11º50'N, 51º17'L

Farol Francesco Crispi

Cabo Guardafui, Bari, Somália Na década passada, eram os piratas somalis. Hoje, são os houtis do Iêmen, que, com seus ataques a navios militares e civis, fazem com que o Golfo de Áden seja um dos lugares mais perigosos do mundo para navegar.