Sexta-feira, 16/05/2025 Divulgação 6 experiências imersivas e interativas para curtir neste fim de semana Glau Gasparetto Quem gosta de ir além do acompanhar passivamente uma mostra ou peça de teatro tem um prato cheio neste fim de semana em São Paulo. Dois grandes eventos interativos e imersivos estreiam na cidade, depois de conquistarem o público em terras americanas. Um deles é a (já concorrida) exposição ao ar livre O Estranho Mundo de Jack - Caminho de Luzes, que ocupa parte do Jardim Botânico de São Paulo, com esculturas iluminadas e intervenções sonoras. Para se ter uma ideia, a estrutura que veio de Nova York para o Porto de Santos em 11 contêineres incluiu 55 toneladas de equipamentos e levou 40 dias para ser montada. Outra novidade é a Dopamine Land — também com proposta interativa e que aporta no Shopping Eldorado —, uma experiência em ambientes temáticos e multissensoriais, como pista de dança pulsante e lounge com aromas selecionados. Mas não é só. A cidade recebe ainda peças teatrais e performáticas que valem a experiência. Confira nossa seleção e divirta-se! Publicidade Divulgação Tim Burton 'iluminado' O universo sombrio e, também, encantador de Tim Burton ganha vida no Jardim Botânico com a exposição imersiva 'O Estranho Mundo de Jack – Caminho de Luzes'. Sempre a partir das 19h, o público percorre em torno de 1 km de caminho gótico iluminado com mais de 2 mil pontos de luz, com esculturas 3D, projeções, cenas do clássico da Disney de 1993 e uma trilha sonora especial. Vai lá: R. Miguel Estefano, 3031, Água Funda. Mais informações Divulgação Imersão de sentidos ''Dopamine Land' é uma experiência multissensorial com mais de 10 salas temáticas e interativas - de arena de guerra de travesseiros à piscina gigante de bolinhas -, que desembarca no Shopping Eldorado. A atração foi pensada para estimular os sentidos e liberar dopamina, muitas vezes chamado de o hormônio da felicidade. Sexta (16), das 12h às 21; sábado, das 10h às 21h; e domingo, das 11h às 20h. Vai lá: Av. Rebouças, 3970, Pinheiros. Mais informações Divulgação Mistério ao vivo Baseada no jogo Detetive, a peça 'Coronel Mostarda com a Chave Inglesa na Cozinha' convida o público a investigar um crime durante uma trama improvisada e interativa. Cada sessão é única e cheia de surpresas, com participação ativa da plateia, que tenta desvendar o enigma a partir de pistas. Domingo (20), no Teatro Bibi Ferreira, às 19h30. Preços a partir de R$ 40. Vai lá: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931, Bela Vista. Mais informações Divulgação Além das telas A mostra 'Morada', da multiartista Nina Pandolfo, que está rolando no Shopping Pátio Higienópolis, mistura arte e tecnologia em um universo lúdico repleto de cores, luz negra, vídeo mapping e realidade aumentada. A experiência é gratuita e interativa - basta apontar a câmera do celular para algumas telas e ver as obras 'ganharem vida'. Das 12h às 20h, com entrada gratuita. Vai lá: Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. Mais informações Divulgação Energia da plateia A performance 'Eu Sou um Monstro', de Fause Haten, mistura teatro, vídeo e artes plásticas em uma experiência provocadora que muda a cada sessão. O artista interage com a plateia e faz interpelações de acordo com o movimento e a energia do público. Sábado (17), às 20h; e domingo, às 18h, no Espaço Convivência do Teatro VIVO. Preços a partir de R$ 50. Classificação: 18 anos. Vai lá: Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460, Morumbi. Mais informações Divulgação Terror imersivo No 'Edifício Rolim', os visitantes enfrentam um apocalipse zumbi em 60 minutos que mistura teatro, escape game e jogo colaborativo. É um verdadeiro labirinto em mais de 20 salas com cenários e atores que criam uma atmosfera realista e intensa. Ao final, um bar temático celebra os sobreviventes. Sexta a domingo, das 17h30 às 22h30 com sessões de até 8 pessoas. Preços a partir de R$ 99. Vai lá: Praça da Sé, 87, Sé. Mais informações NÃO PERCA Divulgação Natureza impressionista O MASP abre hoje a exposição 'A Ecologia de Monet', com 32 obras do impressionista francês. A mostra revela como Claude Monet trabalhava as paisagens naturais, as transformações e a relação entre humanos e natureza. Ingressos a partir de R$ 37. Hoje (16), das 10h às 21h (entrada gratuita a partir das 18h); amanhã e domingo, das 10h às 18h. Vai lá: Av. Paulista, 1578, Bela Vista. Mais informações Divulgação Alma feminina A peça 'Ânima', escrita pela filósofa Lúcia Helena Galvão e estrelada por Beth Zalcman, reúne seis personagens femininas no palco - entre elas Joana d'Arc, Simone Weil e Hipátia de Alexandria. Encenada no Teatro B32, é uma ode àquelas que deixaram marcas na humanidade. Hoje e amanhã, às 20h; domingo, às 18h. Ingressos começam em R$ 50. Vai lá: Av. Brig. Faria Lima, 3732, Itaim Bibi. Mais informações Divulgação American way of life Quatro histórias íntimas vividas na sociedade americana nos anos 1980 se cruzam em 'Vitaminas', espetáculo que questiona a promessa do sucesso individual e amoroso diante do fracasso e da depressão. Em cartaz no Sesc Pinheiros, a peça escrita por Clayton Mariano leva ao palco Ericka Leal, Fani Feldman, Igor Mo, Jessica Mancini, Jonathan Moreira, Lígia Fonseca e Victor Bittow. Sexta e sábado, às 20h, com ingressos a partir de R$ 15. Vai lá: R. Pais Leme, 195, Pinheiros. Mais informações Divulgação Coletividade em xeque 'Lugar Público' é a instalação do artista multimídia Antoni Muntadas que ocupa a área de convivência do Sesc Pompeia, projetada especialmente para a unidade paulistana. Com intervenções visuais, textuais e audiovisuais, aproveita a arquitetura do lugar e questiona a perda dos espaços coletivos devido às transformações urbanas. A curadoria é de Diego Matos. A mostra gratuita pode ser visitada neste fim de semana a partir das 10h. Vai lá: R. Clélia, 93, Água Branca. Mais informações Publicidade AO AR LIVRE Divulgação Frevo no Ibira Sábado (17), a partir das 11h30, a Arena da Marquise do Parque Ibirapuera é palco para a Frevo Bixiga Orquestra, formada por 13 musicistas da cena paulistana, que apresentam o show 'Olha o Frevo!'. O grupo promete revisitar clássicos do ritmo que nasceu em Pernambuco, sem deixar de dialogar com outras vertentes, como o frevo-jazz. Vai lá: Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, Vila Mariana. Mais informações Divulgação Cultura alemã A '24ª Maifest2025', evento gratuito que agita o Brooklyn amanhã (17) e domingo, une as culturas brasileira e germânica. São mais de 260 barracas, explorando artesanato, música, dança, literatura e gastronomia. A programação inclui cortejos, rodas de conversa e atividades infantis. Das 10h às 22h, no quadrilátero das ruas Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos. Mais informações Divulgação Futebol Clube Cultura e esporte se encontram no 'Festival Cultura Futebol Clube', com espetáculos de circo, teatro, música e poesia, todos inspirados no esporte mais amado no país. Acontece amanhã (17), no Museu do Futebol, com quatro espetáculos diferentes e gratuitos - para crianças, de circo e música, multilinguagem e recital. Das 9h30 às 17h30. Vai lá: Pça. Charles Miller, s/n, Pacaembu. Mais informações Divulgação Arte na rua Com obras inéditas de Xadalu Tupã Jekupé e Pri Barbosa, a 'Exposição UGT da Paulista' ocupa a ciclovia da Av. Paulista com arte urbana e a proposta de discutir meio ambiente e direitos humanos. Gratuita e acessível 24h por dia, a mostra com 30 painéis propõe um olhar inspirador sobre temas urgentes. Vai lá: Av. Paulista, entre a R. Augusta e a Al. Campinas, Bela Vista. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Brincando com Volpi A exposição 'Viva Volpi – Arte para Brincar' convida o público a mergulhar nas cores e formas do pintor italiano Alfredo Volpi. Com ambientes interativos e sensoriais, a mostra no Farol Santander é voltada especialmente para crianças, que podem tocar, brincar e criar nos 8 ambientes temáticos, como o 'Mergulho no Mar das Sereias'. Hoje (16), sábado e domingo, das 9h às 20h. Ingressos começam em R$ 22,50. Vai lá: R. João Brícola, 24, Centro. Mais informações Divulgação Monstros do bem Bonecos, inclusão e fantasia se encontram em 'Monstro e Cia.', da Cia. Talagadá, em cartaz no domingo (18), no Sesc Santo Amaro. A peça conta a história de um garoto rejeitado que encontra abrigo entre figuras excêntricas e aprende a se aceitar. Com linguagem lúdica, trata de bullying e preconceito de forma sensível e divertida. Às 16h, com ingressos a partir de R$ 12 - crianças até 12 anos não pagam. Vai lá: R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro. Mais informações CINEMA Divulgação Premonição 6: Laços de Sangue Atormentada por um pesadelo recorrente, a universitária Stefanie retorna à cidade natal para tentar salvar sua família de uma morte violenta anunciada. No novo thriller de terror da franquia, o destino volta a se impor de maneira cruel. O elenco conta com Kaitlyn Santa Juana, Brec Bassinger e Tony Todd, figura marcante da série. Mais informações Divulgação Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes Durante uma noite de insônia, um músico famoso (The Weeknd, vivido por ele mesmo) conhece a misteriosa Anima, obcecada por sua obra. A partir daí, mergulha em uma jornada que desafia sua identidade e o conduz ao limite da sanidade. O thriller psicológico tem no elenco a atriz Jenna Ortega e é inspirado no 6º álbum de estúdio do artista. Mais informações CLUBE UOL Respeitável público, o circo chegou Já pensou em levar a família em um dos circos mais tradicionais de São Paulo e com desconto de 50% no ingresso? Agora assinante UOL tem direito ao benefício no Circo Spacial, que possui 40 anos de história, levando diversão para a família com trapezistas, equilibristas, palhaços, mágico, acrobatas, e muito mais no seu picadeiro premiado. Demais né?! O Circo está localizado na Avenida Atlântica, 2800, Guarapiranga - São Paulo. Clube UOL Visitando o Sr. Green com 50% OFF Até o dia 29 de junho, está em cartaz, no Teatro Renaissance, a peça "Visitando o Sr. Green", com os atores Johnny Massaro e Elias Andreato, que leva ao público uma reflexão entre duas gerações: o encontro entre um jovem de 29 anos e um senhor de 86 anos.