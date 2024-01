6º26N, 10º17'L

Lago Nyos

Menchum, Noroeste, Camarões "As pessoas estavam morrendo por todo lado. Dentro das casas, na rua, na floresta, no rio. Começavam a tossir, choravam, gritavam no chão, vomitavam sangue", descreveu um sobrevivente, que sentia seu corpo bambo, como se estivesse bêbado.