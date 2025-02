12º58'S, 38º30'O

Igreja e Convento de São Francisco

Pelourinho, Salvador, Bahia Envelhecer também é vislumbrar novas e estranhas formas de morrer. Não me refiro a tragédias mais mundanas, como ser atropelado, sofrer um acidente de carro ou o idoso que tropeça no banheiro. Tampouco as mortes estúpidas em que a vítima teve papel preponderante, como a turma das selfies de precipício, semissuicidas exterminados pela vontade de aparecer, ou os vencedores do Prêmio Darwin.