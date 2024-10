Depois do incêndio que atrasou sua abertura, a exposição comemorativa dos 30 anos do seriado Castelo Rá-Tim-Bum começa a funcionar hoje, no Solar Fabio Prado. Considerada a maior mostra realizada no Brasil, ocupa uma área superior a 600 m², com 18 ambientes e mais de 200 fotos do acervo inédito do seriado de TV que marcou gerações. A exposição, apresentada em 2014 no MIS e em 2017 no Memorial da América Latina, volta revitalizada.

Além dos icônicos cenários, há espaços que apresentam a história dos roteiristas e cinegrafistas, a criação musical da série e figurinos e, ainda, um local com bonecos originais feitos pelo artista plástico Jésus Sêda. Uma das surpresas é o Hall do Dr. Victor, homenagem ao ator Sérgio Mamberti, com exposição do figurino original, imagens e textos inéditos.

Outra novidade é o uso da tecnologia na exposição no livro mágico, com os poemas de todos os episódios da série. Basta escanear o QR Code para acessar o audioguia e acompanhar a visita com a voz da personagem Penélope.

Ingressos a partir de R$ 20. De terça a sexta, das 12h às 20h (permanência até 21h), e sábado, domingo e feriado, das 10h às 20h (permanência até 22h).

Vai lá:

Solar Fabio Prado - Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano.