórico. Mais informações Hélio Nobre Objetos com afeto Itens do dia a dia, como móveis, utensílios e ferramentas, ganham novo significado na exposição 'Design e cotidiano na coleção Azevedo Moura'. A mostra gratuita no Museu do Ipiranga apresenta mais de 900 peças reunidas ao longo de 60 anos pelos colecionadores Calito e Tina Azevedo Moura, revelando vínculos afetivos e a riqueza do saber popular. Visitação gratuita, de hoje a domingo, das 10h às 17h. Vai lá: R. dos Patriotas, 100, Ipiranga. Mais informações AO AR LIVRE Acervo Cia Base Dança pela cidade Com apresentações suspensas em prédios, performances internacionais e oficinas gratuitas, o 'Visões Urbanas - Festival Internacional de Dança em Paisagens Urbanas' começa hoje (sábado) em São Paulo, com mais de 35 atrações que unem corpo e arquitetura, em nove espaços da cidade. Destaque para o espetáculo CorpoConcreto, na área externa da Biblioteca Mário de Andrade, abrindo a programação às 16h30. Vai lá: R. da Consolação, 94, República. Mais informações Tiago Lima Circo solo Vestida com uma lona de circo iluminada e carregando sua sanfona, a artista Lívia Mattos transforma o corpo em picadeiro no miniconcerto 'A Sanfonástica Mulher-Lona'. A performance gratuita une música autoral, histórias (meio ficção, meio realidade) e interação com o público numa viagem ao universo circense, promovida pelo Itaú Cultural. Amanhã (sábado), às 11h, no Bulevar do Rádio (entre o IC e o Sesc Paulista). Vai lá: Av. Paulista, 135, Bela Vista. Mais informações COM CRIANÇAS Arthur Lot Saberes encantados Uma menina curiosa e uma benzedeira se encontram em 'MARIAS', espetáculo infantil gratuito que mistura música, contação de histórias e práticas religiosas afro-brasileiras. Com texto e atuação de Ori-Okan, a peça no Centro Cultural Fiesp celebra os mais velhos e a sabedoria ancestral, com um toque de emoção. Sessões amanhã (sábado) e domingo, às 15h30, até 21/6. Vai lá: Av. Paulista, 1313, Cerqueira César. Mais informações Divulgação Mundo da Peppa A personagem Peppa Pig convida a turma mirim para um passeio por quatro cenários lúdicos e interativos em 'Peppa Pig Pelo Mundo', instalado no Bourbon Shopping São Paulo. No avião, na cidade, no campo e no litoral, o circuito inclui jogos, desafios e tecnologia em atividades para a família. Todo o fim de semana, das 12h às 21h. Custa a partir de R$ 20 (entrada livre até 2 anos). Vai lá: R. Palestra Itália, 500, Perdizes. Mais informações CINEMA Reprodução/Universal Pictures Como treinar o seu dragão Na ilha de Berk, onde vikings vivem em guerra com dragões, o jovem viking Soluço desafia tradições ao formar um inesperado laço com uma criatura ferida. Sem habilidade para a caça, ele encontra no dragão Banguela um aliado para provar que humanos e criaturas aladas podem coexistir. O live-action de aventura traz Gerard Butler e Nick Frost no elenco. 