Sexta-feira, 03/01/2025 Exposição 'Bob Esponja - A Experiência' foi prorrogada até fevereiro Divulgação De metrô e de graça: 6 lugares para visitar neste fim de semana Glau Gasparetto Mesmo com o trânsito bem menos carregado graças ao período de férias, passear por São Paulo pode ser muito mais prático ao se adotar o metrô como meio de transporte. O melhor dos mundos é quando o programa ainda é gratuito, reduzindo os gastos drasticamente. Pensando nisso, listamos diferentes passeios que podem ser feitos neste fim de semana, combinando a mobilidade facilitada com a gratuidade das atividades - algumas delas exclusivas nos fins de semana. Há opções para todos os gostos, de museus que interessam a crianças e adultos a parque com ampla área verde e feirinha tradicional. Confira! Publicidade Guilherme-Sai Museu da Língua Portuguesa Basta descer na Estação da Luz e dar alguns passos para acessar o museu criado em 2006, o primeiro do mundo dedicado a um idioma. A entrada é gratuita nos fins de semana. Nestes dias, além de conferir as exposições interativas, é possível participar das visitas educativas guiadas pelo edifício histórico da Estação da Luz, às 11h e às 15h, todos os sábados e domingos. Vai lá: Praça da Luz, s/nº, Centro Histórico de São Paulo. Mais informações Divulgação Sala São Paulo Localizada ao lado da estação Júlio Prestes, também pode ser acessada pela Estação da Luz. Palco de concertos sinfônicos e de câmara desde 1999, oferece visitas guiadas e gratuitas, no sábado (04), às 13h30 e domingo (05), às 13h - uma oportunidade de conhecer a história, características acústicas e estruturais do prédio. Vai lá: Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. Mais informações Reprodução Feirinha da Liberdade Bem em frente à saída da estação Japão-Liberdade, uma das atrações mais conhecidas do bairro oriental é sua feirinha de fim de semana, com dezenas de barracas de artesanato e gastronomia. Durante o mês de janeiro, o comércio nas barraquinhas vai funcionar de quinta-feira a domingo, das 10h às 18h. Vai lá: Praça da Liberdade, s/nº. Mais informações Divulgação Museu da Diversidade Sexual Instalado dentro da Estação de metrô República, o museu gratuito foi criado em 2012 para valorizar a cultura e a arte da comunidade LGBTQIA+. O espaço recebe exposições, como as atuais mostras 'Pajubá: a hora e a vez do close' e 'Artes dissidentes: o céu que brilha no chão'. De terça a domingo, das 10h às 18h. Vai lá: Rua do Arouche, 24. Mais informações Folhapress Pinacoteca de São Paulo Outra atração junto à Estação da Luz é a Pinacoteca, tem entrada gratuita todos os sábados. Sede de exposições de diferentes tipos de expressões artísticas, de pinturas e esculturas, conta com três edifícios que abrigam cerca de dez acervos e mostras diferentes. Das 10h às 18h. Os ingressos devem ser reservados previamente via site. Vai lá: Praça da Luz, 2, Luz. Mais informações EducaçãoSP Parque da Juventude Uma das saídas da Estação Carandiru leva diretamente ao parque na zona Norte da Cidade, terreno que já acomodou o maior presídio da América Latina. Hoje a área conta com uma abundante área verde, quadras e pistas esportivas, playgrounds, espaço para pets e é sede da Biblioteca de São Paulo, tudo com acesso gratuito. O horário de visitação ao parque vai das 6h às 19h. Vai lá: Av. Cruzeiro do Sul, 2630, Carandiru. Mais informações COM CRIANÇAS Amestia Audiovisual No CCBB O Centro Cultural Banco do Brasil recebe o musical 'Makeda - A Rainha da Arábia Feliz', que conta a história de uma princesa africana predestinada a se tornar a Rainha de Sabá. O enredo quer mostrar a crianças negras que elas podem ser protagonistas da própria história. Sexta (03), às 15h; sábado (04), às 11h e às 15h; e domingo (05), às 11h. Ingressos a partir de R$ 15. Vai lá: Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Mais informações Divulgação Bob Esponja A exposição 'Bob Esponja - A Experiência', em cartaz no MIS Experience, foi prorrogada até 9 de fevereiro e segue como opção de lazer para a garotada nas férias. A mostra ocupa cerca de 1 mil m2 e celebra os 25 anos da série, numa jornada interativa pela Fenda do Biquíni. Abre às 10h e funciona até às 19h na sexta (03) e domingo (05). No sábado (04), vai até as 20h. Ingressos a partir de R$ 20. Vai lá: R. Cenno Sbrighi, 250, Água Branca. Mais informações PROGRAME-SE Marcio Farias Hamlet no Sesc Depois de passar pelo Rio de Janeiro, o monólogo 'Eu sou um Hamlet' estreia em São Paulo na quinta-feira (09). O ator Rodrigo França assume o icônico personagem de Shakespeare, numa releitura contemporânea da obra dirigida por Fernando Philbert. Às 20 horas, no auditório do Sesc Pinheiros. Ingressos a partir de R$ 15. Vai lá: R. Pais Leme, 195, Pinheiros. Mais informações Reprodução Dr. Abobrinha Na quarta-feira (08), a exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos recebe a visita especial do Dr. Abobrinha, interpretado pelo ator Pascoal da Conceição, a partir das 16h. No programa, o personagem elaborava mil planos para conquistar o castelo e construir um prédio de cem andares - e sempre se dava mais. Ingressos a partir de R$ 20. Vai lá: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano (Solar Fábio Prado). Mais informações. Publicidade CINEMA Reprodução Nosferatu O filme promete uma mistura do gótico com o romance, o terror e a obsessão. O conto cinematográfico de Robert Eggers, baseado no clássico alemão de 1922, mostra a obsessão entre uma jovem amedrontada e o aterrorizante vampiro apaixonado por ela. Com Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson e Willem Dafoe no elenco. Ingressos Reprodução Encontro com o ditador Baseado em fatos reais, o filme retrata os horrores da ditadura de Pol Pot e seu Khmer Vermelho, responsáveis pelo genocídio que matou mais de 2 milhões de pessoas no fim dos anos 1970. Na trama, três jornalistas estrangeiros vão ao Camboja para conhecer o regime e tentar uma entrevista com o ditador. Rithy Panh, o diretor, perdeu pais e irmãos no período. Ingressos Compartilhar essa edição