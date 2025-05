6º41'N, 1º37'O

Local da Espada de Okomfo Anokye

Kumasi, Axânti, Gana No Império Axânti, ouro fazia parte do dia a dia de camponeses comuns. Qualquer homem com alguma importância carregava balanças e pesos de ouro por onde andava. Até bananas eram avaliadas em pó de ouro.