Danilo Ferrara Festivais culturais movimentam fim de semana em SP Glau Gasparetto São Paulo é lar de imigrantes de inúmeras regiões do país e do mundo. Neste fim de semana, é possível conferir essa diversidade em eventos que celebram tradições de diferentes povos. O maior deles, acontece no Parque do Trote, na Zona Norte. O festival Revelando SP propõe celebrar a tradição paulista sob diferentes ângulos, da música ao artesanato, dos saberes à culinária. Até domingo, 90 mil pessoas, de 114 municípios paulistas, são esperadas no evento, com shows de Almir Sater, Siba com Orquestra de Frevo do Capibaribe e encontro de pavilhões de escolas de samba. O evento começa às 10h, na Av. Nadir Dias Figueiredo, s/n, na Vila Guilherme. Mais informações nas redes sociais do evento @revelando.sp. Além do Revelando SP, há eventos espelhados por toda cidade, sem contar a programação que inclui estreias de teatro e exposição imersiva, mostras ao ar livre, atividades com crianças, lançamentos do cinema e muito mais. Confira nossas sugestões abaixo. Publicidade Chris Ceneviva/Victor Herege Imigrantes em SP Amanhã e domingo, das 9h30 às 18h, a 29ª edição da Festa do Imigrante transforma o Museu da Imigração em um grande encontro multicultural, englobando manifestações de 43 países e regiões em apresentações de música, dança e oficinas. Gastronomia típica, artesanato e vivências completam a programação. Entrada gratuita, com a doação de 1 kg de alimento. Vai lá: R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca. Mais informações. Divulgação Cores da Índia O Edifício Oswald de Andrade recebe, neste domingo, o Festival Indiano, que celebra o Navaratri, uma das principais festas hindus. Música, apresentações de dança e sabores típicos da Índia são destaques na programação, que reforça os laços entre as culturas indiana e brasileira. O evento acontece das 10h às 16h e a programação é gratuita para todas as idades. Vai lá: R. Três Rios, 363, Bom Retiro. Mais informações. Divulgação Dança sem fronteiras O 52º Festival de Danças Folclóricas Internacionais vai reunir 700 dançarinos em coreografias de 19 países nos dois dias de espetáculo na Bunkyo - Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e da Assistência Social. Haverá ainda estandes de comida típica e produtos culturais. Amanhã, a partir das 16h; e domingo, às 15h. Ingressos a partir de R$ 15. Vai lá: R. São Joaquim, 381, Liberdade. Mais informações. Julio Mineto Ritmos latinos No domingo, o Festival Integração Cultural dos Povos da América Latina e Caribe movimenta o centro com 12 horas de música, danças populares e performances tradicionais e contemporâneas que valorizam costumes reconhecidos pela Unesco. Gratuito, o evento reúne artistas de países como Haiti, Colômbia e México. Domingo, das 10h às 22h, na Praça das Flores. Vai lá: Largo do Arouche, República. Mais informações. NÃO PERCA Divulgação Arte contemporânea O projeto Design Coletivo, iniciativa da Feira na Rosenbaum, ocupa a Galeria Metrópole neste fim de semana com cerca de 50 expositores. A curadoria reúne designers estreantes e nomes já conhecidos, apresentando mobiliário e objetos que exploram olhares criativos do design contemporâneo. Sábado e domingo, das 11h às 20h. Entrada gratuita. Vai lá: Av. São Luís, 187, República. Mais informações. Divulgação Cidade oculta O espetáculo 'Por um Pingo' une suspense, humor ácido e ilusão ótica para refletir sobre especulação imobiliária e disputas urbanas. No palco, enquanto aguarda a visita do corretor, o casal se depara com uma grande mancha de mofo no teto. No Sesc Belenzinho, com sessões hoje e amanhã, às 20h; e domingo às 17h. Ingressos a partir de R$ 15. Vai lá: R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho. Mais informações. Divulgação Bola como inspiração O Festival Cultura Futebol Clube, amanhã, no Museu do Futebol, conta com programação gratuita que mistura teatro, música e literatura, entre outras atrações que têm o esporte como inspiração. A agenda artística inclui o cortejo Donos da Percussão, o quarteto Canto Pra Ceci com uma seleção de choros e a peça 'Bodrags Futebol Bar'. Das 10h às 17h30. Vai lá: Praça Charles Miller, s/n, Pacaembu. Mais informações. Divulgação Natureza poética A mostra 'Ecosofias', na Galeria Senac Lapa Scipião, reúne 81 obras de dez artistas que exploram as três dimensões da ecologia (mental, social, ambiental) elencadas pelo filósofo Félix Guattari. A curadoria propõe reflexões sobre identidades híbridas e a resistência com trabalhos que atravessam o inconsciente. Gratuita, hoje das 8h às 21h e amanhã, até 12h. Vai lá: R. Scipião, 67, Lapa. Mais informações. ESTREIAS Roberto Setton Narrativas cruzadas Inspirado no 'Livro de Linhas', o espetáculo 'Elã', no Sesc Pompeia, conta oito histórias que se cruzam em diferentes camadas, numa espiral do tempo. Dirigida por Isabel Teixeira, a montagem propõe ao público montar sua própria narrativa, a partir de determinado ângulo escolhido. Os preços começam em R$ 21. Sessões amanhã às 20h; sábado, 16h e 20h; domingo, 18h. Vai lá: R. Clélia, 93, Água Branca. Mais informações. Divulgação Paris imersiva Pela primeira vez no Brasil, após temporada no Musée d'Orsay, a exposição imersiva 'Uma Noite com os Impressionistas, Paris 1874' transporta o público à primeira mostra do gênero, 150 anos atrás. A experiência mistura arte, história e tecnologia - permite, inclusive, o 'encontro' com Monet, Renoir e Degas. Preços a partir de R$ 29, no Espaço Cultural CNP de Realidade Virtual, no Shopping Cidade São Paulo. Mais informações. Publicidade AO AR LIVRE Divulgação Expo no jardim O Parque da Luz recebe, a partir de amanhã, a 14ª edição da Mostra 3M de Arte, com o tema 'Biomorfos: a Reinvenção do Ser'. A exposição reúne obras inéditas de seis artistas, entre eles Luiz Zerbini e Rafa Bqueer, e explora conexões entre natureza, corpo e cultura. A abertura é às 11h, com performance de Ayrson Heráclito. A visitação é gratuita. Vai lá: Praça da Luz, s/n, Bom Retiro. Mais informações. Fernando Lucania Ritmo popular O grupo Passinhos do Brasil apresenta a intervenção 'Nossos Passinhos Vêm de Longe', celebrando a diversidade do funk no país. Do paulista Passinho do Romano ao pernambucano Brega Funk, o público é convidado a conhecer as raízes do gênero e, também, a dançar. Gratuito, no Bulevar do Rádio, amanhã, às 11h30. Vai lá: entre o Itaú Cultural e o Sesc Avenida Paulista, na Avenida Paulista. Mais informações. COM CRIANÇAS Divulgação Cine infantil Dentro da programação do Festival de Finos Filmes, o MIS exibe a sessão infantil 'Fininhos', com curtas premiados e com curadoria do Festival de Annecy, na França. São 9 animações de diferentes países e atividades lúdicas para crianças de 3 a 10 anos. Domingo, às 11h, com retirada gratuita de ingressos a partir das 10h na bilheteria. Vai lá: Av. Europa, 158, Jardim Europa. Mais informações. Divulgação Lição coletiva No espetáculo 'O Penúltimo Sinal', do Grupo Espuma, depois de um experimento científico que não deu certo, um grupo de estudantes precisa enfrentar aventuras entre os escombros de uma escola abandonada. A trama aborda a importância da educação e do trabalho coletivo como ação política. Gratuito, sábado e domingo, às 16h, no Centro Cultural São Paulo. Vai lá: R. Vergueiro, 1000, Liberdade. Mais informações. CINEMA Divulgação Uma batalha após a outra No novo filme de Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio é Bob Ferguson, ex-revolucionário aposentado que precisa resgatar a filha sequestrada por um inimigo antigo. Reunindo velhos companheiros, ele enfrenta a missão urgente e perigosa, enquanto lida com as frustrações de uma vida marcada pela guerrilha. Sean Penn e Benicio del Toro também estão no elenco. Sessões e ingresso Divulgação Zoopocalipse - Uma Aventura Animal Nesta animação, um meteoro cai no zoológico e libera um vírus que transforma os animais em zumbis coloridos. A loba Gracie e o leão-da-montanha Dan unem forças com o lêmure Xavier, Frida, a capivara, Ash, o avestruz e Felix, um macaco-narigudo, para salvar os amigos e restaurar a ordem no zoo. Entre aventuras e desafios, o grupo improvável precisa agir rápido para impedir a contaminação. 