Divulgação Bienal do Livro, cinema itinerante e festival de teatro em Santos Em sua 27ª edição, a Bienal do Livro acontece no Anhembi a partir desta sexta (6) e até 15 de setembro, com uma programação intensa para quem ama literatura, com venda de livros, rodas de conversa, palestras e sessões de autógrafos em nove espaços, entre eles um voltado para a infância e outro - novidade - reunindo chefs que também são autores. Aproveitando o embalo literário, a Gira da Poesia, exposição sobre a arte do slam, encerra no domingo (8) no Instituto Tomie Ohtake, enquanto no Museu do Ipiranga tem contação de histórias dentro da programação especial do feriado e no Sesc 24 de Maio a Cia. Chaveiroeiro apresenta a Cinderela do Rio para os pequenos. Tem também livrarias novas na praça: há duas semanas, como parte da reinauguração do Teatro Cultura Artística, foi aberta nova unidade da Megafauna, na região central da cidade. Já nesta semana abriu a Bandolim, na Santa Cecília, focada em música. Para quem topa um bate e volta, o Festival Mirada acontece em Santos com peças teatrais de países da América Latina, Espanha e de Portugal. E em São Paulo tem ainda o Coala Festival, uma exposição celebrando os 100 anos de Paulo Vanzolini, a Festa dos Batuques Paulistas e um cinema itinerante por bairros na zona sul e zona leste. Programe-se! Publicidade Divulgação Bienal do Livro Prato cheio para conhecer novos autores e tietar antigos, além de comprar livros, o evento tem entre as novidades um espaço destacando a literatura de cordel e outro unindo gastronomia e livros. No sáb. (7) influenciadores literários entrevistam Conceição Evaristo, e Thalita Rebouças encontra Pedro Bandeira. Vai lá: Av. Olavo Fontoura, 1209, Santana. Leia mais Divulgação Gira da Poesia Originalmente realizada no MAR do Rio pela Festa Literária das Periferias (Flup), a mostra encerra no dom. (8) em São Paulo, no Instituto Tomie Ohtake, celebrando a poesia slam. O fenômeno cultural nascido em Chicago e que encontrou terreno fértil nos saraus brasileiros é retratado na exposição com objetos, fotografias e jornais. Vai lá: R. Coropé, 88, Pinheiros. Leia mais André Scatolin / Divulgação Museu em Festa O feriado tem programação gratuita com literatura para toda a família no Museu do Ipiranga. No Terraço Nazaré, a Cia Makunaicontos apresenta 'Sapatos Trocados' e 'A Boca da Noite', e o Ateliê Moitará conta como surgiram os tambores. No Jardim do Museu, a Cia Suno performa os 'Poemas do Guarda Chuva'. Vai lá: R. dos Patriotas, 100, Ipiranga. Leia mais Rebeca Figueiredo / Divulgação Biblioteca de Memórias Tem mais contação de histórias: a Cia Chaveiroeiro, da educadora Mafuane Oliveira, convida o público para conhecer diferentes tradições culturais, narrando neste domingo (8) no 9° andar do Sesc 24 de Maio a história da Cinderela do Rio, escrita a partir de contos e causos do imaginário popular baiano por Mafuane. Vai lá: R. 24 de Maio, 109, República. Leia mais Divulgação Novas livrarias Marcando a reabertura do Teatro Cultura Artística, na região central, uma nova unidade da livraria Megafauna inaugurou no térreo do edifício, recuperando o projeto arquitetônico original de 1950 feito por Rino Levi, com comércios nas laterais. Complementar à loja do Copan, a programação irá ocupar também o Auditório do Teatro e há, na nova unidade, um espaço dedicado ao público infantil. Não muito longe dali, na Santa Cecília abriu nesta semana a Bandolim, misto de bar, café, espaço para pequenos shows e livraria com foco em publicações sobre música.

Vai lá: Megafauna - R. Nestor Pestana, 196, Consolação; Bandolim - R. Conselheiro Brotero, 952, Santa Cecília. NÃO PERCA Divulgação Coala Festival Neste fim de semana rola no Memorial da América Latina o Coala Festival, de sex. (6) a dom. (8), com shows de Adriana Calcanhotto, João Bosco, Lulu Santos, Planet Hemp, Timbalada com Afrocidade, Xande cantando Caetano e Tulipa Ruiz junto a Criolo. De R$ 140 (meia) a R$ 460 (passe para todos os dias). Vai lá: Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda. Leia mais Divulgação Festa dos Batuques Paulistas No sáb. (7) no Centro Cultural São Paulo rola a 3ª edição do evento que tem como tema neste ano 'Poéticas Afrocaipiras'. Apresentações de samba de bumbo (reconhecido em maio como patrimônio cultural), jongo e batuque de umbigada estão na programação, que inclui feira de produtos artesanais, filme e exposição. Gratuito. Vai lá: R. Vergueiro, 1000. Leia mais Acervo da Família 100 Anos de Paulo Vanzolini Acaba de abrir no Sesc Ipiranga uma grande mostra que celebra a vida do cientista e compositor Paulo Vanzolini, diretor do Museu de Zoologia da USP por mais de três décadas e que também deixou legado no samba paulistano, escrevendo clássicos como ‘Ronda’ e 'Volta Por Cima'. A mostra tem cinco salas temáticas. Gratuito. Vai lá: R. Bom Pastor, 822, Ipiranga. Leia mais Divulgação 'Ao Vivo Dentro da Cabeça de Alguém' Com Renata Sorrah, a peça da Companhia Brasileira de Teatro estreou recentemente no Teatro do Sesi, onde fica até 1 de dezembro, e é inspirada em 'A Gaivota', texto do russo Anton Tchekhov, abordando questões filosóficas da experiência humana. Em 1970, Sorrah participou de montagem do mesmo texto. Gratuito (reservas no site). Vai lá: Av. Paulista, 1313. Leia mais Publicidade Divulgação BATE E VOLTA Festival Mirada em Santos Em Santos está rolando o Mirada, festival com peças teatrais de países da América Latina, Espanha e de Portugal. No sáb. (7) tem "El Teatro Es Un Sueño", da tradicional cia peruana Yuyachkani, e 'Yo Soy el Monstruo que os Habla', com texto e direção de Paul B. Preciado. No dom. (8) tem 'Cabaré Coragem', do Grupo Galpão, e oficina com o poeta Ricardo Aleixo. O evento rola em vários lugares, como o Sesc Santos, a Casa da Frontaria Azulejada e os Arcos do Valongo, sendo uma oportunidade para conhecer melhor a cidade. Gratuito ou com ingressos até R$ 40. O festival tem uma programação estendida para a capital paulista, com show do grupo Los Mirlos no sáb. (7) no Sesc Pompeia.

Vai lá: diversos locais em Santos. Leia mais COM CRIANÇAS Divulgação Furgão Cinesolar O CineSolar, furgão que roda o Brasil com sessões movidas a energia solar, passa por São Paulo em setembro. No sáb. (7) tem a animação brasileira 'Chef Jack - O Cozinheiro Aventureiro', em Parelheiros, e no dom. (8) 'Nosso Sonho', sobre Claudinho e Buchecha, no Parque Cruzeiro do Sul, zona leste. Vai lá: Est. Engenheiro Marsilac, 1081, Emburá; Pça Guanambi. Leia mais Divulgação PinaFamília e PinaPequenos É neste fim de semana a edição mensal dos projetos que estimulam a visitação ao museu de forma divertida, com oficinas e atividades conduzidas por educadores. Tem jogo com obras de arte do acervo da Pinacoteca e brincadeiras interativas. A partir das 10h. Gratuito mediante retirada de senha. Para crianças a partir dos 5 anos. Vai lá: Pina Contemporânea - Av. Tiradentes, 273, Luz. Leia mais CINEMA Divulgação 'Black Rio! Black Power!' Documentário brasileiro que aborda o impacto do movimento Black Rio na música - influenciando culturas como o hip hop e o funk -, no comportamento e nos processos de luta por justiça racial no Rio de Janeiro e no Brasil entre as décadas de 1970 e 1980. O filme que estreia agora nos cinemas já levou oito prêmios e correu por 24 festivais internacionais. Leia mais Divulgação 'Os Fantasmas Ainda se Divertem' Sequência do filme de Tim Burton de 1988. Na nova história, três gerações da família Deetz se unem em Winter River após uma tragédia. Lydia (Winona Ryder) é mãe da adolescente Astrid (Jenna Ortega), que descobre a maquete da cidade no sótão da casa, abrindo o portal para a vida após a morte com o ressurgimento do fantasma Beetlejuice (Michael Keaton). Leia mais CLUBE UOL Reprodução Barbie Run com desconto na inscrição Pela primeira vez, a boneca mais famosa do mundo chega ao Brasil para colorir as ruas de São Paulo e do Rio. Assinante UOL ganha 10% de desconto na inscrição. Veja no link abaixo como resgatar o benefício. Clube UOL Reprodução Aquário de São Paulo mais barato O local abriga cerca de 2 mil animais. É possível ver lêmures, ursos polares e pinguins, entre outros bichos. Assinante UOL tem 10% de desconto no ingresso. Clique abaixo e saiba como funciona a promoção. Clube UOL Compartilhar essa edição