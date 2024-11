26º27'N, 80º22'L

Igreja Memorial de Kanpur

Kanpur, Uttar Pradesh, Índia Era só mais um dia de trabalho para Peter Tandy, conservador-restaurador no Museu de História Natural de Londres, naquele dia frio de dezembro, em 1972. "My Ding-a-Ling", executada por Chuck Berry, dominava as rádios no inverno londrino quando Tandy se deparou com uma caixa de madeira.