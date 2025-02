Divulgação Carnaval com sombra e água fresca: onde curtir a folia em lugares cobertos Glau Gasparetto A previsão de bastante calor e pouca chuva não deve intimidar o público atrás dos mais de 600 blocos pelas ruas de São Paulo. Mas quem prefere curtir a folia com um pouco mais de conforto pode recorrer a endereços com programação em áreas cobertas e, muitas vezes, até com ar-condicionado. Há desde festas e bloquinhos durante os dias até eventos noturnos — boa parte deles de graça, inclusive em shoppings. Não faltam atrações nem para a turma saudosista, que quer curtir o repertório de marchinhas e sambas em bailes à moda antiga. Já quem quer fugir de qualquer contato com glitter e fantasias e procura algo bem mais relax, há estreia de exposição e show exclusivo apenas neste fim de semana. Confira a seleção de Nossa e se divirta! Publicidade Divulgação Marchinhas As Despirocadas, primeira banda de marchinhas só de mulheres de São Luiz do Paraitinga, trazem toda a energia do carnaval luizense para São Paulo. O repertório mescla ritmos e homenageia a cidade das marchinhas. Na praça coberta do Sesc Santo Amaro no sábado (1º) e terça, das 11h30 às 12h30. Entrada gratuita. Vai lá: R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro Mais informações Divulgação Ritmos variados O Itaú Cultural entra no ritmo do carnaval com uma programação musical exclusiva. Na sexta (28), às 20h, a Frevo Bixiga Orquestra anima a noite. No sábado, às 20h, é a vez do Bloco do Baile Dú Zé e no domingo, às 16h, tem Deca Madureira & Orquestra Multicultural Brasílica. No térreo do IC, com entrada gratuita. Vai lá: Av. Paulista, 149, Bela Vista. Mais informações Divulgação À moda antiga Na Casa de Francisca, o "Grande Baile de Gala" resgata o espírito dos antigos bailes de carnaval com muito brilho, a Freedom Big Band e a participação especial de Mônica Salmaso. Na programação musical entram marchinhas, sambas-enredo e frevos. Sábado (1º) e domingo, às 16h e às 21h, com ingressos a partir de R$ 125. Além do Grande Baile, a casa terá um série de eventos especiais de Carnaval, alguns deles com entrada gratuita. Vai lá: R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé. Mais informações Divulgação Matinês adultas O Sesc Casa Verde promove programação festiva em sua Arena. Há bailes previstos em todas as tardes, a partir das 16h, incluindo Anná e banda com o "Baila Brasileira" no sábado (1º) e o Bloco Sovaco de Cobra, fundado por Seu Carlão do Peruche, celebrando seu Jubileu de Ouro na terça-feira. A entrada é gratuita. Vai lá: R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro. Mais informações Divulgação ESPECIAL Folia nos shoppings Os shoppings da cidade têm programação quase todos os dias de folia, com atividades para crianças, famílias e até pets, cercadas pelas comodidades típicas desses empreendimentos. A maioria vai promover matinês com bandas ou blocos infantis, desfiles, competições de fantasia e oficinas de adereços e maquiagem. Recomenda-se checar os sites de cada lugar para saber sobre a distribuição prévia dos ingressos gratuitos. No Eldorado acontece a 6ª edição do CarnaKids, entre sábado (1º) e terça-feira, numa grande tenda montada no estacionamento. Nos mesmos dias tem bailinho com banda da escola Rosas de Ouro para crianças e adultos no Cantareira Norte; DJ e bloquinhos no Central Plaza (Vila Prudente); bloquinhos e maquiagem carnavalesca no Shopping Interlagos; blocos infantis famosos se alternando no SP Market; e o Villa Folia no Villa-Lobos, com oficinas de máscaras, pintura de rosto, bailinhos e desfile de fantasias. No Shopping Metrô Itaquera, a programação será no sábado e domingo, com banda e DJs. Também haverá bloquinhos no Shopping Campo Limpo nesses dias. Para sábado está programado um minitrio elétrico e DJ caracterizado no Shopping Penha. Já no Pátio Paulista, rolam atividades para a garotada e pets nos dias 1, 2 e 3, com desfile de bichinhos fantasiados. COM CRIANÇAS Divulgação Carnaval da Mônica O "Bloquinho do Bairro do Limoeiro" promete animar o Parque da Mônica, com marchinhas, banda e um desfile muito colorido com os personagens Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão e Milena fantasiados. O auê começa sábado (1º) e vai até terça-feira, em duas sessões diárias, às 14h e 16h. Ingressos a partir de R$ 99. Vai lá: Av. das Nações Unidas, 22.540, Shopping SP Market. Mais informações Divulgação Turma da Luna A Roda Rico tem programação divertidíssima no domingo (2) e na segunda-feira, quando os personagens de "O Show da Luna" participam de encontros musicais às 11h e 14h30, além de sessões de fotos. A entrada à área de eventos é livre. Crianças de até 12 anos acompanhadas de adultos pagantes têm acesso gratuito à roda-gigante. Vai lá: Av. Queiroz Filho, 1365, Vila Hamburguesa. Mais informações Publicidade NESTA SEMANA Divulgação Jovem Guarda O MIS comemora os 60 anos da Jovem Guarda com uma exposição pra lá de especial. A mostra reúne discos raros, fotos, capas de revistas, objetos pessoais de membros e entrevistas exclusivas sobre o movimento que revolucionou a cultura brasileira. A visitação é aberta às 10h e vai até às 19h na sexta (28), às 20h no sábado e às 18h no domingo. Ingressos a partir de R$ 15. Vai lá: Av. Europa, 158, Jardim Europa. Mais informações Divulgação Tributo a Elton John O multi-instrumentista e cantor Missinho Carvalho apresenta o show ‘Elton John Diamonds’, um tributo ao icônico artista, no Teatro J. Safra. Com banda ao vivo, figurinos exuberantes e clássicos de diferentes fases, o espetáculo reverencia a grandiosidade do astro inglês. A apresentação acontece no sábado (1º), às 20h. Ingressos a partir de R$ 36. Vai lá: R. Josef Kryss, 318, Barra Funda. Mais informações CINEMA Divulgação Um Completo Desconhecido A biografia dirigida por James Mangold segue o jovem Bob Dylan, que aos 19 anos deixa Minnesota com seu violão e sonhos gigantes. Em Nova York, ele rapidamente se destaca na cena folk, mas sua inquietação o leva a uma ousada transformação para o rock'n'roll. O ápice da jornada é sua eletrizante performance no Newport Folk Festival de 1965. Timothée Chalamet atua como protagonista. Ingresso e sessões Divulgação O Homem-Cão Nesta comédia de animação, um dedicado policial e seu fiel cão de patrulha se tornam um só após uma cirurgia no mínimo instigante, transformando-os no destemido Homem-Cão. Enquanto abraça sua nova identidade, ele deve enfrentar o vilão felino Pepê, o Gato. Em uma missão recheada de ação, Homem-Cão descobre o verdadeiro poder da família, unindo forças inesperadamente com seus inimigos. Ingresso e sessões CLUBE UOL Meia-entrada garantida Agora, quem é assinante UOL tem direito a meia-entrada no ingresso do Cine Marquise, cinema localizado em um prédio histórico de São Paulo: o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Basta apresentar o voucher e documento original na bilheteria do cinema para obter sua meia-entrada no Cine Marquise e aproveitar os filmes em cartaz, como "O Brutalista" e "Flow". Clube UOL 50% OFF no teatro infantil Quer fugir do carnaval e aproveitar uma programação mais tranquila no feriado? Aproveite 50% de desconto no ingresso para assistir ao espetáculo infantil "A Pequena Sereia", que traz em sua montagem emoção e aventura que encanta toda a criançada. A peça acontece de sábado e domingo, às 16h30, no Teatro UOL. Clube UOL Compartilhar essa edição