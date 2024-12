69º'3'N, 51º06'O

Ilulissat

Avannaata, Groenlândia (território autônomo da Dinamarca) Não é que precisamos de muita imaginação para pensar em como é o Ano-Novo no extremo-norte do planeta. Mas se você viu o Natal da Jodie Foster em "True Detective: Terra Noturna" (disponível na Max), consegue ter uma ideia do quão desafiadores para a saúde mental são aqueles dias seguidos em que o sol permanece abaixo da linha do horizonte.