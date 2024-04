50º13'N, 121º34'O

Lytton

Thompson-Nicola, Colúmbia Britânica, Canadá As notícias se repetem. Todo verão, vemos que a situação da cidade destruída pelas chuvas e enchentes no verão passado não melhorou muito. A depender da região, só o mês muda. Apenas no ano passado teve Bahia em abril, Rio Grande do Sul em junho e em setembro, Alagoas em julho, Santa Catarina em novembro…