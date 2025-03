Entre o Instagram e cadáveres, lago simboliza guerra invisível na África 2º03'S, 29º22'L

Igreja de São Pedro - Memorial do Genocídio

Kibuye, Província do Oeste, Ruanda Em 6 de abril de 1994, um míssil abateu o avião que levava os presidentes de Ruanda, Juvénal Habyarimana, e do Burundi, Cyprien Ntaryamira. Ambos eram hutus, o maior grupo étnico em ambos os países. Veja o texto completo de Terra à Vista