Getty Images Verão acabando? 8 passeios para fazer ao ar livre até domingo Glau Gasparetto O último final de semana oficial do verão ainda entrega temperaturas que animam a curtir eventos ao ar livre, antes que os termômetros comecem a baixar seus registros com o início do outono — ok, tem chuvas também, mas por ora vamos focar apenas nos momentos de sol. Nossa preparou uma seleção de programas para diferentes gostos e perfis. Tem atividades só para adultos, alternativas para famílias com crianças ou só para pais e mães de pets. Em comum, a maior parte reúne música, comidas e bebidas, que combinam muito bem com os dias quentes. E tem muito mais na programação, de estreia em musicais e saideiras do Carnaval ao novo filme de Fernanda Montenegro nos cinemas. Bora curtir São Paulo? Publicidade Divulgação Brasilidades e sabores A aguardada edição de verão da 'Feira Sabor Nacional' ocupa a Cinemateca com cem expositores de gastronomia e artesanato amanhã (sábado) e domingo. E tem novidade: o Espaço Botecaria, dedicado aos botecos paulistanos, com quitutes, drinques e música brasileira. A programação inclui DJs, oficinas infantis e filmes. O espaço abre às 10h e os ingressos saem a partir de R$7,50. Vai lá: Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino. Mais informações Divulgação O Centro, por elas O walking tour do Shopping Light celebra o Mês da Mulher com um passeio especial guiado pelo centro de São Paulo, destacando figuras femininas marcantes da cidade. O roteiro passa por locais icônicos como o Theatro Municipal e a Biblioteca Mário de Andrade. Gratuito, com inscrição online, acontece no domingo (16), das 9h45 às 12h45. O ponto de encontro é na praça de eventos do shopping. Vai lá: R. Formosa, 157, Centro. Mais informações Divulgação Safari sobre as águas No domingo (16), o Zoológico de São Paulo celebra 67 anos, e uma das maneiras de visitar suas instalações é o 'Aqua Safari', passeio de barco pelo lago que permite observar os animais da Ilha dos Primatas e diversas aves sob uma nova perspectiva e com acompanhamento de educadores. Funciona das 9h às 16h30. Ingressos a partir de R$44,90 (parque) e R$29,90 (passeio). Vai lá: Av. Miguel Estefano, 4241, Água Funda. Mais informações Divulgação Vinho e jazz O 'Pamplona Sessions Wine & Jazz' leva música, vinhos e gastronomia ao rooftop do Jardim Pamplona Shopping. Com entrada gratuita, o festival oferece uma bonita vista e terá shows de Dom Paulinho Lima, entre outras atrações musicais, além de área kids, espaço pet friendly e a participação de restaurantes e empórios. Amanhã (sábado), das 14h às 20h; e domingo, das 13h às 19h. Vai lá: R. Pamplona, 1704, Jardim Paulista. Mais informações Divulgação Hits no parque Neste domingo tem 'Flashback' no Família no Parque, animando o Villa-Lobos com Ricardo Crunfli tocando clássicos das décadas passadas. O DJ, que há quase 40 anos se apresenta em casas noturnas e com bandas famosas, comanda o som das 15h às 18h. A performance é gratuita. Já os brinquedos disponíveis para crianças e adultos custam a partir de R$10. Vai lá: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações Divulgação Contos e cantos Os jardins da Casa Museu Ema Klabin são palco para o espetáculo 'No Terreiro da Vovó', do grupo de balé popular Cordão da Terra, amanhã (sábado), a partir das 15h. Com canto, dança e brincadeiras, a apresentação celebra as avós como guardiãs das tradições orais e traz ritmos como coco, jongo e carimbó. A entrada é gratuita, com limitação de lugares, respeitando-se a ordem de chegada. Vai lá: R. Portugal, 43, Jardim Europa. Mais informações Divulgação Patinação e brincadeiras O Shopping West Plaza promove amanhã (sábado) sua primeira tarde de lazer no Boulevard, das 13h às 18h. O evento mensal é gratuito e inclui música ao vivo, aulas de patinação, jogos e brincadeiras para todas as idades. A programação conta com atividades como badminton, minivôlei, pebolim e pintura, dentro da proposta de ser um dia cheio de interação para os pequenos e os grandões. Vai lá: Av. Francisco Matarazzo, s/n, Água Branca. Mais informações Divulgação Dentro de uma caixa A Cia. Seres Imaginários apresenta um espetáculo que é, no mínimo, curioso, neste domingo (16), fechando o Conexões Norte Sul do Itaú Cultural. A encenação com bonecos usa uma caixa suspensa onde criaturas mitológicas ganham vida em sessões de 10 minutos. Só 18 espectadores assistem à peça por vez, com a cabeça encaixada em buracos. Gratuita, no Bulevar do Rádio, entre 11h e 14h. Vai lá: R. Leôncio de Carvalho, Bela Vista. Mais informações MUSICAIS Divulgação Rir e se emocionar Eduardo Sterblitch lidera o elenco de 'Uma Babá Quase Perfeita - O Musical', no Teatro Liberdade, inspirado no filme de 1993 com Robin Williams e no romance de Anne Fine. Com humor e emoção, a trama traz muitos efeitos especiais e cenários impressionantes e fala sobre amor e família. Sessões hoje (sexta), às 20h; amanhã e domingo, às 16h e 20h30. Ingressos a partir de R$19,80. Vai lá: R. São Joaquim, 129, Liberdade. Mais informações Divulgação Ringue da Broadway A partir de hoje (sexta), o musical 'Rocky' transforma o 033 Rooftop em um centro de treinamento de boxe. Inspirado na história do icônico Rocky Balboa, a peça mistura cenas nostálgicas e músicas marcantes, como 'Eye of the Tiger'. Daniel Haidar é o protagonista em cena, nas sessões com ingressos a partir de R$21,18. Sexta às 20h30; sábado e domingo, às 15h30 e 19h30. Vai lá: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi. Mais informações Publicidade Divulgação High school em cena 'Meninas Malvadas - O Musical' recém-estreou no Teatro Santander, inspirado no clássico de 2000. A trama mistura humor e temas reais, como amizade e pressão social, com Danielle Winits, Laura Castro e Anna Akisue no elenco. Sessões hoje (sexta), às 20h; amanhã, às 16h e 20h; e domingo, às 15h e 19h. Ingressos a partir de R$21,18. Vai lá: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi. Mais informações Divulgação Romance grego O fenômeno 'Mamma Mia!' retorna a São Paulo, com as canções icônicas do grupo ABBA. Em clima de romance e comédia, o musical encanta com clássicos como 'Dancing Queen'. A temporada 2025 começa hoje (sexta), com sessão às 20h. Amanhã, o Teatro Bradesco tem sessão às 16h e às 20h; e no domingo, às 15h e às 19h. Os ingressos custam a partir de R$21,18. Vai lá: Av. das Nações Unidas, 4777, Vila Almeida. Mais informações VALE A PENA Divulgação Design para todos Até domingo (16), os paulistanos podem conferir a 14ª edição da DW! Semana de Design de São Paulo, o maior evento urbano do gênero da América Latina, que ocupa diversos espaços e promove arquitetura, arte, decoração, urbanismo, inclusão social e inovação. Com o tema 'Mãos e Máquinas', reúne cerca de 130 expositores e mais de mil marcas e criativos em oito distritos espalhados pela cidade. Mais informações Divulgação (Ainda) tem carnaval Amanhã (sábado) acontece o 1º Bom Retiro em Festa: Carnaval das Culturas, reunindo um bloco de samba tradicional brasileiro (o Cordão do Samba do Bule), um judaico (Klezmer do Bom Retiro) e um andino (Comunidad Autóctona Vientos del Ande), que vão tocar juntos e separadamente. O encontro musical movimenta a sede do Teatro Popular União e Olho Vivo, das 16h às 22h, e tem entrada gratuita. Vai lá: R. Newton Prado, 766, Bom Retiro. Mais informações CINEMA Reprodução/IMDb Vitória O drama baseado em história real acompanha a aposentada Dona Nina. Ao registrar a movimentação de traficantes da janela de seu apartamento, a protagonista (vivida por Fernanda Montenegro) desvenda uma quadrilha que envolve até policiais, como ocorreu vinte anos atrás, no Rio de Janeiro. Com a ajuda de um jornalista, a trama mostra como a senhora enfrentou uma série de ameaças e descobriu sua própria força. Sessões e ingresso Divulgação Better Man - A História de Robbie Williams A cinebiografia musical revela a trajetória de um dos artistas britânicos mais vendidos de todos os tempos - e de um jeito 'diferente'. A história acompanha sua infância, a explosão como integrante de uma boyband e o sucesso como cantor solo, além dos desafios da fama. Com direção de Michael Gracey, o filme traz versões reinventadas de seus maiores sucessos, explorando sua jornada sob uma perspectiva única. 