15º52'N, 84º41'O

Costa dos Mosquitos

Reserva da Biosfera do Rio Plátano, Gracias a Dios, Honduras Em 1822, um guia de 355 páginas chamou a atenção de moradores de Londres e Edimburgo. "Esboço da Costa dos Mosquitos, Incluindo o Território de Poyais", escrito por um certo Thomas Strangeways, divulgava as maravilhas desse pedacinho idílico do Mar do Caribe, tentando atrair britânicos ousados o suficiente para explorá-lo.