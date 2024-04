15º'01'S, 35º15'L

Árvore da Lepra

Parque Nacional Liwonde, Machinga, Malauí O Malauí é um país sem saída para o mar, mas água é o que não falta: 20% do território, que é pouco maior do que Pernambuco, é coberto pelo Lago Malauí. Montanhas, savanas e florestas completam a paisagem, que faz do país um destino relativamente popular entre a turma do safári.