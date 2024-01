27º07'S, 109º16'O

Rano Raraku

Ilha de Páscoa, Valparaíso, Chile Imagine fazer um trabalho voluntário na faculdade e, do nada, realizar uma das descobertas mais impressionantes do ano. Aconteceu com um grupo de estudantes chilenos, na Ilha de Páscoa (ou Rapa Nui, seu nome original). O caso, que aconteceu em fevereiro, foi eleito recentemente pela "National Geographic" um dos grandes feitos arqueológicos de 2023.