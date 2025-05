41º54'N, 12º27'L

Cortile del Belvedere

Vaticano A Basílica de São Pedro ainda estava nos primeiros anos de obras quando o papa que ordenou sua construção, Júlio 2º, morreu, em fevereiro de 1513. No dia 4 de março, 25 cardeais se trancafiaram no Palácio Apostólico, também em obras e longe do esplendor que teria mais tarde.