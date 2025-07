38º15'N, 72º35'L

Lago Sarez

Rushon, Gorno-Badaquexão, Tadjiquistão Em 30 de janeiro de 2024, um terremoto atingiu a fronteira da China com o Tadjiquistão. Foi um tremor relativamente leve, uma réplica do sismo de magnitude 7 que, sete dias antes, havia matado três pessoas e deixado um prejuízo de mais de US$ 500 milhões.