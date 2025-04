Divulgação 14 programas para curtir neste fim de semana Glau Gasparetto Sem ideias para o fim de semana na capital paulista? Se a dúvida bateu aí, saiba que a cidade oferece um cardápio variado de experiências culturais de hoje até domingo. Para os amantes das artes visuais, há mostra nova na Pinacoteca. Quem curte design tem a chance de conhecer tendências e ter acesso a peças únicas na SP-Arte. Já os atrasadinhos podem correr para a última oportunidade de conferir a exposição interativa do sitcom Friends. Para a turma que prefere atividades ao ar livre, a dica certeira é o concerto gratuito da Orquestra Sinfônica Heliópolis, mas também tem festivais gastronômicos e culturais . Seja qual for o endereço ou o estilo, a dica é explorar a cidade de forma leve e descontraída, valorizando as possibilidades culturais. Publicidade Divulgação Arte e design Até domingo, o Pavilhão da Bienal é palco para a 21ª edição da SP-Arte. Vitrine de tendências e projetos de design, a feira ocupa três andares do prédio, com cerca de 200 expositores, entre galerias de arte (inclusive internacionais), estúdios, espaços independentes e instituições culturais. Hoje, a partir das 12h; sábado e domingo, às 11h. Ingressos começam em R$ 34,50 Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 3, no Parque Ibirapuera. Mais informações Divulgação Última chance A imersiva "The Friends Experience: The One in São Paulo" está acabando. Quem deixou para a última hora tem até domingo (6) para conferir a recriação de cenários icônicos da série, como o Central Perk, o apartamento de Monica e Rachel e espaços interativos. A partir das 11h, no Shopping Cidade São Paulo, com ingressos que começam em R$ 39,90. Vai lá: Av. Paulista, 1230, Bela Vista. Mais informações Divulgação Vozes femininas O espetáculo "Território do Amor" estreia domingo (6) no Teatro Sérgio Cardoso, resgatando artistas icônicas, como as brasileiras Elizeth Cardoso, Maysa e Dolores Duran, num encontro fictício com Marlene Dietrich, Maria Callas e Mercedes Sosa. A narrativa musical atravessa tempos e emoções. Sessão às 16h e ingressos a partir de R$ 19,80. Vai lá: R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Mais informações Divulgação Linhas e formas A partir de amanhã (sábado), a exposição "Marga Ledora: A Linha da Casa" ocupa o segundo andar da Pinacoteca Estação, reunindo mais de 120 obras da artista paulistana. Com traços e materiais como grafite e giz pastel, ziguezagueando entre o figurativo e o abstrato, Ledora tem criações marcadas pela experimentação. Abertura da mostra às 10h, com preços a partir de R$ 10. Vai lá: Largo General Osório, 66, Santa Ifigênia. Mais informações João Caldas Fé e razão O espetáculo "A Última Sessão de Freud", no Teatro Sabesp Frei Caneca, idealiza um encontro entre Freud e C.S. Lewis, que discutem - de forma intensa - crença e ateísmo. A peça já foi vista por mais de 120 mil pessoas. Sessões sexta às 20h; sábado, às 17h e às 20h; e domingo às 17h. Ingressos custam a partir de R$ 21. Vai lá: R. Frei Caneca, 569, Consolação. Mais informações Divulgação Versão solo "O papel de parede amarelo e EU" marca a estreia da atriz Gabriela Duarte em um monólogo. Com direção de Alessandra Maestrini e Denise Stoklos, a peça explora temas como identidade, opressão e libertação. No Teatro Estúdio, hoje, às 21h; sábado, às 20h; domingo, às 18h. Ingressos começam em R$ 20. Vai lá: Rua Conselheiro Nébias, 891, Campos Elíseos. Mais informações Iza e Ivete Sangalo farão show gratuito no TIM Music Natalia Rampinelli/AgNews PROGRAME-SE TIM Music: Ivete, Iza, Mano Brown e Lud de graça Curtir shows de Ivete Sangalo, Mano Brown, Ludmilla, Iza, Ferrugem, Martinho da Vila, Rashid e Criolo já é bom. Curtir TODOS esses shows em um único fim de semana e SEM PAGAR NADA é muito melhor! Pois é isso que promete o TIM Music, que desembarca pela primeira vez em São Paulo no próximo fim de semana, no Parque do Ibirapuera. No palco, quatro encontros inéditos multigeracionais e de diferentes estilos musicais. No sábado (12), Mano Brown recebe Rashi e Lud convida Martinho da Vila. No domingo (13), Ferrugem anfitriona Criolo e Iza e Ivete cantam juntas num show especial e exclusivo para o TIM Music. Nos dois dias, os portões serão abertos às 16h, com previsão de término às 22h. O único 'trabalho' para acompanhar tudo isso, além de ir até lá e se divertir, é retirar os ingressos obrigatoriamente no site Ingresse, a partir das 12h de terça-feira (8). Fique de olho e retire seu ingresso no www.ingresse.com/tim-music-sp/. AO AR LIVRE Divulgação Orquestra grátis Amanhã (sábado), o Sesc Itaquera recebe a Orquestra Sinfônica Heliópolis para um concerto gratuito no palco da Orquestra Mágica, em sua área externa. Sob a regência do maestro Paulo Galvão, os músicos apresentam obras que vão de Bolero, de Ravel, a Valsa das Flores, de Tchaikovsky. O espetáculo está marcado para às 15h. Vai lá: Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera. Mais informações Reprodução/ Instagram @apizzadamooca Comes e música Amanhã (sábado) e domingo, o "Festival Sabores dos Bairros" movimenta Pinheiros, com mais de 40 estandes e pratos populares de vários cantos da cidade, como comida coreana, do Bom Retiro, e pizza e fogazza, do Bexiga e Mooca. A programação musical tem samba, samba-rock e pagode ao vivo, com grupos de diferentes áreas. Acesso gratuito. Início às 11h. Vai lá: Av. Frederico Hermann Jr., 595, Pinheiros. Mais informações Publicidade Divulgação Sons do Brasil Amanhã (sábado) tem show musical gratuito no Parque Ibirapuera. Das 11h30 às 12h30, Danilo Rocha sobe ao palco da Arena da Marquise para celebrar o legado de Pixinguinha, explorando a essência, a natureza melódica e a diversidade do choro. Vai lá. Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana. A arena fica perto da ponte de ferro Pôr do Sol. Mais informações Divulgação Cultura vegana No domingo (6), o "Festival Brasilidades" ocupa o Espaço Cultural Elza Soares. A programação inclui gastronomia vegana, aulas de dança, capoeira e ritmos, MPB ao vivo e DJ com repertório brasileiro, bazar com artesanato e muitos itens de Páscoa. A partir das 12h, com entrada gratuita. Vai lá: Alameda Eduardo Prado, 474, Campos Elíseos. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Filme e bonecos No domingo (6), dentro do Cine Kids do MIS, será exibida a animação "Os Inseparáveis", sobre um boneco de ventríloquo que ganha vida. Após a sessão, acontece oficina para confecção de bonecos de madeira. Às 14h (filme) e 16h (oficina). Programação gratuita, com retirada de ingresso 1 hora antes. Vai lá: Av. Europa, 158, Jardim Europa. Mais informações Divulgação Dinos divertidos No Bourbon Shopping São Paulo, os pequenos exploradores podem desvendar "O Mundo Perdido dos Dinossauros", uma arena interativa e gratuita. O espaço tem dinossauro animatrônico, fósseis para escavar, ponte flutuante e área gamer. A atração é aberta das 12h às 20h. Vai lá: R. Palestra Itália, 500, Perdizes, na Praça de Eventos, 2º andar. Mais informações CINEMA Divulgação Um Filme Minecraft Quatro desconhecidos são transportados para Overworld, um mundo cúbico cheio de perigos e possibilidades. Voltar para casa significa que eles precisam aprender as regras desse universo, enfrentar criaturas como Piglins e Zumbis e contar com a ajuda de um excêntrico construtor. Protagonizado por Jason Momoa e Jack Black, o filme inspirado no jogo mais vendido do mundo promete ação e imaginação à beça. Mais informações Divulgação Código Alarum Joe e Lara, ex-agentes secretos, querem uma vida tranquila. Ao encontrarem um pendrive durante as férias, viram alvos de uma caçada global. Acusados de integrar uma rede de espiões, são perseguidos pela CIA e por um mercenário. Para sobreviverem, precisam decidir em quem confiar, enquanto enfrentam traições e perseguições. Com Scott Eastwood, Lara Travers, Sylvester Stallone e a brasileira Isis Valverde, é um thriller de bastante tensão. Mais informações CLUBE UOL Pré-venda exclusiva com 20% OFF Até o dia 6 de abril, assinante UOL pode aproveitar a pré-venda exclusiva com 20% OFF na megaexposição "Andy Warhol: Pop Art!", que acontecerá entre os dias 1º de maio e 30 de junho, no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB FAAP). Com mais de 600 obras trazidas diretamente do The Andy Warhol Museum em Pittsburgh, o público brasileiro poderá visitar, em São Paulo, a maior exposição já realizada fora dos Estados Unidos. Clube UOL Julio Secchin na Casa Natura Musical Assinante UOL tem 40% OFF na compra de até 2 ingressos para assistir ao show do Julio Secchin, que acontece no dia 11 de abril, na Casa Natura Musical, em Pinheiros/SP. Nascido e criado no Rio de Janeiro, o cantor e compositor compõe músicas que falam diretamente para o universo jovem, emplacando sucessos como as músicas "Quero ir pra Bahia com você" e "Sad Baile". Aproveite! Clube UOL Compartilhar essa edição