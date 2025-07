Lembra do Akon? Cantor quis construir uma Wakanda real e deu tudo errado 14º13'N, 16º52'O

Mbodiène

M'bour, Thies, Senegal Parecia legal demais para ser verdade e, de fato, jamais será verdade. Akon anunciou recentemente que sua cidade futurista, inspirada em Wakanda, sustentável, hipertecnológica, movida a criptomoedas e que revolucionaria e encheria de orgulho a economia e o turismo do Senegal, não sairá do papel. Veja o texto completo de Terra à Vista