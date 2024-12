Como um homem que viveu antes de Jesus sacode as fronteiras da Europa hoje 41º59'N, 21º25'L

Monumento a Alexandre 3º da Macedônia

Skopje, Skopje, Macedônia do Norte Em maio, em seu discurso inaugural como presidente empossada da Macedônia do Norte, Gordana Siljanovska-Davkova, do partido nacionalista VMRO-DPMNE, se referiu ao país como "Macedônia". Não se tratou de lapso, informalidade ou de uma mera economia de palavras, mas de um ato político. Veja o texto completo de Terra à Vista