54º40?N, 25º17?L

Estação Central de Trem de Vilnius

Naujamiestis, Vilnius, Lituânia Desde 1985, a União Europeia elege uma, duas, três (ou nove, em 2000) capitais europeias da cultura. Ao longo do ano em que mantém o título, a cidade eleita tem um calendário recheado de atividades e eventos, que atraem investimentos, aquecem a economia local e promovem a imagem do lugar no continente.



A primeira eleita foi Atenas, porque o projeto foi concebido pela grega Melina Mercouri. Ministra da cultura de seu país à época, ela foi ativista política e teve uma carreira brilhante nos palcos e telas: como atriz, ganhou Cannes e foi indicada ao Oscar.