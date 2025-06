'Campo de batalha da Europa', cidade se diverte com regata de banheiras 50º15'N, 4º54'L

Ponte Charles de Gaulle

Dinant, Valônia, Bélgica Todos os anos, a cidade belga de Dinant sedia uma dessas competições estranhas que povoam a internet. O Meuse, um grande rio europeu, que nasce na França, atravessa a Bélgica e desemboca no Mar do Norte, nos Países Baixos, é palco de uma tresloucada regata de banheiras. Veja o texto completo de Terra à Vista