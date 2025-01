Eduardo Knapp - 22.nov.24/Folhapress 10 programas gratuitos para curtir os 471 anos de São Paulo Glau Gasparetto Celebrar o aniversário de São Paulo significa ter acesso a uma ampla programação cultural. Em toda a cidade, os 471 anos serão lembrados com muita música, teatro, dança, exposições, exibição de filmes e oficinas para crianças e adultos durante todo o fim de semana. O melhor disso tudo: a maioria das atrações é gratuita. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, organizou um extenso roteiro (veja a lista completa de eventos), movimentando todas as regiões da cidade neste sábado (25) e domingo. Muitas instituições privadas também abrem as portas com atividades especiais para marcar a data. Dica: se você está adiando conhecer alguma exposição ou fazer uma visita a museus por causa de grana, vale ficar de olho nas redes sociais de cada espaço, pois muitos deles estão oferecendo ingressos gratuitos durante todo o final de semana, em homenagem à cidade — caso do Masp, Museu do Ipiranga, Museu da Língua Portuguesa e MIS. Fizemos uma seleção de dez programas que revelam um pouco do lado cultural de São Paulo para você curtir. Publicidade Eduardo Knapp - 22.nov.24/Folhapress Novo prédio do Masp Pela primeira vez o Masp abre as portas do seu novo Edifício Pietro Maria Bardi. Sábado (25) e domingo têm programação gratuita com música (Barbatuques, Xênia França e Bixiga 70 com Tássia Reis), dança (Studio 3 Cia de Dança e Morena Nascimento) e leitura dramática com Isabel Teixeira e Mateus Solano. A partir das 10h. Vai lá: Av. Paulista, 1500, Bela Vista. Mais informações Divulgação Viola na Pinacoteca A Pinacoteca celebra o aniversário de São Paulo com show gratuito dos mestres violeiros João Arruda e Levi Ramiro, acompanhados pela flautista Ester Alves. O trio promete um mergulho nas modas caipiras, resgatando as raízes da música paulistana. A apresentação acontece no sábado (25), às 15h, no pátio interno do edifício Pina Luz. Vai lá: Praça da Luz, 2, Bom Retiro. Mais informações Divulgação Música no museu O Museu do Ipiranga é palco para o show gratuito, sábado (25), da multi-instrumentista Adriana Sanchez, às 11h, com clássicos de Adoniran Barbosa e Rita Lee, entre outros. Os ingressos para o show devem ser retirados a partir das 10h, na bilheteria. A programação inclui atividades para crianças no sábado e domingo. Vai lá: Rua dos Patriotas, 100, Ipiranga. Mais informações Divulgação Sabores paulistanos Sábado (25) e domingo acontece o Festival São Paulo - Sabores dos Bairros, que celebra a gastronomia e a cultura da cidade. Mais de 40 estandes de comidas vão representar os bairros icônicos, seus imigrantes e a diversidade à mesa. O palco recebe artistas com os ritmos que embalam a capital. Das 11h às 21h, com acesso gratuito. Vai lá: Av. Frederico Hermann Jr., 595, Pinheiros. Mais informações Reprodução O som e o ritmo das quebradas O Museu das Favelas celebra os 471 anos com a "Festa de Favela: Baile do Mic Aberto". O evento, no sábado (25), vai reunir 10 artistas independentes de hip-hop, rap e funk, valorizando a cultura periférica e destacando os talentos das quebradas paulistanas. Das 15h às 17h30, com entrada gratuita. Vai lá: Largo Páteo do Colégio, 148, Centro. Mais informações Divulgação/Rock In Rock Shows de graça O Centro Cultural São Paulo (CCSP) recebe grandes shows neste fim de semana: sexta (24) tem Paulo Miklos, às 19h; sábado, às 19h, tem Geraldo Azevedo; e domingo, às 18h, tem Maria Gadú. Os ingressos devem ser retirados duas horas antes das apresentações. A programação gratuita ainda inclui teatro e roda de samba, entre outras atividades. Vai lá: Rua Vergueiro, 1000, Liberdade. Mais informações AO AR LIVRE Divulgação Vila Musical O Edifício Oswald de Andrade abriga o projeto Vila Musical, com uma programação diversificada, incluindo samba, MPB, jazz, blues, rap, música erudita, ritmos cubanos e mais. O evento celebra os 471 anos de São Paulo, destacando a diversidade cultural da cidade. No sábado (25) e domingo, das 14h às 18h, com entrada gratuita. Vai lá: R. Três Rios, 363, Bom Retiro. Mais informações Divulgação Cinema nacional Quem ainda não assistiu aos dois sucessos recentes do cinema nacional tem a chance de acompanhá-los sob o céu paulistano, no Jardim Suspenso do CCSP. Sábado (25) será exibido "Ainda Estou Aqui", às 19h30; e domingo, mesmo horário, será a vez de "Auto da Compadecida 2". Ingressos devem ser retirados uma hora antes de cada exibição, sujeitas à lotação (150 pessoas). Vai lá: R. Vergueiro, 100, Liberdade. Mais informações COM CRIANÇAS Divulgação Flamenco para pequenos Também em ritmo de aniversário, o Teatro Cacilda Becker abre as portas gratuitamente para "A Festa de Mari Pili: Cores, Sabores e um tal Flamenco". O espetáculo superanimado e colorido da Cia Flamenca Ale Kalaf fala sobre a dança flamenca e suas origens, com castanholas, leques e sapatos fazendo as vezes de instrumentos musicais. Domingo (26), às 16h. Vai lá: R. Tito, 295, Lapa. Leia mais Divulgação Mapa afetivo da cidade O Projeto Quintal, da Casa das Rosas, tem edição especial no sábado (25). Desta vez, crianças de até 8 anos serão estimuladas a criarem um mapeamento afetivo da Avenida Paulista, símbolo da cidade e onde fica a instituição. Os participantes mirins poderão sugerir espaços a partir de memórias e vínculos pessoais. Das 10h30 às 12h, no jardim. Vai lá: Av. Paulista, 37, Bela Vista. Leia mais Publicidade CINEMA Divulgação Conclave A trama revela os bastidores do evento mais secreto da Igreja Católica: a escolha de um novo papa. Inspirado no livro homônimo de Robert Harris, de 2016, o enredo se concentra no momento após a morte do pontífice. O cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) lidera o processo enquanto descobre conspirações que podem abalar as fundações da fé neste drama que é cotado ao Oscar. Ingresso e sessões Divulgação Ameaça no ar Nesse suspense dirigido por Mel Gibson, Mark Wahlberg é o piloto Daryl Booth, que tem a missão de levar um foragido (Topher Grace) acompanhado por uma militar (Michelle Dockery) para um importante depoimento. A 3 mil metros de altura, sobre o Alasca, a confiança na situação é testada quando segredos de todos vêm à tona, fazendo as coisas fugirem do controle. Ingresso e sessões Reprodução BARES E RESTAURANTES De dogão a torresmo: onde provar clássicos de SP e suas releituras Gabrielli Menezes Comer é uma das melhores atividades para se fazer em São Paulo e ponto. Um dos grandes motivos é que, em seus 471 anos, a cidade nunca parou de agregar pessoas. Elas chegam de diferentes cidades e países, trazendo referências na mala, no coração e no paladar. Essa grande mistura cultural entra na panela paulistana e ganha novos sabores, muitas vezes únicos. Entre eles, o sanduíche de mortadela mais alto que os arranha-céus, o virado à paulista que dá força aos trabalhadores às segundas-feiras e o cachorro-quente com purê, eficiente em curar ressacas na madrugada. A história fica mais rica com um movimento de chefs dedicados a descobrir os ingredientes dos arredores e as receitas tradicionais, dando toques ao mesmo tempo autênticos e gastronômicos para receitas como o torresmo e o kebab. Abaixo, confira uma seleção de 3 clássicos e releituras para provar no aniversário da cidade. A lista completa saiu na newsletter Bares e Restaurantes. Confira aqui e se inscreva para receber dicas de lugares para comer e beber toda a semana no seu email. Sanduíche de mortadela Maurício Porto Caledonia Whisky & Co. A partir de sábado (25), você tem uma semana para provar a versão do famoso sanduíche de mortadela de uma das casas finalistas na categoria "Melhor Cozinha de Bar", do Prêmio Nossa Bares e Restaurantes. Montada no pão francês redondo, a novidade do chef Rodrigo Rizzo combina o embutido italiano com queijo provolone, tomate, rúcula e molho de mostarda de Dijon (R$ 38). Vai lá: Rua Vupabussu, 309, Pinheiros. @caledoniabar Divulgação Mercado Municipal de São Paulo É dentro do Mercadão que estão as maiores referências no assunto "milhares" de fatias de mortadela entre duas fatias de pão - os turistas que o digam. Rizzo, do Caledonia Whisky & Co., ressalta o trabalho do Bar do Mané, aberto em 1933, e do Bar Mortadela Brasil, situado no mezanino: "Ambos são pontos fora da curva no que diz respeito à tradição". Vai lá: Rua Cantareira, 306, centro. @mercadomunicipalsp Virado à paulista Divulgação Chez Claude De sexta a domingo, o endereço do franco-carioca Claude Troisgros vai ficar mais paulistano. Para celebrar a cidade que recebe pessoas de várias partes do Brasil e do mundo, entra no menu o virado à paulista (R$ 140). Gastronômico, o prato apresenta a barriga de porco à pururuca com toque agridoce: é glaceada em missô, mel e laranja. Feijão manteiguinha com linguiça, saladinha de couve, banana à milanesa, arroz e ovo frito formam os acompanhamentos. Vai lá: Rua Professor Tamandaré Toledo, 25, Itaim Bibi. @chez.claudesp Reprodução Ugue's Desde 1968, a lanchonete alimenta os moradores da região com PFs oferecidos ininterruptamente do almoço ao jantar. Como manda a regra, segunda é dia de virado à paulista (bisteca, tutu de feijão, banana, torresmo, couve, arroz e calabresa) por R$ 45. Fábio Guimarães, chef-executivo do Complexo Le Quartier (onde fica o Chez Claude), indica: "Frequentei muito". Vai lá: Rua Marquês de Itu, 1018, Higienópolis. @ugues_lanchonete Cachorro-quente Mauro Holanda Hot Pork Das 12h às 18h do dia 25, a lanchonete do chef Jefferson Rueda estará em festa para comemorar os 471 anos de São Paulo e os 7 anos da casa. Com direito a DJ e intervenções artísticas, o evento marca uma nova fase, com cardápio mais completo. Além do hot dog de porco caipira com ketchup de maçã, maionese e picles (R$ 31), entram em cena sanduíches como o hambúrguer de panceta (R$ 29). Vai lá: Rua Bento Freitas, 454, República. @hot.pork Reprodução Hot dog do Seu Angelo Uma portinha aberta em 1963 para vender cachorro-quente (a partir de R$ 10) na Lapa nunca mais fechou. A receita, que inclui pão francês de casquinha crocante, purê de batatas e pimentinha caseira, se perpetua por três gerações. Recentemente, o filho e o neto, Marcos e Rafael, inauguraram uma segunda loja maior e mais moderna. Com 100m2, está em soft opening na Praça Cívica, 100. Vai lá: Viela Ema A. Murari, 25, Lapa. @hotdogdoseuangelo Publicidade CLUBE UOL Desconto com risada garantida Localizado em uma das ruas mais badaladas de São Paulo, o Clube Barbixas de Comédia recebe diversos humoristas, shows e stand-up, ideal para quem está procurando se divertir no fim de semana. E o melhor é que o Assinante UOL tem cupom de 30% OFF no ingresso. A casa de stand-up fica localizada na Rua Augusta, 1129, Consolação. Clube UOL Festival de Férias com 50% OFF As férias estão terminando, mas você ainda quer garantir a diversão da criançada? Aproveite desconto exclusivo de 50% OFF em até dois ingressos no Festival de Férias do Teatro UOL, localizado na Av. Higienópolis, 618, Consolação. "Os Saltimbancos" é umas das peças em cartaz, aproveite. Clube UOL Compartilhar essa edição