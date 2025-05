Cris Rosenbaum, à frente da Feira na Rosenbaum, que acontece até domingo Divulgação De feira de design a show: passeios para cada tipo de mãe Glau Gasparetto Se neste Dia das Mães a ideia é levar a matriarca para passear por São Paulo, a cidade faz jus ao título de multicultural e oferece opções para todos os tipos de mãe — neste caso, mãe não é tudo igual e cada uma revela predileção por diferentes manifestações artísticas. Com tantas alternativas, não é raro ficar perdido na tarefa de escolher o melhor programa. É por isso que montamos uma lista com sugestões que têm a ver com os gostos de cada versão materna. Um brinde às mães e boa diversão! Publicidade Divulgação Mãe que ama design 'A Força Feminina' é tema da edição especial da Feira na Rosenbaum, que acontece até amanhã (10), no Unibes Cultural. Com curadoria que destaca o protagonismo feminino, traz criações de diferentes partes do Brasil, cheias de afeto, identidade e propósito, incluindo marcenaria, bordado, bijoux e joias, cerâmicas, moda e acessórios. Entrada gratuita, das 11h às 20h. Vai lá: R. Oscar Freire, 2500, Sumaré. Mais informações Divulgação Mãe que devora livros O campus da Unesp em São Paulo recebe até domingo (11) a VII Feira do Livro. São mais de 160 editoras participantes, que estão comercializando títulos com, no mínimo, 50% de desconto. Paralelamente, rola uma programação cultural, com debates, lançamentos de livros e mesas temáticas. Entrada gratuita. Das 9h às 21h (hoje e amanhã) e 18h (domingo). Vai lá: R. Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, Barra Funda. Mais informações Divulgação Mãe que é fã de tecnologia O Visualfarm Gymnasium recebe a exposição 'Leonardo da Vinci', que abusa da tecnologia para mostrar vida e obra do italiano renascentista. Com projeções, realidade virtual, inteligência artificial e outros recursos, funciona das 10h às 22h. De hoje (9) a domingo, ingressos a partir de R$ 30 - amanhã, os primeiros 300 são gratuitos, como parte do Circuito Cultural Ticket. Vai lá: Praça Olavo Bilac, 38, Campos Elíseos. Mais informações Divulgação Mãe que adora comédia O musical 'O Palhaço Tá Sem Graça', no Teatro Nair Bello, mostra a crise existencial do palhaço Murmúrio, que sonhava ser cantor. Ao lado do hilário Risadinha, ele embarca em uma jornada por seu mundo interno, cheia de humor, drama e reflexões. Fafy Siqueira e Fernando Vieira comandam o palco. Sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 18h. Preços a partir de R$ 20. Vai lá: R. Frei Caneca, 569, Consolação Mais informações Divulgação Mãe cult Sob direção de Sérgio Módena, a atriz Camila Morgado protagoniza a peça 'A Falecida', escrita por Nelson Rodrigues em 1953. O espetáculo baseia-se no plano de Zulmira, portadora de tuberculose, que deseja ter um enterro luxuoso para causar inveja na prima Glorinha. Ingressos gratuitos, distribuídos sempre 1 hora antes da peça. Hoje (9), sábado e domingo, às 19h. Vai lá: Praça da Sé, 111, Centro. Leia mais Divulgação Mãe musical O Centro Cultural Vila Itororó é cenário hoje (9) para mais uma edição do show 'Gostoso Veneno: Alcione por Camila Toledo'. Acompanhada por banda, a cantora ocupa o palco Éden para apresentar canções que atravessam as cinco décadas da carreira da diva maranhense 'Marrom'. A apresentação acontece a partir das 19h e a entrada é totalmente gratuita. Vai lá: R. Maestro Cardim, 60, Bela Vista. Mais informações Divulgação Mãe que prefere dança Amanhã (10), no Sesc Itaquera, tem apresentação do espetáculo 'Encantos Amazônicos', com o grupo de dança Yandê Transpará. Dedicada a celebrar a diversidade do carimbó, a trupe resgata raízes africanas, indígenas e europeias da cultura na região da Amazônia. A partir das 15h, na Praça de Eventos. Acesso livre. Vai lá: Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera. Mais informações Divulgação Mãe erudita Também amanhã (10) tem especial de Dia das Mães no Teatro Unicid, quando a Mov Orquestra, sob regência do maestro Filipe Feitoza, faz seu 'Tributo a Andrea Bocelli'. O concerto será interpretado pelo tenor italiano Ezio Bonini, apresentando sucessos da carreira de Bocelli. A partir das 21h, com ingressos que começam em R$ 25. Vai lá: Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina. Mais informações Divulgação Mãe apaixonada por fotos Já tradição, o mês de maio é dedicado à fotografia no Museu da Imagem e do Som (MIS), com exposições fotográficas em todas as galerias. Ali, ocorrem simultaneamente seis mostras, como 'Seja o que Deus quiser', de Dani Tranchesi, e 'Can you feel it?', de Bruce Talamon. Ingressos a partir de R$ 5. Sempre a partir das 10h. Hoje até 19h; sábado, 20h; e domingo, 18h. Vai lá: Av. Europa, 158, Jardim Europa. Mais informações Divulgação Mãe que valoriza a arte brasileira 'Pops e Rebeldes' ocupa a Galeria Berenice Arvani com obras brasileiras das décadas de 60 e 70. Trabalhos como dos artistas Nelson Leirner, Judith Lauand, Teresa Nazar e Glauco Rodrigues, entre outros do movimento Nova Figuração, trazem questionamentos sobre censura, repressão e violência da ditadura. Pode ser visitada gratuitamente hoje (9), das 10h às 19h. Vai lá: R. Oscar Freire, 540, Jardins. Mais informações Publicidade AO AR LIVRE Divulgação Rap no parque Continua neste fim de semana o projeto 'Festival Artistas de Rua', que ocupa espaços públicos para apresentações musicais variadas. No domingo (11), o Parque da Independência é o endereço das apresentações do rapper Ras, a partir das 14h30. Às 17h será a vez do músico e artista visual Kiko Dinucci, com participação do rapper Rodrigo Ogi. É só chegar! Vai lá Praça do Monumento, 177, Ipiranga. Mais informações Divulgação Diversão e relax Amanhã (10) e domingo, no 'Família no Parque', no Villa-Lobos, mães acompanhadas de uma criança pagante têm entrada gratuita nos brinquedões liberados para adultos. No domingo, as 100 primeiras mães também ganham uma massagem relaxante. Das 10h às 18h, com acesso livre à área de diversão e brinquedos que custam a partir de R$ 10. Vai lá: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Clássico adaptado O clássico 'A Branca de Neve' ganha uma releitura no Teatro Bibi Ferreira. Nesta adaptação, a história da princesa perseguida pela vaidosa Rainha e seus amigos - os animais da floresta - não traz os sete anões para o palco e eles são mencionados através de sons e falas dos personagens. Domingo (11), a partir das 15h. Ingressos começam em R$ 45. Vai lá: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931, Bela Vista. Mais informações Divulgação Galinha Pintadinha na roda-gigante Sábado (10) e domingo tem Galinha Pintadinha na Roda Rico. Além de cabines temáticas, foram montados espaços instagramáveis e inflável gigante para o encontro com a Popó e o Pintinho Amarelinho - às 14h, 15h, 16h e 17h. Às 18h começam as projeções de luz na roda-gigante. Acesso gratuito à área e passeio na Roda Rico a partir de R$ 39,99. Vai lá: Av. Queiroz Filho, 1365, Vila Hamburguesa. Mais informações CINEMA Divulgação Invencível Autista e com uma rara condição que fragiliza seus ossos, Austin é uma criança com uma alegria contagiante. Enquanto tenta se enturmar na escola, sua visão única do mundo transforma a vida da família, especialmente a do seu pai. O drama é baseado em uma história real e traz Jacob Laval e Zachary Levi no elenco. Sessões e ingresso Reprodução/X @DiscussingFilm Karatê Kid: Lendas Depois de uma tragédia, um jovem prodígio do kung fu deixa Pequim e tenta recomeçar nos Estados Unidos. Em meio às dificuldades de adaptação e aos conflitos na escola, ele acaba entrando em uma competição de caratê. O filme de ação inclui Jackie Chan e Ralph Macchio no elenco, trazendo de volta à cena o Karate Kid original Daniel LaRusso. Sessões e ingresso CLUBE UOL Mentalismo no Teatro UOL Assinante UOL tem 50% de desconto no par de ingressos no 'Inconscientemente', um espetáculo inovador que combina elementos de psicologia, mentalismo e humor para proporcionar ao público uma experiência única e envolvente, apresentado pelos Psicólogos e Mentalistas Beto Parro e Rafa Moritz. 