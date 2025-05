Sexta-feira, 30/05/2025 Alberto Rocha/Folhapress Está aberta a temporada das quermesses em São Paulo! Glau Gasparetto Os cheiros de milho cozido, pipoca estourando e vinho quente fervilhando no caldeirão já tomam conta de São Paulo. A temporada de quermesses nem esperou o mês de maio acabar oficialmente para dar largada. A partir de amanhã (sábado), a cidade terá festas em diferentes bairros, com programação que exalta a cultura e a culinária típicas do período. Como o paulistano ama um bom arraial, montamos uma lista de tudo o que acontece neste fim de semana e adiantamos as datas de outras quermesses que merecem ser prestigiadas nos próximos dias e semanas. Fique de olho no calendário, separe a camisa xadrez e se jogue nas quadrilhas e brincadeiras, enquanto se delicia com o cardápio tentador que só as festas juninas proporcionam. Publicidade Divulgação Mais de 40 anos Uma das mais tradicionais festas juninas da cidade começa amanhã (sábado), em Pinheiros. A '46ª Quermesse do Calvário' vai movimentar os fins de semana até 6 de julho, com barracas de comidas típicas, shows ao vivo, bingos e outros jogos, sempre a partir das 17h30 - no sábado, funciona até às 23h30 e domingo, 22h30. Adultos pagam R$ 30, incluindo um vale-bingo. Vai lá: Rua Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros. Mais informações Divulgação O Nordeste é rei O Centro de Tradições Nordestinas promove a partir de amanhã (31) o '9° São João de Nóis Tudim'. Até o fim de julho, aos finais de semana, vão passar por lá mais de 150 atrações, incluindo shows, grupos folclóricos, brincadeiras e dezenas de restaurantes e quiosques para os comes e bebes. Das 10h em diante, com entrada gratuita (necessário resgate prévio de ingresso online). Vai lá: Rua Jacofer, 615, Limão. Mais informações Divulgação Festa paulistana Entre amanhã (sábado) e o próximo dia 22, o Parque Villa-Lobos se torna palco do 'São João de São Paulo', com muito forró e a típica animação junina. Brincadeiras e atividades infantis, comidas tradicionais, shows ao vivo e fogueira não vão faltar aos sábados e domingos, a partir das 10h. Evento gratuito, mediante reserva de ingresso online. Vai lá: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações Divulgação Local histórico Amanhã (sábado) será aberta a 'Quermesse do Mosteiro da Luz'. Vai até 6 de julho, nos sábados e domingos (15h às 22h), com uma ampla área de comes - destaque para a macarronada das monjas concepcionistas e doces artesanais com receitas preservadas pelas religiosas. Quadrilhas, shows, barracas de artesanato, brinquedos infláveis são mais atrações. Ingressos a partir de R$ 15. Vai lá: Av. Tiradentes, 676, Luz. Mais informações Divulgação Festa, cultura e sabor Neste fim de semana, a Cinemateca Brasileira sedia o 'Arraial de Sabores, Cultural e Lazer'. Além das delícias culinárias, a parte de entretenimento inclui oficinas interativas, apresentações musicais e exibição de filmes. Amanhã (sábado) e domingo à tarde, tem show com o Trio Forró no Escuro. O evento começa às 10h. Ingressos a partir de R$ 7,50. Vai lá: Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino. Mais informações Divulgação Dois em um O Centro Esportivo Vila Guarani recebe amanhã (sábado) e domingo, simultaneamente, o 'Arraial Junino' e o 'Festival de Morango'. Gratuitos, trazem atrações como quadrilhas, músicas, bazar e atividades para crianças. O cardápio inclui quitutes juninos, muitas guloseimas à base de fruta-destaque e até uma inusitada pamonha de morango. Das 10h às 19h, com entrada livre. Vai lá: R. Lussanvira, 18, Jabaquara. Mais informações Divulgação Arraiá vegan A '11ª Festa Junina Vegana' acontece todos os domingos do mês de junho, a partir deste fim de semana. Com cardápio repleto de pratos típicos juninos sem alimentos de origem animal, a maior festa vegana do país ainda terá fogueira, aulas de forró, área kids e feirinha de moda e artesanato, em ambiente inclusivo e pet friendly. Das 12h às 20h, com entrada gratuita. Vai lá: R. Augusta, 935, Consolação. Mais informações Divulgação Na zona leste A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na região do Tatuapé, abre as tradicionais comemorações aos três santos juninos neste sábado (31). Várias barracas com pratos típicos, brincadeiras para crianças e adultos, música ao vivo e quadrilha estão na lista de atrações dos festejos que vão até o fim do mês. O 'arraiá' acontece sempre das 17h às 23h. Vai lá: Praça Sílvio Romero, s/n, Vila Gomes Cardim. Mais informações Divulgação Até xilogravura O Largo da Batata sedia sábado (31) e domingo o festival gratuito 'O Nordeste é Aqui'. Entre as atrações previstas, muita gastronomia dos estados nordestinos, oficinas de cordel e de dança típicas (xote, baião e forró, principalmente), xilogravura, além de muito forró e maracatu para animar o evento gratuito. Das 11h às 21 h. Vai lá: Largo da Batata, ao lado da estação de metrô Faria Lima. Mais informações Divulgação Toque italiano Tem 'quase quermesse' no Brás, onde o clima de festa popular chega com a tradicionalíssima 'Festa de São Vito', neste ano em sua 107ª edição. Começa amanhã (31) e vai até 13 de julho, aos sábados e domingos, a partir das 19h. Ingressos começam em R$ 13 (praça de alimentação) e em R$ 70 (para a cantina). Vai lá: R. Fernandes Silva, 96 (cantina) e R. Polignano a Mare, 255 (praça de alimentação). Mais informações Publicidade PROGRAME-SE Divulgação No Memorial Na semana que vem, dias 7 e 8 de junho, o Memorial da América Latina abre a Praça Cívica para uma programação diversa, voltada para todas as idades. Com shows ao vivo, espaço pet friendly, barraquinhas com comidas típicas e brincadeiras tradicionais de quermesse, o evento terá entrada gratuita e vai funcionar das 11h às 21h. Vai lá: Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda. Mais informações Divulgação Na rua A 3ª Festa Junina do Copan está agendada para 6, 7 e 8 de junho, com muitas opções de comidas tradicionais, oficina de música tradicional, dança e cultura caipira, além de animada programação musical, atividades para crianças, bingo e muita comida boa. O acesso é gratuito - na sexta, das 14h às 22h; sábado e domingo, das 10h às 22h. Vai lá: Av. Ipiranga, 200, Centro Histórico. Mais informações Divulgação Ao ar livre Semana que vem (dias 7 e 8) tem festa junina no Paseo Alto das Nações. O 'arraiá' gratuito acontece das 12h às 21h e terá shows - para a garotada e de forró -, muita comida e bebida e brincadeiras para todas as idades - pescaria, boca de palhaço e tomba-lata, por exemplo. Vai lá: Av. das Nações Unidas, 15187, Chácara Santo Antônio, junto à estação Granja Julieta da CPTM. Mais informações Divulgação/Instagram Sem restrições A 'Festa Junina sem Glúten' acontece no Memorial da América Latina, nos dias 7 e 8 de junho, promovendo a inclusão alimentar de pessoas com restrições. Além de comidas típicas (canjica, arroz-doce, bolo de milho e curau, por exemplo), o evento contará com barraquinhas com itens sem lactose, ovo, leite, açúcar e soja, e veganas. Das 11h às 21h. Entrada gratuita. Vai lá: Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação No parque A garotada terá programação especial no 'Arraiá da Família no Parque', no Villa-Lobos, nos fins de semana entre 7 e 29 de junho. A garotada terá programação especial no 'Arraiá da Família no Parque', no Villa-Lobos, nos fins de semana entre 7 e 29 de junho. A programação inclui brincadeiras temáticas gratuitas com recreadores, como corrida de saco, cabo de guerra e batata quente, música ao vivo, quadrilha e mais de 20 opções de brinquedos (pagos à parte). Das 10 às 18h. Vai lá: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações Divulgação Na praça Com forró ao vivo, feirinha de artesanato e apresentação de quadrilhas, o '7º Arraiá de Moema' é uma das festas mais tradicionais da Zona Sul da capital. O evento junino acontecerá nos próximos dois fins de semanas de junho (dias 7, 8, 14 e 15), das 10h às 22h no sábado e até as 20h no domingo. A entrada é gratuita. Vai lá: Praça Nossa Senhora Aparecida, Moema. Mais informações Em clima de comédia dramática, enfrentam empresários e criminosos enquanto escondem suas verdadeiras intenções. Dirigido por Wes Anderson, tem Benicio del Toro, Mia Threapleton e Michael Cera no elenco. Sessões e ingresso Divulgação Confinado Um ladrão vê numa SUV de luxo a chance de mudar sua sorte, mas descobre tarde demais que caiu numa armadilha mortal. Trancado no veículo, é submetido a torturas psicológicas e físicas por um justiceiro misterioso. O criminoso em desespero é forçado a lutar por sua vida a cada minuto que passa. Com Bill Skarsgård, Anthony Hopkins e Ashley Cartwright. Sessões e ingresso CLUBE UOL UOL Explore o Universo Geek com desconto Nos dias 21 e 22 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo, acontecerá o 'Diversão Offline', um evento para explorar os melhores jogos de tabuleiro, RPGs e card games em um ambiente inspirador para os apaixonados pelo universo geek. E assinante UOL tem benefício de 20% OFF na compra de até 4 ingressos. Demais né?! Aproveite. 