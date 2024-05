16º30'S, 68º14'O

Centro de eventos Cavaleiros do Zodíaco

El Alto, La Paz, Bolívia Oliver Mamani respirava "Cavaleiros do Zodíaco", como o faziam milhões de outras crianças dos anos 1990 na América Latina, onde o anime japonês fez enorme sucesso. Em 2023, ele atingiu o sétimo sentido: com festa na rua e shows de grupos populares, inaugurou sua mansão, toda inspirada no desenho.